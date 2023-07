Vinpearl Nha Trang trước giờ diễn ra đại nhạc hội 8Wonder

Hội hè náo nhiệt

Từ sáng sớm, khu vực sảnh đón tại các khách sạn Vinpearl và bến tàu… đều đông nghịt du khách. Chị Thu Thủy (TPHCM) cho biết, cả gia đình chị vừa đến Nha Trang để cùng 2 cô công chúa thực hiện kỳ nghỉ hè trong mơ cùng thần tượng.

Từ khi biết Charlie Puth sẽ về Nha Trang biểu diễn, hai cô con gái tuổi teen của chị Thủy đã nài nỉ mẹ săn vé, lên kế hoạch đi chơi cùng cả gia đình đúng dịp này. "Sự kiện diễn ra ở VinWonders Nha Trang, nơi các con vừa chơi vừa xem thần tượng biểu diễn, lại thuận tiện nghỉ dưỡng tại Vinpearl nên vợ chồng tôi ủng hộ", chị Thủy chia sẻ.

Cùng MBBank trải nghiệm trọn vẹn WonderFest 2023 - đại tiệc "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder" với ưu đãi hấp dẫn.

MBBank là ngân hàng tiên phong trên thị trường ra mắt dòng thẻ MB Hi Collection - dòng thẻ "2 trong 1" độc đáo tích hợp thẻ ATM và thẻ tín dụng trong một chip duy nhất. MB Hi Collection cho phép khách hàng tự do lựa chọn mẫu thẻ theo sở thích với các bộ sưu tập độc đáo và tận hưởng ưu đãi khi chi tiêu. Khách hàng có thể lựa chọn và sở hữu thẻ tại kênh Shopee Mall của MB: https://shopee.vn/mbbank_official.