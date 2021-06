"Vua hài" Châu Tinh Trì bị kiện 131 triệu USD, đối mặt nguy cơ phá sản

Dân trí "Vua hài" Châu Tinh Trì đang vướng vào vụ kiện tụng với công ty giải trí New Culture Media và đối mặt với khoản đền bù lên tới 131 triệu USD.

Vụ án đã được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông thụ lý. Tranh chấp giữa "vua hài" và New Culture Media bắt đầu từ năm 2016 khi bộ phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì phá vỡ kỷ lục phòng vé, đạt doanh thu 553 triệu USD. Nhờ vậy, sức hút Châu Tinh Trì cực kỳ lớn và thu hút nhiều nhà đầu tư.

Châu Tinh Trì bị công ty New Culture Media đâm đơn kiện đòi đền bù số tiền hơn 131 triệu USD.

Năm 2016, Châu Tinh Trì và New Culture Media ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, New Culture Media mua 40% cổ phần công ty Premium data associates limited (gọi tắt PDAL) của Châu Tinh Trì với số tiền mặt là 162 triệu USD. Đồng thời, Young & Young International Corporation (gọi tắt Y&Y) - công ty con của New Culture Media bỏ hơn 44 triệu USD để mua thêm 11% cổ phần của PDAL.

Thỏa thuận Châu Tinh Trì ký với New Culture Media có thời hạn 4 năm. Trong 3 năm đầu tiên, PDAL của Châu Tinh Trì đạt lợi nhuận đáp ứng đủ thỏa thuận đề ra. Tuy nhiên, mâu thuẫn phát sinh vào tháng 3/2020 khi phía "vua hài" từ chối cung cấp báo cáo tài chính rồi đơn phương chấm dứt thỏa thuận đã ký năm 2016. Do vậy, New Culture Media không thể kiểm toán được lợi nhuận thu về của PDAL ở năm tài chính từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020.

Kết quả, năm 2020, New Culture Media chịu khoản lỗ khổng lồ 250 triệu USD, trong đó là 131 triệu USD từ vụ tranh chấp với Châu Tinh Trì. Đến tháng 10/2020, sau nhiều lần thương thuyết bất thành, New Culture Media quyết định nộp đơn kiện Châu Tinh Trì lên Tòa án Hồng Kông.

Hình ảnh hiếm hoi của Châu Tinh Trì trong những năm gần đây.

Tháng 2 vừa rồi, "vua hài" đã nộp đơn kháng kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông và tố New Culture Media chưa trả cho ông 28,1 triệu USD tiền mua cổ phần năm 2016. Trả lời báo giới, công ty New Culture Hồng Kông cho biết, vụ việc đang được tòa án xử lý và họ có khả năng chiến thắng vì sở hữu nhiều bằng chứng bất lợi cho "vua hài". Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng, dù giành chiến thắng, New Culture Hồng Kông cũng khó có được khoản đền bù hậu hĩnh trên.

Châu Tinh Trì là cái tên bảo chứng cho những sản phẩm giải trí hài tại Hồng Kông. Giới phê bình điện ảnh châu Á xem ông là thiên tài hay "vua hài của xứ hương cảng". Hơn 30 năm lao động chăm chỉ, Châu Tinh Trì có một gia tài khổng lồ với hơn 70 bộ phim, làm đạo diễn, sản xuất và biên kịch cho hơn 10 phim... Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Châu Tinh Trì có Tuyệt đỉnh Kungfu, Đội bóng thiếu lâm, CJ7, Mỹ nhân ngư, Vua bãi rác...

Sau bộ phim thành công năm 2016 - Mỹ nhân ngư, Châu Tinh Trì phát hành Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 và Tân vua hài kịch. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé hai bộ phim này khá khiêm tốn, kém xa Mỹ nhân ngư.

Châu Tinh Trì đang thực hiện phim hoạt hình Mỹ hầu vương và Mỹ nhân ngư 2.

Hiện tại, Châu Tinh Trì đang thực hiện Mỹ nhân ngư 2. Phim vẫn là sản phẩm hợp tác giữa Châu Tinh Trì và New Culture Media nên nhiều người lo ngại cho tiến độ của phim. Mỹ nhân ngư 2 được khởi quay từ năm 2018 và đang nằm trong giai đoạn hậu kỳ. Phim dự kiến ra mắt vào Tết 2022.

Ngoài ra, Châu Tinh Trì còn có kế hoạch thực hiện loạt phim hoạt hình Mỹ hầu vương, dự kiến ra mắt vào năm 2023.

Tình hình tài chính của Châu Tinh Trì khiến nhiều người lo lắng trong vòng 3 năm trở lại đây. Theo truyền thông Hồng Kông, tài chính của "vua hài" bị ảnh hưởng do kinh doanh thua lỗ, liên tục đối mặt kiện tụng và dịch bệnh khiến nền thương mại điện ảnh bị tổn hại nặng nề.

Năm 2020, Châu Tinh Trì còn bị người yêu cũ - Vu Văn Phượng tố quỵt nợ 9 triệu USD và kiện ra tòa. May mắn, Châu Tinh Trì được xử thắng kiện hồi tháng 2/2021 vì phía Vu Văn Phượng thiếu chứng cứ.

Hiện tại, Châu Tinh Trì vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ kiện 131 triệu USD. Ngôi sao nổi tiếng sống khép kín trong vài năm gần đây. Ông ít xuất hiện trước truyền thông hay các sự kiện. Năm 2020, Châu Tinh Trì lọt vào ống kính của giới săn tin với hình ảnh già nua và cô đơn. "Vua hài" sống một mình, ít giao du với bạn bè.

Châu Tinh Trì trả lời phỏng vấn về "Tây du ký: Mối tình ngoại truyện"

Mi Vân

Theo QQ/Sohu