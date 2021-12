Vợ cũ Tom Cruise tái xuất quyến rũ ở tuổi 54

Dân trí Ngôi sao từng giành giải Oscar Nicole Kidman xinh đẹp và quyến rũ đáng kinh ngạc khi quảng bá bộ phim mới của cô tại Mỹ ngày 2/12.

Nữ diễn viên Nicole Kidman xuất hiện rạng rỡ và tươi trẻ trong buổi công chiếu bộ phim mới của cô Being The Ricardos tại New York, Mỹ hôm 2/12. Ngôi sao từng giành giải Oscar nắm tay đồng nghiệp Javier Bardem khi cặp đôi diễn viên chính xuất hiện trên thảm đỏ.

Ở tuổi 54, vợ cũ của tài tử Tom Cruise vẫn xinh đẹp và trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên người Australia thường xuyên có tên trong danh sách những ngôi sao nữ xinh đẹp nhất ở Hollywood.

Nicole Kidman quảng bá phim mới tại Mỹ ngày 2/12.

Nicole Kidman sở hữu chiều cao 1,8 m và vóc dáng thanh mảnh cùng làn da trắng mịn. Dù hiện tại đã ngoại ngũ tuần nhưng minh tinh tới từ xứ chuột túi vẫn giữ được phom dáng, nhan sắc như ngày mới gia nhập làng giải trí và cô vẫn liên tục tham gia những dự án phim lớn tại Hollywood.

Là một trong những biểu tượng nhan sắc của Hollywood. Tuy nhiên như Nicole Kidman chia sẻ thì cô cảm thấy hài lòng khi giờ đây các ngôi sao nữ không bị sức ép phải trẻ mãi không già. Cô nói: "Khi chúng ta già đi, chúng ta vẫn có thể trông đẹp, khỏe mạnh và sôi nổi, hấp dẫn. Tôi nghĩ đó là điều mà mọi người đều mong muốn. Mọi người đều có thể lão hóa một cách duyên dáng và điều đó sẽ rất thú vị".

Nữ diễn viên 54 tuổi vẫn luôn trẻ trung và xinh đẹp.

Từ sang trọng tự nhiên đến quyến rũ trên thảm đỏ, trong nhiều năm qua, Nicole Kidman đã biến hóa đa dạng về ngoại hình, hết lần này đến lần khác chứng minh rằng vẻ đẹp là không tuổi. Khi chia sẻ về tiêu chuẩn cái đẹp, Nicole cho biết, mọi quan điểm đã thay đổi nhiều kể từ những năm 1950 tới nay.

Nicole cho rằng phụ nữ ngày nay không còn giấu giếm về việc làm thế nào để giữ nhan sắc của mình và cô khẳng định, mọi người đã cởi mở và trung thực hơn với nhau.

"Phụ nữ đã cởi mở hơn với nhau. Chúng ta đã có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn kiểu như bạn đang dùng mỹ phẩm gì, nên dùng sản phẩm gì thì tốt.... Tôi nghĩ bây giờ chúng ta thật may mắn khi chúng ta có thể già đi và tất cả đều rất cởi mở về điều đó".

"Tôi nghĩ dù già đi thì bạn vẫn có thể đẹp. Không ai muốn trông như thể đã hết sức sống. Phụ nữ có thể lão hóa một cách duyên dáng", Nicole khẳng định.

Minh tinh từng giành giải Oscar cũng cho rằng, thay vì chê bai, chỉ trích và dò xét nhau, phụ nữ nên ủng hộ và động viên nhau nhiều hơn trong cuộc sống. "Tôi nghĩ rằng khi bạn biết mình được người khác ủng hộ như vậy, lòng tự trọng và sự tự tin của bạn sẽ tăng lên gấp bội và tôi mong rằng phụ nữ sẽ đối xử với nhau thật tốt".

Vĩnh Ngọc

Theo Zim