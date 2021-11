Chồng siêu giàu tới mừng Salma Hayek nhận "sao" trên đại lộ danh vọng

Dân trí Minh tinh gợi cảm Salma Hayek được chồng tỷ phú François-Henri Pinault và con gái hộ tống trong ngày cô được lưu tên trên đại lộ danh vọng ở Hollywood.

Ngôi sao điện ảnh Salma Hayek đã đạt được một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi cô nhận được một ngôi sao mang tên mình trên đại lộ danh vọng Hollywood ở Mỹ.

Nữ diễn viên 55 tuổi được lưu tên trên đại lộ danh vọng hôm 20/11. Trong sự kiện này, Salma Hayek được chồng - ông trùm đồ hiệu Francois-Henri Pinault, 59 tuổi và cô con gái 14 tuổi Valentina Paloma hộ tống tham gia buổi lễ.

Salma Hayek nhận "sao" trên đại lộ Danh vọng

Người bạn thân thiết của Salma Hayek là nam diễn viên Adam Sandler và Chloe Zhao - đạo diễn bộ phim mới của Salma - Eternals cùng thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti cũng tới chúc mừng nữ diễn viên người gốc Mexico.

Salma Hayek nhận "sao" trên đại lộ Danh vọng. Cô được chồng và con gái tới chúc mừng.

Người đẹp sinh ra ở Mexico diện bộ váy đen thanh lịch, gương mặt trang điểm hoàn hảo và đeo nữ trang kim cương sang chảnh dự sự kiện này. Cô liên tục mỉm cười, vẫy chào các nhà báo và người hâm mộ đã tham dự buổi lễ để cổ vũ cho cô.

Adam Sandler, người từng đóng vai chồng của Salma trong bộ phim hài Grown Ups đã có bài phát biểu chúc mừng đồng nghiệp. Anh cũng chia sẻ về thời gian làm việc với nữ diễn viên và khen cô là người có cách sống tuyệt vời.

Salma Hayek xinh đẹp trên thảm đỏ

Sau những lời tri ân của các đồng nghiệp, Salma đã có một bài phát biểu chân thành trước đông đảo những vị khách tham dự sự kiện. Cô nói: "Tất cả những người hâm mộ đáng yêu của tôi, nếu các bạn tự hỏi, điều gì đã cho tôi can đảm để ở lại đây, tôi sẽ nói đó chính là các bạn. Dù nhiều người không biết tôi là ai nhưng tất cả người Latinh ở Mỹ biết tôi là ai. Họ hiểu rằng tôi đến đây với những giấc mơ như họ đã từng mơ ước".

Ở tuổi 55, Salma Hayek vẫn rất xinh đẹp.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng được đề cử giải Oscar cho biết, mặc dù sự nghiệp của cô không khởi đầu dễ dàng, dù không được Hollywood chào đón nhưng cô không bỏ cuộc mà vẫn kiên quyết tạo dựng tên tuổi cho mình tại nước Mỹ.

"Tôi nhớ hãng phim đã nói với tôi rất nhiều lần: "Tại sao cô không quay lại Mexico đóng phim truyền hình? Cô sẽ không bao giờ tìm được việc làm ở đây". Không ai muốn tôi ở đây. Họ muốn tôi ở đất nước của tôi. Điều duy nhất khiến tôi ở lại là vì tình yêu điện ảnh".

Salma Hayek bắt đầu đóng phim tại Mexico từ thập niên 80 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ nhan sắc gợi cảm. Không hài lòng với thành công tại quê nhà, nữ diễn viên tới Mỹ lập nghiệp từ thập niên 90 và bắt đầu gây tiếng vang với vai diễn trong phim Desperado năm 1995.

Salma Hayek ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Fools Rush In, Wild Wild West, In the Time of the Butterflies và đặc biệt là Frida. Vai diễn nữ họa sĩ Frida Kahlo trong bộ phim này đã mang về cho Salma Hayek hàng loạt đề cử điện ảnh danh tiếng như giải Quả Cầu Vàng, Oscar, BAFTA, SAG....

Salma Hayek đẹp đôi bên chồng

Vĩnh Ngọc

Theo DM