32 doanh nghiệp công nghệ tuyển dụng sinh viên tại HUTECH IT Open Day 2021

Dân trí Danh sách này gồm nhiều doanh nghiệp tên tuổi thuộc Hội Tin học TP.HCM (HCA) và Liên minh Công nghệ số Việt Nam (VNITO), mang đến hơn 2000 đầu việc được niêm yết trong khuôn khổ sự kiện HUTECH IT Open Day 2021.

Đây là sự kiện triển lãm và tuyển dụng công nghệ thường niên do khoa Công nghệ thông tin (CNTT) trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp với HCA và Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) tổ chức. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH (TP. Thủ Đức), có sự hiện diện của Tổng Thư ký HCA - ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch VNITO - ông Ngô Văn Toàn và Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM - ông Nguyễn Anh Thi.

Ông Ngô Văn Toàn (phải) đại diện VNITO ký kết thỏa thuận hợp tác với HUTECH tại Lễ khai mạc HUTECH IT Open Day

Mô hình kết nối doanh nghiệp và chất lượng ứng viên được đánh giá cao

HUTECH IT Open Day 2021 được tài trợ bởi các doanh nghiệp uy tín như Cty SCC Việt Nam, Cty TNHH LiFull Việt Nam, Cty Hitachi Vantara Việt Nam, , Cty CP Tin học Lạc Việt, Cty Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn, Cty Công nghệ Chính Nhân, Cty E-Groups Việt Nam,... Đây cũng chính là các đơn vị tuyển dụng tại chương trình. Ngày hội cũng được nhiều doanh nghiệp uy tín khác chọn làm cầu nối tìm kiếm nhân sự, nổi bật như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank), Cty TNHH Logigear Việt Nam, Cty TNHH KMS Technology Việt Nam, Cty CP Fujinet System, Cty TNHH Công nghệ VIHAT, Cty TO Solutions Việt Nam, Cty CP Minerva,… Đại diện Cty TMA Solutions, một trong các đơn vị tài trợ và tuyển dụng tại Ngày hội, ông Phan Nghĩa Hiệp cho biết: "Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng rất lớn. Tham dự HUTECH IT Open Day 2021, chúng tôi đặt mục tiêu tuyển dụng 100 sinh viên. Đồng hành với trường nhiều năm qua, chúng tôi đánh giá cao sinh viên HUTECH ở sự năng động, chuyên nghiệp do môi trường học tập dựa trên trải nghiệm thực tiễn, được chuẩn bị chu đáo kỹ năng phỏng vấn ứng tuyển và tác phong làm việc".

Bà Nguyễn Thị Vọng (Giám đốc đào tạo FPT Software HCM, đơn vị tài trợ Ngày hội) nhận định: "Đối với sinh viên HUTECH, chúng tôi nhận thấy các bạn năng động, làm việc có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến. Tôi hy vọng các em sẽ vận dụng tốt kiến thức được học một cách linh hoạt vào công việc bởi nền tảng kiến thức trên giảng đường là giá trị cốt lõi, khi nền tảng vững vàng thì dù cho thế giới có thay đổi nhanh chóng đến thế nào thì các bạn cũng dễ dàng thích nghi."

Ông Phan Nghĩa Hiệp (thứ năm từ trái sang), bà Nguyễn Thị Vọng (thứ năm từ phải sang) cùng đại diện các doanh nghiệp tài trợ nhận hoa từ HUTECH

Được biết, Ngày hội là một phần của mô hình kết nối doanh nghiệp toàn diện mà HUTECH đẩy mạnh trong thời gian qua. Ông Vũ Anh Tuấn (Tổng Thư ký HCA) cho biết: "Ngày hội tuyển dụng HUTECH IT Open Day đã được nâng tầm chuyên nghiệp và mở rộng quy mô qua từng lần tổ chức, điều đó cho thấy hoạt động hợp tác doanh nghiệp của Nhà trường thực hiện rất hiệu quả".

Ông Vũ Anh Tuấn phát biểu tại chương trình

Hơn 3000 đầu việc tại "sàn giao dịch" việc làm công nghệ cho sinh viên

Quy tụ loạt doanh nghiệp tên tuổi, HUTECH IT Open Day 2021 mang đến hơn 2000 đầu việc ở nhiều vị trí tuyển dụng như Fresher C++/Java/Mobile/Web/..., chuyên viên tư vấn triển khai phần mềm, chuyên viên phân tích dữ liệu, IT Support, kỹ sư hệ thống, kỹ sư Network, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn giải pháp công nghệ, nhân viên kiểm định chất lượng, thực tập sinh ở nhiều vị trí làm việc ở Việt Nam và Nhật Bản,...

Đây là cơ hội cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin quản lý,... tại HUTECH cũng như các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Được biết, toàn bộ các vị trí tuyển dụng kèm mô tả công việc đều được đăng tải tại website HUTECH IT Open Day trước khi Ngày hội chính thức diễn ra, cho phép sinh viên tìm hiểu vị trí tuyển dụng và nộp CV ứng tuyển online, cũng như doanh nghiệp có thể nắm được thông tin ứng viên và chủ động lựa chọn những ứng viên phù hợp để phỏng vấn trực tiếp tại Ngày hội.

Hơn 2000 đầu việc "chờ" sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin ứng tuyển tại Ngày hội

Thanh Hào (năm cuối ngành CNTT HUTECH) chia sẻ: "Em dự định ứng tuyển vào vị trí Data Analyst của Cty TMA Solutions với mục tiêu học hỏi thật nhiều hơn từ môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm, để sau này có cơ hội sẽ phát triển các sản phẩm công nghệ mà em đã thực hiện trong quá trình học tập". Tiểu Yến (sinh viên năm 3) cho biết: "Mặc dù chưa đến lúc đi làm chính thức nhưng em đến để tham quan, tìm hiểu xem các nhà tuyển dụng cần gì ở sinh viên. Em là nữ, trước đây quyết định theo học ngành Công nghệ thông tin cũng từng không được ủng hộ, nhưng em thích ngành này và tin rằng mình sẽ làm được. Em dự định tìm hiểu nhiều hơn về các công việc lập trình hoặc kiểm định viên để theo đuổi sau này". Được biết, ngoài các vị trí tuyển dụng chính thức, HUTECH IT Open Day cũng mang đến nhiều vị trí thực tập, giới thiệu các công nghệ và xu hướng mới ở các doanh nghiệp hiện nay nhằm kết nối chặt chẽ doanh nghiệp với sinh viên tiềm năng, tăng cơ hội trải nghiệm và tuyển dụng cho sinh viên.

Trường Thịnh