Vũ Ngọc Anh xác nhận cưới Cường Seven: "Tôi có duyên với số 7"

Xuất hiện tại một sự kiện tối 16/6, Vũ Ngọc Anh gây chú ý khi thông báo sẽ lên xe hoa cùng bạn trai Cường Seven. Đám cưới tổ chức tại Hà Nội vào 28/7, dự kiến có khoảng 1.000 khách mời.

Nữ diễn viên cho biết sau 7 năm bên nhau, đây là thời điểm chín muồi để cô và bạn trai về chung một nhà.

Vũ Ngọc Anh tại một sự kiện tối 16/6 ở TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi có thể chia sẻ với mọi người về điều này. Đây là hành trình rất dài của chúng tôi. Năm nay bước sang năm thứ 7 yêu nhau. Không hiểu sao yêu Cường Seven nên làm gì cũng có duyên với số 7. Đám cưới cũng tổ chức vào tháng 7 (cười)", Vũ Ngọc Anh hóm hỉnh nói.

Người đẹp cho biết đám cưới là cột mốc trọng đại, đánh dấu chương mới của cuộc đời. Cô tự tay lên ý tưởng cho bộ ảnh cưới và tiệc cưới. Một số bạn bè thân thiết của Vũ Ngọc Anh, Cường Seven cũng sẽ có mặt trong đám cưới này. Vũ Ngọc Anh hy vọng tin vui của cặp đôi sẽ được khán giả chúc phúc, ủng hộ.

Bộ ảnh cưới đầu tiên của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hôm 14/6, cặp đôi đã có buổi chụp ảnh cưới đầu tiên để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Trong bộ ảnh, Vũ Ngọc Anh khoe vẻ đẹp gợi cảm và cá tính. Tự tay chuẩn bị đám cưới có nhiều áp lực nhưng người đẹp luôn giữ tâm trạng tích cực, thoải mái.

Với Cường Seven, anh cho biết cặp đôi đã đề cập chuyện cưới hỏi với gia đình 2 bên từ 2 năm trước. Do đó, khi thông báo tin này, cha mẹ 2 bên không bất ngờ. Nam ca sĩ thích một đám cưới diễn ra trong không khí thoải mái với các tiết mục do chính anh lên ý tưởng.

Cường Seven cũng sẽ phát hành ca khúc Honey moon - bài hát dành riêng cho đám cưới - để gửi tặng bạn đời.