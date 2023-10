VP Bá Vương diễn dưới mưa cùng rapper Hà Lê, Lil Wuyn

Tối 6/10 trong khuôn khổ sự kiện Taste of Saigon tại Dinh Độc Lập, ca sĩ VP Bá Vương đã trình diễn các ca khúc trong album W.O.L.F 1 của anh, dự kiến phát hành vào tháng 11 tới.

Khách mời tham gia chương trình gồm ca sĩ Hà Lê, rapper Lil Wuyn và nhóm nhạc Firstgene. Bất chấp trời mưa to và kéo dài, VP Bá Vương cùng ê-kíp đã nỗ lực hết sức để mang đến cho khán giả một đêm nhạc trọn vẹn. Nhiều người cũng không ngại đội mưa để theo dõi màn biểu diễn của các nghệ sĩ.

Khán giả đội mưa thưởng thức đêm nhạc (Ảnh: Ban Tổ chức).

VP Bá Vương và rapper Hà Lê (Ảnh: Ban Tổ chức).

Từng tiết mục được đầu tư chỉn chu với những điểm nhấn riêng, gây ấn tượng cho khán giả. Đặc biệt là phần trình diễn ca khúc Xương rồng có sự góp mặt của Việt Hoa - cô bé giàu nghị lực sở hữu giọng hát ấm áp - mang đến thông điệp tích cực cho người nghe.

VP Bá Vương khép lại showcase bằng ca khúc C'mơn do chính anh chấp bút. Bài hát như món quà tri ân dành cho những ai đã theo dõi theo hành trình làm nghệ thuật của anh suốt thời gian qua.

VP Bá Vương giới thiệu ca khúc mới cùng các bức họa của mình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài việc trình diễn các ca khúc trong album, VP Bá Vương còn triển lãm 9 tác phẩm tranh được anh thực hiện trong vòng 3 tháng với kỹ thuật vẽ bằng bút ký họa, bút xóa, màu acrylic, có họa tiết được đắp nổi…

Mỗi bức tranh gắn liền với một bài hát trong album nhằm lan tỏa giá trị nghệ thuật cũng như thông điệp cốt lõi của dự án đến với công chúng, đặc biệt là các khán giả trẻ và những người yêu nghệ thuật.

Triển lãm Why me? Find me! Exhibition của VP Bá Vương được tổ chức trong khuôn viên Dinh Độc Lập (TPHCM) từ ngày 6 đến 8/10.