3 trường tạm nghỉ học sau khi phát hiện 2 học sinh mắc Covid-19

Dân trí Đã có 3 trường trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng phải tạm cho học sinh nghỉ học để thực hiện việc xét nghiệm sau khi phát hiện hai học sinh nghi mắc Covid-19.

Có 2 học sinh tiểu học nghi mắc Covid-19, 3 trường đã phải tạm cho học sinh nghỉ học (Ảnh minh họa).

Trao đổi với Dân trí sáng 5/11, một lãnh đạo TP Hải Phòng xác nhận, sau khi thực hiện xét nghiệm mẫu đơn đối với 5 người trong gia đình nghi mắc Covid-19 (ở An Đồng, huyện An Dương) kết quả cho thấy, người mẹ và hai con (là học sinh trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương) dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào ngày 3/11, 2 người trong gia đình 5 người trên có dấu hiệu mệt, sốt nên đã đi xét nghiệm mẫu gộp cả gia đình và có kết quả nghi ngờ dương tính.

Theo điều tra dịch tễ, gia đình 5 người trên ngày 23/10 đã về xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa phương ghi nhận nhiều F0 trong những ngày qua.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp nghi mắc Covid-19 trên, huyện An Dương và ngành Y tế thành phố đã truy vết các trường hợp tiếp xúc, phun khử trùng các khu vực liên quan; đồng thời, ra thông báo để trường Tiểu học An Đồng cho học sinh tạm nghỉ học trong ngày 4/11.

Cùng ngày 4/11, lực lượng chức năng quận Lê Chân cũng đã phong tỏa, truy vết các trường hợp tiếp xúc tại tòa nhà Bạch Đằng (đường Trần Nguyên Hãn), nơi một người trong gia đình 5 người nghi mắc Covid-19 trên làm việc.

Đến sáng 5/11 huyện An Dương quyết định thêm học sinh 2 trường THCS và Mầm non xã An Đồng nghỉ học để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Đây là động thái nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh trên địa bàn xã này trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp.

