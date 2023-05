Văn Mai Hương: "Tôi từng có giai đoạn khó khăn, may mà không ai bỏ tôi đi"

Ngày 24/5, Văn Mai Hương chính thức ra mắt MV Mưa tháng sáu, đánh dấu sự tái hợp với "tri kỷ âm nhạc" - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - sau thành công của album Hương và loạt sản phẩm ghi dấu ấn như: Cầu hôn, Nghe nói anh sắp kết hôn, Một ngàn nỗi đau…

Ca khúc là cảm xúc về hai người yêu nhau quá lâu nhưng không ai vun vén cho cuộc tình để rồi mọi thứ tan vỡ như cơn mưa tháng 6. Văn Mai Hương chia sẻ: "Tuyền cũng giống như tôi, đã trải qua rất nhiều cung bậc trong chuyện tình cảm để rồi gom góp, mang những điều chân thật nhất vào trong âm nhạc".

Văn Mai Hương tại buổi giao lưu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong phần giao lưu, Văn Mai Hương không giấu được sự xúc động khi nói về việc tiếp tục đồng hành cùng Hứa Kim Tuyền trong hành trình âm nhạc của mình. "Tôi từng có những giai đoạn rất khó khăn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nhưng may mắn là mọi người xung quanh không ai bỏ tôi đi, trong đó có Tuyền. Em ấy luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi làm việc với nhạc sĩ khác không được thuận lợi, Tuyền vẫn quay lại viết nhạc cho tôi. Đó là điều tôi rất trân trọng", cô nói.

Về việc Mưa tháng sáu bị cho là giống bài hát Dạ khúc của Jay Chou (Châu Kiệt Luân), Hứa Kim Tuyền thẳng thắn bày tỏ: "Ngoài Dạ khúc, còn có những nhận xét cho rằng bài hát giống Who i am của Jolin Tsai, You, clouds, rain của Heize… và một số ca khúc nhạc phim khác. Thực ra tất cả bài hát đó cùng với Mưa tháng sáu đều có điểm chung là cùng vòng hòa thanh rất phổ thông, tạo ra cảm giác giống nhau. Nhưng thực tế giai điệu, tông và cách phát triển hoàn toàn khác nhau chứ không có sự liên quan gì".

Tiểu Vy ngẫu hứng hát ca khúc mới của Văn Mai Hương (Ảnh: Ban Tổ chức).

MV ca khúc cũng lấy cảm hứng từ những thước phim nổi tiếng của đạo diễn Vương Gia Vệ với hình ảnh cô gái ngồi trên taxi, lắng nghe ca khúc đầy tâm trạng và hoài niệm về những điều đã qua khi trời đổ mưa lớn. Tham gia diễn xuất cùng Văn Mai Hương còn có Grey D, Trung Quân và người mẫu gốc Hàn Quốc Lim Ji Hyuk.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - người đồng hành cùng Văn Mai Hương từ khi cô bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp - nhận định rằng nữ ca sĩ ngày càng trưởng thành và may mắn tìm được tri kỷ trong âm nhạc.

Có mối quan hệ thân thiết với Văn Mai Hương, Hoa hậu Tiểu Vy cũng có mặt và không ngại ngần hát một đoạn trong bài hát mới trước sự ủng hộ nhiệt tình của các khách mời.