Vợ tỷ phú Pháp đẹp nổi bật giữa dàn mỹ nhân

Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc là một chương trình trao giải hàng năm do Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA) tổ chức nhằm tôn vinh những ngôi sao và tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Đây là một trong những lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất trên thế giới.

Các buổi lễ ban đầu được tổ chức tại rạp chiếu phim Odeon ở quảng trường Leicester, London, Anh trước khi được tổ chức tại Nhà hát Opera Hoàng gia từ năm 2008 đến năm 2016. Kể từ năm 2017, buổi lễ đã được tổ chức tại khán phòng Royal Albert Hall ở London, Anh. Giải thưởng được trao cho người nhận giải là mô hình một chiếc mặt nạ sân khấu.

Lady Gaga, Millie Bobby Brown dự giải BAFTA (Video: Access).

Lễ trao giải BAFTA đầu tiên được tổ chức vào năm 1949 và buổi lễ được phát sóng lần đầu tiên trên đài BBC vào năm 1956 với Vivien Leigh là người dẫn chương trình.

Lễ trao giải BAFTA năm nay được tổ chức vào ngày 13/3 với sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám. Nổi bật trên thảm đỏ sự kiện là nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar Salma Hayek. Ở tuổi 56, Salma Hayek vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ khi diện bộ váy tím của Gucci sải bước trước ống kính phóng viên.

Salma Hayek bắt đầu đóng phim tại Mexico từ thập niên 80 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ nhan sắc gợi cảm. Không hài lòng với thành công tại quê nhà, nữ diễn viên tới Mỹ lập nghiệp từ thập niên 90 và bắt đầu gây tiếng vang với vai diễn trong phim Desperado năm 1995.

Salma Hayek ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Fools Rush In, Wild Wild West, In the Time of the Butterflies và đặc biệt là Frida. Vai diễn nữ họa sĩ Frida Kahlo trong bộ phim này đã mang về cho Salma Hayek hàng loạt đề cử điện ảnh danh tiếng như giải Quả Cầu Vàng, Oscar, BAFTA, SAG....

Salma Hayek thanh lịch trên thảm đỏ giải BAFTA (Ảnh: WireImage).

Salma Hayek hiện nay đã bước sang tuổi 56 nhưng vẫn sở hữu vẻ đẹp trẻ trung đáng ngưỡng mộ trong mỗi lần xuất hiện. Ngôi sao Hollywood đang có cuộc sống viên mãn bên tỷ phú thời trang Francois-Henri Pinault và cô được các nhà thiết kế tôn sùng như một nàng thơ theo đúng nghĩa đen. Chồng của Salma sinh ra trong gia đình siêu giàu và gia đình Francois-Henri Pinault sở hữu khối tài sản ước chừng hơn 43 tỷ USD. Salma Hayek và chồng có với nhau một con gái tên là Valentina năm nay 14 tuổi và Hayek là mẹ kế của 3 đứa con riêng của chồng.

Salma Hayek trẻ trung ở tuổi 56 (Ảnh: Getty Images).

Trả lời phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên xinh đẹp thừa nhận cô cảm thấy bị xúc phạm khi bị nói rằng cô kết hôn với Francois-Henri Pinault vì khối tài sản hàng chục tỷ USD của chồng. "Khi tôi kết hôn với anh ấy, mọi người đều nói: "Ồ, đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô ấy lấy anh ấy vì tiền" và tôi nghĩ: "Ừ, sao cũng được. Hãy nghĩ những gì bạn muốn". Chúng tôi đã có 15 năm bên nhau, và chúng tôi yêu nhau rất nhiều", Salma Hayek chia sẻ.

Salma thừa nhận rằng có một số người kết hôn vì tiền nhưng cô cho rằng những người đàn ông giàu có đang bị phân biệt đối xử khiến họ bị cho là không xứng đáng với tình yêu thực sự. Salma Hayek nói: "Nhiều người nghĩ, một ai đó giàu có thì chắc không phải là người tốt, để có nhiều tiền, họ đã làm điều sai trái, luôn có những định kiến như vậy nhưng chồng tôi là người tuyệt vời, người đàn ông thông minh và yêu thương gia đình".

Lady Gaga diện bộ váy thanh lịch của Ralph Lauren dự lễ trao giải BAFTA. Ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "Gia tộc Gucci". Khởi nghiệp là ca sĩ nhưng gần đây Lady Gaga lấn sân điện ảnh và gặt hái nhiều thành công ấn tượng khi được đề cử nhiều giải thưởng điện ảnh lớn (Ảnh: Wire Image).

Emma Watson diện váy hàng hiệu nổi bật (Video: E.W).

Emma Watson, ngôi sao phim "Harry Potter" diện bộ váy giá gần 8.000 USD của nhà thiết kế Oscar de la Renta. Emma Watson là một trong những biểu tượng thời trang của Anh nhiều năm qua. Cô thường xuyên lọt Top những sao mặc đẹp nhất trong các cuộc bình chọn của những tạp chí uy tín. Nổi tiếng với vai diễn cô phù thủy thông minh, ham học Hermione Granger trong phim "Harry Potter", Emma Watson đã có khối tài sản hàng chục triệu USD từ khi mới 20 tuổi (Ảnh: Shutterstock).

Onatejiro "AJ" Odudu, 34 tuổi, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nước Anh khoe dáng chuẩn như siêu mẫu với váy xuyên thấu gợi cảm. Cô được biết đến với vai trò MC của kênh truyền hình Channel 4 và 5 (Ảnh: Shutterstock).

Daisy Jessica Edgar-Jones, 24 tuổi diện bộ váy thanh lịch và tinh tế. Daisy là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất nước Anh. Cô được biết đến với vai diễn Marianne Sheridan trong bộ phim truyền hình ăn khách "Normal People", bộ phim đã mang về cho Daisy các đề cử tại giải thưởng Critics 'Choice, BAFTA và Quả Cầu Vàng. Cô xuất hiện trong danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm 2020 của tạp chí Vogue Anh (Ảnh: FilmMagic).

Ariana Debose giành giải BAFTA (Video: UnBoxPHD).

Nữ diễn viên 31 tuổi tới từ Mỹ Ariana DeBose rực rỡ trong bộ váy vàng. Ariana DeBose hạnh phúc khi chiến thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Anita trong bộ phim "West Side Story" (Ảnh: PA).

Ngôi sao phim hài Rebel Wilson tự tin tái xuất sau khi giảm được 20 kg. Từ một cô gái sở hữu thân hình đầy đặn, Rebel của thời điểm hiện tại có thân hình cân đối, săn chắc. Nữ diễn viên cho biết, cô giảm cân vì mục đích duy trì sức khỏe và lối sống lành mạnh (Ảnh: Getty Images).

Bond girl của phim "Điệp viên 007" Léa Seydoux khoe mái tóc ngắn cá tính trên thảm đỏ. Người đẹp Pháp vốn nổi tiếng kín đáo đời tư. Cô rất ít xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí (Ảnh: Getty Images).