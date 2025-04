Vịnh Hạ Long đẹp như tranh vẽ trong MV của nhóm nhạc Bond

Sáng 9/4, báo Nhân Dân phối hợp tổ chức ra mắt video âm nhạc Victory - Bond in Vietnam ghi hình phần trình diễn của nhóm nhạc Bond tại những địa danh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh.

MV đã mở ra một hành trình thị giác ngoạn mục với những cảnh quay tuyệt đẹp tại vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới, qua phần trình diễn của nhóm nhạc Bond.

Sự kiện không chỉ là một dấu mốc âm nhạc mà còn là bước tiến đầy cảm hứng trong công cuộc quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra toàn cầu.

Nhóm nhạc Bond của Anh trong MV "Victory - Bond in Vietnam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Victory - Bond in Vietnam được ghi hình ngay sau đêm diễn thành công của Bond tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tháng 10/2024. Sau khi chinh phục hơn 3.000 khán giả Việt Nam bằng những giai điệu quen thuộc mang âm hưởng cổ điển kết hợp hiện đại, 4 nữ nghệ sĩ đã có chuyến hành trình đến Quảng Ninh để ghi hình MV tại những địa danh nổi bật nhất của vịnh Hạ Long.

Dưới ống kính của ê-kíp sản xuất, hình ảnh bình minh trên vịnh, làng chài yên bình, những bãi cát hoang sơ, đảo đá kỳ vĩ như hòn Trống Mái, bãi cát Oăn, đặc biệt là đảo Mắt Rồng - nơi được ví như "con mắt huyền bí giữa lòng di sản" - trở nên lung linh, nên thơ trên nền nhạc Victory quen thuộc.

MV không sử dụng kỹ xảo cầu kỳ, mà tập trung tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của vịnh Hạ Long qua những góc máy đầy cảm xúc và âm nhạc đẳng cấp.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, người chỉ đạo sản xuất MV - chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu MV, ngày 9/4 (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại buổi ra mắt MV, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, người chỉ đạo sản xuất MV - cho biết, việc mời các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng đến Việt Nam không chỉ mang lại những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao, mà còn là cách thức hiệu quả để quảng bá văn hóa, du lịch nước nhà đến với bạn bè quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn mỗi MV sẽ là một "tấm danh thiếp" đầy nghệ thuật gửi gắm hình ảnh đất nước đến toàn thế giới. Hạ Long đã nổi tiếng, nhưng chúng ta vẫn cần tiếp tục giới thiệu nó theo những cách sáng tạo hơn, như qua âm nhạc và hình ảnh gắn liền với những nghệ sĩ toàn cầu", ông Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc sản xuất MV - tiết lộ rằng, ê-kíp mất nhiều thời gian để khảo sát địa điểm quay MV (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, ông Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc sản xuất MV - cho biết, trong quá trình quay dựng MV tại Hạ Long, đội ngũ sản xuất đã trải qua nhiều thử thách, từ thời tiết, địa hình cho đến các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và an toàn cho đoàn phim quốc tế.

Để có được những thước phim tuyệt đẹp chỉ trong hơn 3 phút, cả ê-kíp đã trải qua nhiều thử thách không nhỏ. "Chúng tôi khảo sát địa điểm quay tới 10 lần, vì chỉ có duy nhất một ngày quay với các nghệ sĩ. Đặc biệt, việc quay trên biển, tại những đảo xa như đảo Mắt Rồng hay bãi cát Oăn gặp rất nhiều khó khăn.

Thủy triều thay đổi liên tục, tàu di chuyển phải giữ khoảng cách an toàn, thậm chí có cảnh chúng tôi phải cõng nghệ sĩ vào bối cảnh để kịp bắt ánh hoàng hôn. Tuy khó khăn nhưng tất cả đều hào hứng và tràn đầy năng lượng", ông Nguyễn Thùy Dương kể lại.

Một điểm đáng chú ý trong MV là hình ảnh các hoạt động thường nhật của người dân địa phương, từ những ngư dân ra khơi buổi sáng, nhóm bạn trẻ tụ tập check-in tại cầu Bãi Cháy lúc hoàng hôn, cho đến những buổi biểu diễn âm nhạc đường phố về đêm. Đây chính là cách MV đưa Hạ Long đến gần hơn với khán giả bằng những điều giản dị nhưng đậm chất bản địa.

Không chỉ là cảnh đẹp, sự hiện diện của Bond, nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với hơn 5 triệu album bán ra đã góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam. Các thành viên Bond đều bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Việt và bày tỏ mong muốn có dịp quay trở lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy kỳ vọng, sau khi MV ra mắt, lượng khách du lịch đến Hạ Long càng đông đảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - khẳng định rằng, du khách từng đến Hạ Long sẽ muốn đến nơi đây khám phá lần nữa sau khi xem MV "Victory - Bond in Vietnam".

"Với MV của nhóm nhạc Bond, nhóm nhạc nữ tứ tấu đàn dây thành công nhất mọi thời đại, Hạ Long được tôn vinh trên nền nhạc hùng tráng, đầy cảm xúc, khiến người xem dù đã từng đến cũng muốn quay lại một lần nữa", ông Cao Tường Huy nói.

Ông Cao Tường Huy cũng cho biết thêm, tỉnh Quảng Ninh đã gửi hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận vịnh Hạ Long lần thứ 3 là Di sản thiên nhiên thế giới.

Đồng thời, với MV Victory - Bond in Vietnam cùng các chiến dịch quảng bá bài bản, Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách du lịch.

"Chúng tôi kỳ vọng MV sẽ không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là cú hích cho du lịch Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có hơn 5 triệu khách quốc tế.

Chúng tôi tin rằng sau khi MV phát hành rộng rãi, sẽ có thêm nhiều người trên thế giới biết đến Hạ Long không chỉ qua sách báo mà qua những hình ảnh sống động, cảm xúc. Đây là cơ hội vàng để Hạ Long tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế", ông Huy chia sẻ thêm.

Tại buổi ra mắt, MV cũng được trao tặng cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và các kênh truyền hình với mục tiêu quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vịnh Hạ Long và du lịch Việt Nam ra quốc tế.

MV Victory - Bond in Vietnam là sản phẩm tiếp nối của chuỗi chương trình Good Morning Vietnam do báo Nhân Dân khởi xướng. Trước đó, MV Going Home - Kenny G in Vietnam của Kenny G thực hiện tại Hà Nội năm 2023 cũng gây chú ý.