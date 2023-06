Vũ Ngọc Anh: "Ngay khi mới yêu, tôi đã rủ Cường Seven về sống chung"

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh là khách mời trong tập 40 của The Khang Show - chương trình do MC Nguyên Khang dẫn dắt. Tại đây, anh cùng vợ sắp cưới đã có những chia sẻ thú vị về câu chuyện tình yêu của cả hai.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh trong chương trình "The Khang Show" (Ảnh: Chụp màn hình).

Cặp đôi bén duyên khi đóng chung phim điện ảnh Lôi báo. Trước đó, cả hai đã gặp gỡ nhưng đều có những ấn tượng chưa tốt về đối phương. Với Cường Seven, Ngọc Anh có vẻ ngoài nổi loạn, "ăn chơi", thậm chí cô không phải người mà nam ca sĩ muốn gắn bó lâu dài. Còn Ngọc Anh lại thấy Cường Seven khá nhàm chán và nghiêm túc.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc trên phim trường, ấn tượng về Ngọc Anh trong Cường Seven lại có nhiều khác biệt. "Tôi thấy Ngọc Anh là người làm việc rất tập trung. Đến giờ ăn, Ngọc Anh có mua bánh tráng nướng mời mọi người và đây là món tôi rất thích. Ngoài ra, Ngọc Anh cũng tiếp xúc với mọi người trong đoàn rất thoải mái, hòa đồng", Cường Seven nói.

Thời điểm gặp nhau, Ngọc Anh vừa chia tay bạn trai lâu năm, còn Cường Seven vẫn trong một mối quan hệ. Vì vậy, cả hai giữ cho nhau một khoảng cách nhất định. Khoảng 9 tháng sau, khi giọng ca Beautiful Girl đã chia tay bạn gái vì những mâu thuẫn trong cách sống, cặp đôi mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tình yêu của họ dần nảy nở sau những buổi đi ăn, đi chơi cùng nhau.

Cường Seven cho hay, lối sống của Ngọc Anh và mình khác nhau một trời một vực. Thời gian đầu mới yêu, cặp đôi thường có nhiều bất đồng nhưng luôn tôn trọng những quy tắc riêng. Cả hai không bao giờ bỏ đi khi cãi nhau, không trốn tránh mà cùng bình tĩnh giải quyết gốc rễ của vấn đề.

Trong sự nghiệp, Vũ Ngọc Anh từng đóng MV "Đêm" của Cường Seven (Ảnh: Nhân vật).

Là một người chủ động nên sau một thời gian hẹn hò, Ngọc Anh đã đề nghị cả hai dọn về sống chung để tiết kiệm chi phí đi lại giữa hai nơi. Tuy nhiên, Cường Seven không đồng ý vì muốn cho mình không gian riêng. Anh quyết định thuê một căn hộ gần nhà bạn gái nhưng không bao giờ ngủ lại. Mãi đến khi tình yêu đủ độ "chín", cặp đôi mới chính thức sống chung một nhà. May mắn rằng, cặp đôi có cùng nhiều sở thích như ăn uống, xem phim…

Ở bên Ngọc Anh, Cường Seven như được làm chính mình. Nam ca sĩ nói trong tình yêu, anh luôn mong muốn được làm phiên bản trẻ con của mình, được cư xử tự nhiên, thoải mái nhất. Cả hai chấp nhận tính xấu của nhau, đưa câu chuyện tình yêu lên 7 năm - một con số đáng ngưỡng mộ.

Nói về quyết định đi đến hôn nhân, Cường Seven và Ngọc Anh khẳng định cả hai đã sẵn sàng chứ không do áp lực chuyện gia đình, con cái. Đều là những người có hoài bão riêng nhưng khi đối diện với nhau, cặp đôi vẫn có thể nói chuyện thoải mái. Đó là lý do cặp đôi muốn cùng nhau đi đến một bước tiến lâu dài hơn.

Sau 7 năm hẹn hò, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh sẽ tổ chức hôn lễ tại Hà Nội. Về ý tưởng đám cưới, cặp đôi sẽ dàn dựng ngày trọng đại của mình theo phong cách disco. Tại lễ cưới, cả hai cũng sẽ song ca bài Paradise đầy ngọt ngào.

Trước đó khi chia sẻ với truyền thông, Ngọc Anh nói: "Khi lên kế hoạch cho ngày trọng đại, tôi không tránh khỏi stress. Nhưng nghĩ tới một buổi tiệc đầy ý nghĩa đánh dấu trang mới của cuộc đời, tôi cần phải hạnh phúc nhất có thể, cảm giác căng thẳng vì vậy mà tiêu tan".