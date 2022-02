Vén màn hôn nhân ngột ngạt của An Dĩ Hiên trước khi chồng tỷ phú bị bắt

Ngày 30/1, cảnh sát Macau thông báo việc bắt giữ tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện, ông chủ tập đoàn Đức Tấn. Theo nguồn tin thân cận, Trần Vinh Luyện bị nghi ngờ có liên quan tới đường dây làm ăn phi pháp, tổ chức đánh bạc trái phép, rửa tiền và không hợp tác điều tra.

Theo HK01, vụ án của tỷ phú Trần Vinh Luyện hay tỷ phú Châu Trác Hoa là bê bối kinh doanh chấn động đến từ thế lực đầu ngành cờ bạc Macau. Việc Trần Vinh Luyện bị bắt khiến nữ diễn viên An Dĩ Hiên, vợ của anh, cũng trở thành tâm điểm của truyền thông.

Sau khi chồng bị tạm giam, An Dĩ Hiên từ chối đưa ra bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa với cuộc đời của mỹ nhân xứ Đài. Cô và Trần Vinh Luyện kết hôn được 5 năm và có hai con chung. Sau khi kết hôn, cô quyết định rút lui khỏi làng giải trí, dành thời gian chăm sóc gia đình.

An Dĩ Hiên cũng bị liên lụy khi chồng cô, tỷ phú Trần Vinh Luyện, bị bắt vào ngày 28/1 (Ảnh: Sina).

Được ngưỡng mộ bởi hôn nhân trong mơ với tỷ phú sòng bạc

An Dĩ Hiên sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Cha của An Dĩ Hiên là doanh nhân thành đạt, có địa vị cao ở Đài Loan. Ông nội cô là quan chức cao cấp, bà nội sở hữu nhiều bất động sản có giá trị ở Đài Bắc. Cô vốn là tiểu thư "ngậm thìa vàng" từ tấm bé và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vì đam mê.

Nữ diễn viên sinh năm 1980 bước chân vào làng giải trí từ năm 2000. Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên được xem là lựa chọn hàng đầu cho vai mỹ nhân có sắc đẹp trời phú, tài hoa hơn người trong lịch sử Trung Quốc.

Cô từng tham gia hai trong số 4 phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác là Tân Tây du ký và Tam quốc diễn nghĩa. Với Tân Tây du ký, cô được chọn vào vai Bạch Cốt Tinh và được khen ngợi là một trong những yêu quái quyến rũ trên màn ảnh.

An Dĩ Hiên xuất thân từ một gia đình giàu có và thuận lợi khi gia nhập làng giải trí (Ảnh: Sohu).

An Dĩ Hiên và chồng làm đám cưới vào năm 2017 với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết trong làng giải trí. Lễ cưới của họ được tổ chức tại Hawaii (Mỹ) và Đài Loan với 200 khách mời tham dự. An Dĩ Hiên được chồng tặng nhẫn kim cương 10 carat. Thời điểm đó, cô được nhiều người ngưỡng mộ.

Chồng của An Dĩ Hiên - Trần Vinh Luyện là tỷ phú sòng bạc tại Macau với tài sản lên tới hơn 1,45 tỷ USD. Doanh nhân họ Trần kinh doanh sòng bạc tại khu vực Macau và đại lục. Sau khi kết hôn với An Dĩ Hiên, sự nghiệp của anh càng phát triển mạnh mẽ.

Năm 2019, vợ chồng An Dĩ Hiên đón con trai đầu lòng sau gần 2 năm chờ đợi và tới năm 2020, họ tiếp tục đón thêm một nàng công chúa xinh đẹp.

An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện kết hôn vào năm 2017 (Ảnh: Sohu).

Trong những năm qua, An Dĩ Hiên được biết tới như một mỹ nhân có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn nhất làng giải trí xứ Đài. Cô được chồng cưng chiều hết mực. Sau khi kết hôn, cô dừng đóng phim và các hoạt động của làng giải trí để đi du lịch khắp thế giới, tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Khi An Dĩ Hiên sinh con trai đầu lòng, tỷ phú Trần Vinh Luyện bỏ ra tới 7,7 triệu USD mua liên tiếp 4 căn hộ cao cấp để thưởng "nóng" cho vợ. Họ còn tổ chức những bữa tiệc xa hoa với khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng.

Năm 2020, nữ diễn viên tổ chức tiệc đầy tháng hoành tráng cho con gái với sự góp mặt của nhiều nhân vật giàu có và nổi tiếng trong làng giải trí Đài Loan. Bữa tiệc mừng đầy tháng của con gái An Dĩ Hiên có sự tham gia của vợ chồng "ông trùm" Hướng Hoa Cường và Trần Lam, vợ chồng MC Từ Hy Đệ...

Được biết, bữa tiệc này tiêu tốn của vợ chồng An Dĩ Hiên gần 3,5 tỷ đồng. An Dĩ Hiên còn chuẩn bị tới 160 phần quà, mỗi phần trị giá gần 10 triệu đồng, tổng giá trị lên đến 1,6 tỷ đồng, cho khách mời dự tiệc.

Vợ chồng An Dĩ Hiên có một con trai và một con gái (Ảnh: Weibo).

Sự thật về cuộc sống hôn nhân ngột ngạt vì thiếu tự do

Xinh đẹp, giàu có nhưng An Dĩ Hiên cũng được biết đến là nữ nghệ sĩ có đường tình duyên trắc trở. Trước khi tiến tới hôn nhân với Trần Vinh Luyện, cô từng trải qua mối tình ồn ào với doanh nhân Uông Tiểu Phi, người sau này trở thành chồng của nữ diễn viên Từ Hy Viên. Mối quan hệ giữa Uông Tiểu Phi và An Dĩ Hiên không thành vì sự xuất hiện của Từ Hy Viên.

An Dĩ Hiên cho biết, mối quan hệ cũ khiến cô luôn thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ tình cảm. Do vậy, khi Trần Vinh Luyện theo đuổi, cô không dám mở lòng. Phải gần hai năm sau khi quen biết, cô mới nhận lời yêu của tỷ phú họ Trần.

Một số nguồn tin cho biết, dù An Dĩ Hiên được chồng cưng chiều với những món quà giá trị, cuộc sống giàu sang, đầy đủ vật chất nhưng thực sự, cuộc sống của nữ diễn viên không ngọt ngào như những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội. An Dĩ Hiên từng thú nhận, "ông xã" Trần Vinh Luyện có tính gia trưởng, chiếm hữu cao.

Trái với cuộc sống màu hồng mà An Dĩ Hiên từng chia sẻ trên mạng, nữ diễn viên phải chịu sự kìm kẹp của chồng đại gia (Ảnh: Sohu).

Ngôi sao xinh đẹp không được phép ra đường vào đêm khuya, phải chờ chồng về ăn cơm mỗi ngày, không mặc gợi cảm và cắt dần mối quan hệ với bạn bè cũ. Do vậy, người đẹp từ chối mọi hoạt động trong làng giải trí mà chỉ đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân kể từ khi lập gia đình.

"Tôi bị sốc vì không thể ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh đến thế. Anh ấy không phải người đàn ông hoàn hảo như tôi nghĩ. Lối sống khác biệt giữa người làm giải trí và người làm kinh doanh khiến chúng tôi nhiều lần cãi vã", nữ diễn viên xinh đẹp thú nhận.

Sau khi chồng bị bắt, An Dĩ Hiên cũng phải gánh chịu nhiều áp lực từ truyền thông. Nữ diễn viên thậm chí còn bị khán giả mắng mỏ, chỉ trích, buộc tội che giấu hoạt động làm ăn phi pháp của chồng. Họ còn tuyên bố tẩy chay An Dĩ Hiên nếu cô có ý định quay lại hoạt động nghệ thuật.