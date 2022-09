XXME®: Thương hiệu quần áo đường phố được lòng tín đồ thời trang

Nhắc tới cụm từ "Thời trang đường phố" có hàng trăm, hàng ngàn cách nói khác nhau, từ định nghĩa, khái niệm trên sách báo cho đến câu nói của nhiều tín đồ thời trang nổi tiếng từ trong nước đến quốc tế. Nói một cách dễ hiểu "Thời trang đường phố" là sự gần gũi, bụi bặm được bộc bạch qua mỗi phong cách khác nhau bằng cách nói chân thật, giản dị của "Đường phố". Có thể thấy tín đồ "Thời trang đường phố" họ thường giao tiếp qua trang phục, phong cách. Mỗi phong cách, cá tính chính là câu chuyện của "thời trang" mà họ muốn đem đến.

Sự ảnh hưởng từ thiết kế độc đáo của XXME rất được lòng các tín đồ thời trang.

Giới trẻ ngày càng "tinh tế" trong việc lựa chọn trang phục, phong cách và rất vui khi ngày nay có rất nhiều bạn trẻ ủng hộ "Localbrand - Thương hiệu nội địa" Việt Nam. Họ đang địa hình một trong những phong cách như: Gợi cảm, kín đáo, tinh tế… Đối với khách hàng, họ quan tâm đến những thiết kế độc đáo, từng chi tiết nhỏ nhất chính là mấu chốt để lựa chọn trang phục phù hợp với "phong cách cá nhân". Đây cũng là bước đệm tiếp theo trong sự tiên phong "Thời trang đường phố" tại Việt Nam.

Điểm nhấn phá cách trong thiết kế tạo ra họa tiết tinh tế.

Nhắc đến XXME đây là một "Thương hiệu nội địa" với tuổi đời khá trẻ (xuất hiện năm 2018) với những thiết kế nổi bật mang hơi hướng Gen Z dễ thương, cá tính, màu sắc đồng điệu thông qua nhiều bộ sưu tập đặc biệt như Rawr, Monogram, Pinnacle, Weeé. Từ quần áo, phụ kiện cho tới thông điệp "Look Good On You" là một lời khẳng định "chắc nịch" cho những khách hàng đến và trải nghiệm các sản phẩm của XXME.

Những thông điệp thú vị được XXME tận dụng trên sản phẩm.

Chất lượng bền bỉ, hạn chế hao mòn, thiết kế của XXME rất "trẻ" và rất công dụng giúp người mặc che đi những khuyết điểm trên cơ thể như hack được chân, hack vóc dáng thon gọn, vừa vặn, đồng thời tôn những nét đẹp tinh tế, sang trọng trong mỗi cá tính thời trang. Đằng sau mỗi sản phẩm của XXME đều có những câu chuyện rất riêng từ cá nhân, cộng đồng với những tệp khách hàng khác nhau, đây chính là sự đồng cảm của 2 cá thể thời trang thành 1.

XXME luôn dẫn đầu xu hướng thời trang "đường phố" Việt Nam.

Anh Châu (Kỹ sư phần mềm) cho biết: "Việc lựa chọn một chiếc áo, chiếc quần mặc đẹp là quá bình thường, tôi còn quan tâm đến sản phẩm đó có thật sự chất lượng hay không? Có thể hiện phong cách sống rất "riêng" của tôi hay không? Chính vì thế tôi chọn XXME không chỉ về thiết kế đẹp và chất lượng, mà mỗi sản phẩm của họ đều có câu chuyện riêng nhằm khẳng định phong cách sống của bản thân rất phù hợp với giá tiền bỏ ra".

Ngoài thiết kế và chất lượng thì điều giúp XXME có được sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng đến từ chất lượng "Dịch vụ" khách hàng không thua kém bất kỳ các thương hiệu dịch vụ có tiếng. Các đơn hàng được xử lý đưa đến tay người mua một cách chuẩn chỉ và nhanh chóng nhất. Các phản hồi của khách hàng đều được giải quyết trong 24 tiếng, tạo ra mối quan hệ "Win to Win" giữa XXME và khách hàng.

Thiết kế ấn tượng tôn vinh vẻ đẹp đường phố.

Bạn Khang (nhân viên tòa soạn) chia sẻ: "Tôi là người rất kĩ tính, hôm đó tôi có đặt chiếc áo không may bị lỗi sản xuất, tôi có đến cửa hàng hoàn đổi lại. Thì các bạn nhân viên không tỏ ra lo lắng vả lại còn rất nhiệt tình xử lý rất nhanh chóng và gửi kèm voucher mua hàng giảm giá cho lần tiếp theo. Tôi phải thật sự "waoo" đối với thương hiệu này"

Đúng vậy, XXME gần 5 năm xây dựng và phát triển từ những nền móng vững chắc: Thiết kế, chất lượng, dịch vụ và nhân viên đều rất tuyệt vời. Có thể hơi quá khi cho rằng XXME luôn dẫn đầu là thương hiệu "đường phố" đẳng cấp Việt Nam.

Khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ:

