Vì sao Phan Như Thảo và đại gia Đức An chưa đăng ký kết hôn?

Thông tin này thu hút sự chú ý của khán giả, khiến một số người không khỏi ngạc nhiên, tò mò. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phan Như Thảo cho biết cô bất ngờ khi thông tin này bỗng được quan tâm trở lại.

"Tôi đã nhiều lần chia sẻ với báo chí, truyền thông rằng tôi và anh An chưa đăng ký kết hôn và nhiều người cũng biết. Không hiểu sao đến hôm nay mọi người lại quan tâm như thế", cô nói.

Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lý giải về lý do chưa đăng ký kết hôn, Phan Như Thảo cho biết do cô... lười. Chân dài 9X chia sẻ, doanh nhân Đức An cũng nhiều lần nhắc cô cùng anh làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng cựu người mẫu lại cho rằng chuyện này không quan trọng.

"Có nhiều người để lại bình luận trong bài đăng của tôi, nói rằng phụ nữ nên có một danh phận. Tuy nhiên tôi nghĩ tờ giấy đăng ký kết hôn không ảnh hưởng gì đến giá trị của tôi. Một tờ giấy không phải là cái còng hay sợi dây để trói chặt đối phương lại", Phan Như Thảo bày tỏ.

Cựu người mẫu và chồng chênh lệch 26 tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cựu người mẫu cũng cho rằng việc đăng ký kết hôn thuộc về quan điểm của từng người và khẳng định vấn đề thủ tục, giấy tờ không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của cô và doanh nhân Đức An.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, Phan Như Thảo từng chia sẻ những năm qua, cô và ông xã sống vui vẻ, hạnh phúc bên con gái. Cặp đôi hầu như không cãi nhau, trừ những tranh cãi trong việc dạy con.

Phan Như Thảo cũng cho biết cô có ý định vài năm nữa sẽ về hưu vì chồng cũng đã lớn tuổi, không thể đợi mình làm việc hoài được. Là "hậu phương" của một người giàu có, nhưng Phan Như Thảo khẳng định cô không biết chồng có bao nhiêu tài sản.

Gia đình Phan Như Thảo (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Chồng tôi rất cẩn thận, chăm lo cho các con của mình đầy đủ. Bé Bồ Câu (con chung của Đức An và Phan Như Thảo - PV) cũng là một tay anh chăm. Hiện giờ, anh ấy cũng viết di chúc để lại tất cả tài sản cho tôi. Tôi chỉ biết là tất cả, chứ cũng chưa xem hết là những tài sản gì.

Anh An dặn tôi là trong số tài sản để lại cho tôi, có phần nào cho con thì tôi nhớ thôi, chứ cũng không quan tâm mấy, vì ông xã sẽ sống rất lâu với tôi!", Phan Như Thảo nói.