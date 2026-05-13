VTV gỡ chương trình có Miu Lê

Ngày 12/5, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức gỡ bỏ tập phát sóng của chương trình Studio 3 mà Miu Lê tham gia với tư cách khách mời.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tập chương trình này hiện không còn xuất hiện trên bất kỳ nền tảng trực tuyến nào của VTV. Trên kênh YouTube chính thức của nhà đài, hệ thống cũng hiển thị thông báo có 2 video đã bị ẩn.

Bên cạnh đó, một số hình ảnh và video ngắn có sự góp mặt của Miu Lê trong chương trình này cũng bị xóa sạch khỏi các fanpage và báo điện tử thuộc hệ nền tảng của VTV.

Tập phát sóng có Miu Lê lên sóng vào cuối tháng 4 vừa qua, ngay sau khi bộ phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 do cô đóng chính ra rạp.

Trong chương trình, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp và kỷ niệm làm nghề cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Không chỉ VTV, kênh của đơn vị sản xuất gameshow Em xinh say hi là Vie Channel - Music cũng đã ẩn video ca khúc Em thích là được mà Miu Lê biểu diễn tại vòng chung kết chương trình. Tuy nhiên, một phiên bản khác dài hơn của ca khúc này vẫn đang hiển thị trên một kênh phụ.

Vụ việc của nữ nghệ sĩ cũng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với bộ phim Đại tiệc trăng máu .

Theo ghi nhận, nhiều cụm rạp hiện vẫn duy trì suất chiếu nhưng trong tâm thế theo dõi sát diễn biến vụ việc.

Bà Mạc Thủy - Trưởng phòng Chiếu phim và trưng bày điện ảnh, Trung tâm chiếu phim quốc gia - cho biết, rạp chiếu phim Đại tiệc trăng máu 8 đến hết ngày hôm nay (13/5). Theo bà Thuỷ, khi vụ việc của Miu Lê xảy ra, rạp cũng đã chủ động giảm suất chiếu.

Về phía Cục Điện ảnh, ngày 11/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Cục Trưởng Đặng Trần Cường cho biết hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ về việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể.

“Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành”, Cục trưởng Đặng Trần Cường nói.

Trong Đại tiệc trăng máu 8, Miu Lê vào vai TikToker có tính cách đỏng đảnh, vô tư, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát. Phim ra rạp dịp lễ 30/4-1/5.

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, Đại tiệc trăng máu 8 đang giảm mạnh trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé khi hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 12.

Tính đến chiều 13/5, bộ phim thu về khoảng 32,7 tỷ đồng sau hơn 3 tuần ra rạp. Với kết quả này, tác phẩm đứng trước nguy cơ thua lỗ khi theo ước tính, phim cần đạt ít nhất khoảng 70 tỷ đồng doanh thu mới có thể hòa vốn.