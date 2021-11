Vì sao tài tử "Chuyện tình Paris" vắng bóng trên màn ảnh nhiều năm?

Dân trí Park Shin Yang từng là một trong những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn với vai diễn ấn tượng trong bộ phim tâm lý tình cảm "Chuyện tình Paris". Tuy nhiên, cuộc đời anh lại không mấy suôn sẻ.

Park Shin Yang thuộc thế hệ ngôi sao của Hàn Quốc trong những năm 1990 và 2000. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh thuộc Đại học Dongguk (Hàn Quốc) và Đại học Sân khấu Shevkin (Nga), Park Shin Yang có vai diễn đầu tay trong tác phẩm điện ảnh Yuri (1996).

Một năm sau đó, anh vươn lên hàng sao hạng A với bộ phim điện ảnh mang tên The Letter (1997). Park Shin Yang còn giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhờ màn trình diễn đầy cảm xúc trong A Promise (1998).

Sở hữu ngoại hình không quá xuất sắc nhưng diễn xuất là lợi thế của Park Shin Yang. Điều này được chứng minh bởi nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của anh. Ở tuổi 30, anh lọt vào danh sách ngôi sao hạng A của Hàn Quốc.

Park Shin Yang và bạn diễn Kim Jung Eun trong "Chuyện tình Paris".

Chuyện tình Paris là tác phẩm đầu tiên trong bộ ba phim Lovers của "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và đạo diễn Shin Woo Chul. Phim ra mắt trên kênh SBS của Hàn Quốc vào năm 2004 và nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ châu Á trong nhiều tháng liền.

Chuyện tình Paris đạt rating trung bình 41,3 % và nằm trong danh sách những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất mọi thời đại. Phim xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Han Ki Joo (Park Shin Yang đóng), Kang Tae Young (Kim Jung Eun đóng) và Yoon Soo Hyuk (Lee Dong Gun đóng).

Trong phim, Park Shin Yang vào vai chủ tịch một công ty lớn, làm việc tại Paris (Pháp) và tình cờ gặp gỡ rồi yêu cô gái nhà nghèo Kang Tae Young. Hình ảnh một đại gia thành đạt, lịch lãm và ngọt ngào trong tình yêu của Park Shin Yang đã giúp anh trở thành hình mẫu trong mộng của nhiều khán giả.

Park Shin Yang là nghệ sĩ tài năng của màn ảnh xứ Hàn với nhiều giải thưởng và tác phẩm điện ảnh nổi tiếng.

Sau Chuyện tình Paris, sự nghiệp của Park Shin Yang tiếp tục thăng hoa và anh được mời góp mặt trong nhiều dự án lớn như Money's Warface (2007), The Painter of the Wind (2008)…

Tuy nhiên, vào năm 2008, vụ tranh chấp cát sê giữa anh và nhà sản xuất phim Money's Warfare đã khiến sự nghiệp của tài tử xứ Hàn gặp trở ngại. Park Shin Yang đệ đơn kiện công ty sản xuất bộ phim truyền hình Money's Warfare "quỵt" khoản thù lao trị giá 380 triệu won.

Park Shin Yang cho biết anh và nhà sản xuất có thỏa thuận bằng giấy tờ nhưng cuối cùng, nhà sản xuất không thanh toán cát sê nên anh buộc phải đưa mọi chuyện ra tòa.

Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc đã vào cuộc và ra lệnh cấm Park Shin Yang đóng phim vì nhận cát sê cao vô lý, cấm công ty sản xuất bộ phim truyền hình Money's Warfare hoạt động.

Quyết định của Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc từng khiến khán giả yêu mến Park Shin Yang bất bình. Tuy nhiên, đại diện của Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc cho biết, vào thời điểm kinh tế khó khăn, nhiều nghệ sĩ của Hàn Quốc như Kwon Sang Woo, Song Seung Hun, Choi Ji Woo chủ động cắt giảm cát sê thì việc Park Shin Yang đòi hỏi một khoản cát sê lớn là không phù hợp.

Năm 2008, anh bị Hiệp hội các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc phạt vì nhận cát sê cao vô lý và cấm đóng phim một thời gian.

Gần 3 năm sau lệnh cấm đóng phim, Park Shin Yang mới diễn xuất trở lại. Năm 2011, anh góp mặt trong bộ phim truyền hình Sign và ba năm sau đó, thành công với bộ phim hài tình cảm có doanh thu ấn tượng - Man on the Edge.

Tác phẩm gần nhất mà anh tham gia là My Lawyer, Mr.Jo 2: Crime and Punishment vào năm 2019. Tuy nhiên, ở tuổi 53, nam diễn viên không còn danh tiếng và vị trí như xưa.

Cuộc sống cá nhân của Park Shin Yang cũng không thuận lợi. Năm 2002, anh thông báo kết hôn với bạn gái Baek Hae Jin nhưng không được sự ủng hộ của công chúng.

Vì sức ép của dư luận và công ty quản lý, Park Shin Yang phải chia tay người yêu. Cú sốc tình cảm khiến nam diễn viên tự vẫn nhưng may mắn được cứu kịp thời.

Sau khi thoát chết, Park Shin Yang tuyên bố vẫn làm đám cưới với Beak Hae Jin và cặp đôi có một cô con chung. Những năm qua, Park Shin Yang và vợ duy trì cuộc sống hôn nhân kín tiếng.

Ngày 16/11 mới đây, Park Shin Yang có đăng tải hiếm hoi trên mạng xã hội Instagram và hé lộ về cuộc sống hiện tại. Nam diễn viên nổi tiếng một thời của màn ảnh Hàn Quốc cho biết, anh đã quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học chuyên ngành Nghệ thuật hội họa của Đại học quốc gia Andong (Hàn Quốc).

Khác với nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc, tài khoản cá nhân của Park Shin Yang không có tích xanh và chỉ có hơn 3000 người theo dõi. Trên đó, anh giới thiệu bản thân là Park Shin Yang, diễn viên, nghệ sĩ. Anh cũng không đăng tải hình ảnh về các bộ phim mà mình từng tham gia mà chỉ có ảnh chụp các bức tranh vẽ.

Thông tin này đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ xứ Hàn.

