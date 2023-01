Vẻ đẹp châu Mỹ nóng bỏng và sáng giá tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2022 - María Fernanda Aristizabál, sinh năm 1997, là cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Công giáo Luis Amigó. Aristizabál là một diễn giả kiêm người mẫu.

María Fernanda Aristizabál - Hoa hậu Hoàn vũ Colombia (Ảnh: MU).

Thông qua chiến dịch Make every moment worth it (Hãy biến mọi khoảnh khắc trở nên đáng giá), người đẹp chia sẻ triết lý sống bằng việc hỗ trợ những người dễ bị tổn thương ở Colombia. Cô đặc biệt đam mê việc tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần của trẻ em.

María Fernanda Aristiz làm việc với nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác nhau, bao gồm Smile Train và Best Buddies. Người đẹp mong muốn sử dụng nền tảng Hoa hậu Hoàn vũ của mình để mang lại tầm nhìn và nhận thức về tình trạng khan hiếm nước thông qua chiến dịch #SOSWATER.

Trước khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2022, cô từng giữ danh hiệu Hoa hậu Quindío 2019 và Hoa hậu Colombia 2019. Tại cuộc thi năm nay, María được đánh giá là một trong những đối thủ "nặng ký" nhờ gương mặt đẹp, kỹ năng trình diễn tốt và vẻ ngoài quyến rũ.

Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela - Amanda Dudamel, sinh năm 2001, là cử nhân của Học viện thiết kế châu Âu tại Rome. Cô được biết đến là nhà thiết kế thời trang, đồng thời giám đốc sáng tạo của một tổ chức phi chính phủ, mang lại lợi ích cho quỹ Un Par Por Un Sueño. Đây là một quỹ cung cấp quần áo, thực phẩm và hỗ trợ y tế cho hơn 800 trẻ em.

Amanda Dudamel - Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela (Ảnh: Instagram).

Amanda đã sống ở 8 quốc gia khác nhau và những trải nghiệm đó cung cấp cho cô kiến thức trực tiếp về các xu hướng hiện tại về thiết kế kỹ thuật số và quy trình sản xuất bền vững. Công việc của cô tập trung vào việc tạo ra tác động cho quyền được làm việc của phụ nữ và với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela.

Đại diện của Venezuela được chuyên trang Global Beauties dự đoán là chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m79 cùng gương mặt xinh đẹp.

Hoa hậu Hoàn vũ Peru 2022 - Alessia Rovegno, sinh năm 1999, là người mẫu kiêm ca sĩ. Cô cao 1m78, gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, thân hình mảnh mai, săn chắc. Cô là con gái của nữ diễn viên Bárbara Cayo và doanh nhân Lucho Rovegno.

Alessia Rovegno - Hoa hậu Hoàn vũ Peru (Ảnh: Instagram).

Alessia Rovegno tin rằng giáo dục mầm non là chìa khóa cuối cùng dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn. Thậm chí, ban đầu cô còn mơ ước mở một trường học. Cô là thành viên của nhiều tổ chức phi lợi nhuận bao gồm Bridges, Help Perú và Estee Lauder's Breast Cancer Campaign.

Người đẹp vừa là doanh nhân, vừa theo đuổi đam mê âm nhạc. Trang Angelopedia đánh giá, Alessia sở hữu phong thái đĩnh đạc, vẻ đẹp thu hút, thành thạo tiếng Anh và tích cực tham gia công tác xã hội. Nhiều chuyên trang sắc đẹp nhận định Alessia hội đủ yếu tố để trở thành một Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Kỹ năng trình diễn của Alessia cũng rất ấn tượng.

Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2022 - Ashley Ann Cariño, sinh năm 1994, là sinh viên ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại Đại học Trung tâm Florida, chuyên sâu lĩnh vực tên lửa.

Ashley Ann Cariño - Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico (Ảnh: Instagram).

Mục tiêu của cô là làm việc cho NASA. Đại diện Puerto Rico mơ ước trở thành Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên lên vũ trụ. Trước đó, Ashley từng góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2021 và trở thành Á hậu 2. Cô cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Hoa hậu Hoàn vũ Brazil 2022 - Maria Mamede sinh năm 1995, là cử nhân ngành Báo chí và Kinh tế Xã hội thuộc Đại học New York (Mỹ). Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Maria còn gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ thành thạo 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc.

Maria Mamede - Hoa hậu Hoàn vũ Brazil (Ảnh: Instagram).

Maria Mamede được biết đến là MC, diễn viên, nhà sản xuất phim, nhà từ thiện... Người đẹp sở hữu nét đẹp khỏe khoắn và nóng bỏng. Maria tích cực tham gia giúp đỡ người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Giới chuyên môn đánh giá đại diện của Brazil là đối thủ mạnh của khu vực Mỹ Latinh.

Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ 2022 - R'Bonney Gabriel có cha là người Philippines và mẹ là người Mỹ. Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022, tháng 10/2022 và được chọn là đại diện cho Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, R'Bonney Gabriel lao vào luyện tập và chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp này.

R'Bonney Gabriel - Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ (Ảnh: Instagram).

Người đẹp 28 tuổi sở hữu gương mặt cá tính, chiều cao 1m7 và đang là một người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang tại Mỹ. Trước khi trở thành đại diện cho Mỹ tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022, người đẹp Gabriel đã thử sức ở nhiều cuộc thi hoa hậu cấp tiểu bang.

R'Bonney Gabriel là người đẹp gốc Philippines đầu tiên đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tháng sau cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022, nghi vấn gian lận trong khâu tổ chức cuộc thi bị phơi bày và được cơ quan chức năng điều tra.

Điều này không ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của người đẹp R'Bonney Gabriel. Cô tập trung chuẩn bị và sẵn sàng cho đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới trong năm. R'Bonney Gabriel được nhiều chuyên trang dự đoán giành thứ hạng cao tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2022.