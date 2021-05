"Viên ngọc châu Á" trở lại với dự án tiền triệu

Dân trí "Seven Remedies" là tên bộ phim nhựa đánh dấu sự trở lại của “viên ngọc châu Á” Ha Ji Won sau một năm im ắng. Bộ phim được đầu tư tới 8 triệu USD, quay ngoại cảnh tại New Zealand và hứa hẹn không kém phần hấp dẫn "bom tấn" "Bí mật ngôi mộ cổ".

Được biết, bộ phim Seven Remedies sẽ bắt đầu bấm máy vào đầu tháng 6 tới. Kể từ vai nữ chính trong Miracle on 1st Street, và xuất hiện với tư cách khách mời trong Last Present cùng Sex Is Zero 2 (Tình dục là chuyện nhỏ 2), Ha Ji Won đã tự thưởng cho mình một năm nghỉ ngơi. Cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện hoặc tổ chức họp mặt người hâm mộ tại các quốc gia châu Á láng giềng.

Seven Remedies là cuộc chiến khốc liệt giữa một nữ anh hùng do Ha Ji Won đảm nhiệm và một con quái vật được biến đổi từ một loại virus. Bạn diễn của Ha Ji Won trong Seven Remedies là nam diễn viên kỳ cựu Hwang Jun Min và “mỹ nam” Hàn Quốc Lee Jun Ki.

Bộ phim nhận được sự quan tâm của dư luận bởi sự góp mặt của Ha Ji Won cùng kinh phí khổng lồ, và là một trong những tác phẩm điện ảnh hiếm hoi lấy nữ làm nhân vật trung tâm.

Bộ phim hành động giả tưởng Seven Remedies được kỳ vọng sẽ gây ấn tượng và thành công rực rỡ như hai tác phẩm hành động giả tưởng gần đây của Hàn Quốc là The Host (Quái vật sông Hàn) năm 2006 và D-War năm 2007.

Ha Ji Won được gọi là "Viên ngọc châu Á"

Đại diện nhà sản xuất Seven Remedies hứa hẹn: “Ha Ji Won sẽ thể hiện những pha hành động không kém gì nữ diễn viên gợi cảm Angelina Jolie trong Tomb Raider (Bí mật ngôi mộ cổ). Trọng tâm của phim là những cảnh vật lộn giữa cô ấy và con quái vật”.

Sau khi bộ phim Seven Remedies đóng máy, Ha Ji Won sẽ nhận lời tham gia một kịch bản tiền triệu khác của đạo diễn Yoon Je Kyoon - HaeUnDae. Dự án điện ảnh được đầu tư 15 triệu USD này sẽ bắt đầu bấm máy vào đầu năm sau.

Ha Ji Won là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc. Với khán giả Việt Nam, cô đã từng làm quen qua một loạt các bộ phim truyền hình đặc sắc như Điều bí mật, Chuyện xảy ra ở Bali, Nàng Hwang Jin Yi… Ha Ji Won cũng được báo giới nước ngoài đánh giá cao, và từng được tạp chí điện ảnh của Pháp gọi là “viên ngọc châu Á”.

Ha Ji Won là đại diện cho mỹ phẩm VOV (Hàn Quốc).

Mi Vân

Theo Starnews