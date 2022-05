Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp: Amber thừa nhận vẫn yêu Johnny

Trong phiên tòa phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard đang diễn ra vào tháng 4/2022, những chi tiết ít người biết về cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa cặp sao hạng A Hollywood được chính những người trong cuộc và những người xung quanh họ hé lộ khá trần trụi.

Trong đó, Christian Carino - người từng là quản lý cũ của cả Amber Heard và Johnny Depp gây bất ngờ khi chia sẻ những tin nhắn mà nữ diễn viên xinh đẹp gửi cho anh khi cô và Johnny Depp đã ly hôn và trải qua những cuộc đấu tố căng thẳng trên truyền thông và tại tòa.

Johnny Depp và Amber Heard khi còn hạnh phúc (Ảnh: AP).

Trong đó, Amber Heard từng nói với Christian Carino rằng: "Em đã để lại rất nhiều ghi chú. Anh có thể đưa cho anh ấy (Johnny Depp) một trong số chúng được không? Em không biết phải bắt đầu thế nào, hay bắt đầu từ đâu. Không có cách nào để bắt đầu mọi chuyện em cần nói và có quá nhiều chuyện. Cuối cùng, em vẫn độc thân. Một điều rõ ràng trong trái tim em, em chỉ muốn anh ấy biết rằng em yêu anh ấy và em xin lỗi nhiều lắm".

Được biết, bức thư Amber Heard nhờ Christian Carino chuyển cho chồng cũ là vào tháng 8/2017. Phía luật sư biện hộ của Johnny Depp đã đọc lớn đoạn tin nhắn của Amber và vị quản lý này tại phiên tòa ngày 28/4.

Christian Carino tin rằng, Amber Heard đã muốn hòa giải với Johnny Depp vào thời điểm đó. Được biết, mối quan hệ của nữ diễn viên và tỷ phú công nghệ kiêm ông chủ Twitter - Elon Musk cũng kết thúc vào thời điểm đó, tức tháng 8/2017. Tháng 9/2017, Amber tiếp tục gửi tin nhắn cho quản lý: "Trời ơi, em nhớ anh ấy (Johnny Depp) quá", và đến tháng 6/2018, cô chia sẻ rằng: "Em đã nhắn chúc mừng sinh nhật anh ấy (Johnny Depp)".

Amber Heard phản ứng trước những đấu tố từ phía Johnny Depp (Ảnh: News).

Ngoài ra, vệ sĩ của Johnny Depp - Malcolm Connolly tiết lộ về cuộc sống bị vợ bạo hành của tài tử Cướp biển vùng Caribbean khi anh ra làm chứng tại tòa. Malcolm Connolly kể rằng, anh làm việc cho Johnny Depp từ năm 2006 và thỉnh thoảng thấy gương mặt tài tử có vết xước và sưng tấy, còn mặt Amber Heard thì không.

Malcolm Connolly nói: "Hầu hết vết thương xuất hiện ở bên trái gương mặt Johnny. Ngoài ra phần cổ, khóe môi và mắt của anh ấy cũng có dấu hiệu bị tác động". Vệ sĩ của tài tử Hollywood đã cung cấp ảnh chụp Depp cùng vợ cũ trong tuần trăng mật và chỉ ra vết sưng trên mũi của nam diễn viên. Vệ sĩ không rõ vì sao gương mặt Johnny Depp bị như vậy.

Theo chia sẻ của Malcolm Connolly, Johnny Depp và Amber Heard ban đầu cực kỳ hạnh phúc, họ say đắm trong tình yêu nhưng cuộc tình này ngày một thay đổi khi Amber Heard ngày càng đòi hỏi, tỏ thái độ nóng nảy.

"Tôi không trực tiếp chứng kiến họ đánh nhau nhưng thường xuyên nghe tiếng la hét, cãi vã. Những tiếng hét chủ yếu thoát ra từ miệng cô Heard", Malcolm Connolly kể. Vệ sĩ còn kể lại việc Amber Heard ném bật lửa vào ngực chồng cũ.

Amber Heard thừa nhận vẫn yêu Johnny Depp khi hai người ly hôn và cô liên tục tố tài tử bạo hành (Ảnh: News).

Malcolm Connolly chính là người đưa Johnny Depp tới viện cấp cứu vào đêm anh bị đứt lìa ngón tay trong cuộc cãi vã với Amber Heard ở Australia. Nam diễn viên sau đó được bác sĩ David Kipper và y tá Debbie Lloyd phẫu thuật tái tạo để nối ngón tay. Hai người này đã đến tòa làm chứng vào tháng 4/2022.

Ngay cả Kate James - trợ lý cũ của Amber Heard cũng tố cáo hành vi bạo lực, ngược đãi người khác của nữ diễn viên. Trong khi tiến sĩ tâm lý Shannon Curry từng trò chuyện và làm việc với Amber Heard khẳng định, nữ diễn viên mắc hai chứng rối loạn tâm lý và có dấu hiệu bệnh tật từ trước khi kết hôn với tài tử Johnny Depp.

Giới truyền thông nhận định, lời phát biểu của bác sĩ tâm lý Shannon Curry sẽ ảnh hưởng lớn đến việc Amber Heard tự làm nhân chứng bào chữa cho mình trong phiên xử vào tuần tới.

Phiên tòa giữa Amber Heard và Johnny Depp được gọi là "rạp xiếc truyền thông"

Phiên tòa giữa Amber Heard và Johnny Depp đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và dư luận toàn cầu. Nam diễn viên nổi tiếng đòi vợ cũ bồi thường 50 triệu USD vì cho rằng những phát biểu của cô trên truyền thông làm ảnh hưởng tới hình ảnh, sự nghiệp của anh những năm qua. Amber Heard phủ nhận và kiện ngược lại Johnny Depp tội bạo hành và đòi đền bù 100 triệu USD.

Johnny Depp đang phát huy năng lực diễn xuất tại phiên tòa với Amber Heard (Ảnh: EPA).

Phiên tòa giữa cặp đôi hạng A đã được phát trực tiếp và trở thành tâm điểm mổ xẻ của truyền thông, dư luận thế giới. Kênh CBC ví phiên tòa của hai ngôi sao nổi tiếng như một bộ phim truyền hình, chương trình truyền hình trực tiếp cho cả thế giới theo dõi. Điều đó biến vụ kiện tụng trị giá 50 triệu USD hấp dẫn và giống như một "rạp xiếc truyền thông".

Ngoài số tiền đòi bồi thường khổng lồ là 50 triệu USD và 100 triệu USD, phiên tòa trở nên hấp dẫn bởi những tình tiết gây sốc ít ai ngờ về cuộc sống lứa đôi của cặp sao hạng A Hollywood. Bên cạnh đó, những cái tên nổi tiếng như Elon Musk, James Franco và Paul Bettany... cũng bị lôi vào cuộc.

Trong đó, tình tiết Amber Heard thừa nhận đại tiện trên giường ngủ, Johnny Depp là nạn nhân của bạo lực gia đình... khiến công chúng theo dõi phiên tòa tại tòa án quận Fairfax, Virginia, Mỹ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Amber Heard bị tố có dấu hiệu tâm lý bất ổn (Ảnh: AP).

Hành động mô tả chi tiết cảnh bị Amber Heard bạo hành hay những giọt nước mắt cay đắng khi thú nhận mình là nạn nhân của bạo lực gia đình của Johnny Depp đã khiến phiên tòa xét xử hấp dẫn, kịch tính không kém một bộ phim truyền hình dài tập.

Hiện tại, mạng xã hội và dư luận thế giới đang nghiêng về phía Johnny Depp. Hàng loạt phong trào ủng hộ tài tử nổi tiếng xuất hiện. Hashtag ủng hộ Johnny Depp trên hai mạng xã hội lớn là Twitter và TikTok hiện đạt hơn 3 tỷ lượt xem và không ngừng tăng. Thậm chí, phong trào kêu gọi loại Amber Heard khỏi dự án Aquaman 2 đang dâng cao khi gần 3 triệu khán giả đã đồng ý ký vào đơn kiến nghị này.

Paula Todd, luật sư kiêm giáo sư báo chí tại Đại học York, nhận định: "Johnny Depp đang mang lại bài học về diễn xuất mỗi khi bước lên bục thẩm vấn. Phiên tòa đang trở thành show truyền hình về cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng".

Paula Todd cũng nhận định, việc phát sóng trực tiếp và công khai phiên tòa là khá bất thường, chưa từng diễn ra. Ông cho rằng, quyết định này nhằm mục đích tăng tính minh bạch của tòa án. Và việc phát sóng công khai phiên tòa đã giúp Johnny Depp có nhiều lợi thế hơn lúc này khi tận dụng được sự cảm thông từ khán giả.

Phiên tòa kịch tính của Johnny Depp và Amber Heard (Video: ET).

Nandy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông và người nổi tiếng ở Mississauga, so sánh vụ kiện của Johnny Depp và Amber Heard với phong trào giải phóng "công chúa nhạc Pop" Britney Spears khỏi kìm kẹp của cha ruột. Cả hai phiên tòa đều đi theo hướng tích cực cho người đâm đơn kiện nhờ sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội.

Năm 2021, phong trào Free Britney (Tự do cho Britney) phát triển mạnh mẽ nhờ vào mạng xã hội sau khi nữ diễn viên công khai tiết lộ về cuộc sống mất tự do, bị đối xử như nô lệ do ảnh hưởng của lệnh giám hộ mà tòa án áp lên cô. Ngôi sao nhạc pop nhanh chóng nhận được sự xót xa từ công chúng và cuối cùng đã giành được tự do nhờ sự ủng hộ của dư luận.

"Với trường hợp Johnny Depp và Amber Heard, sự gắn bó và thể hiện với người hâm mộ rất quan trọng nếu họ muốn chiến thắng", một chuyên gia truyền thông nhận định. Nhiều chuyên gia truyền thông khác cũng tin rằng, Johnny Depp hoàn toàn có hy vọng thắng kiện nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả toàn cầu thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng.