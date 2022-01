Tuổi thơ "đi ngủ mà không có gì trong bụng" của Jessica Chastain

Nữ diễn viên Jessica Chastain có một tuổi thơ rất khốn khó, mẹ của cô mang thai ngoài ý muốn khi còn quá trẻ. Tuổi thơ của Chastain là những ngày tháng lớn lên không đủ ăn, không đủ tiền đi học (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Hollywood - Jessica Chastain (44 tuổi) là một tài năng diễn xuất ở Hollywood. Tuổi thơ của cô có rất nhiều vật lộn khổ sở và cô không ngần ngại chia sẻ điều ấy.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Jessica Chastain nói nhiều về tuổi thơ khó khăn của mình và khẳng định rằng chính tuổi thơ ấy đã giúp cô trở thành con người mạnh mẽ hơn về sau: "Khi mọi người quan sát tôi của hiện tại, tôi nghĩ rằng họ đều kỳ vọng một xuất phát điểm rất khác ở tôi, họ không thể hình dung rằng tôi lại có một tuổi thơ khốn khổ đến thế".

Jessica Chastain có 4 người em, cô là con của một người mẹ đơn thân. Mẹ của Chastain mang thai cô ngoài ý muốn khi còn ở lứa tuổi "teen", sau khi Chastain ra đời, cuộc sống của hai mẹ con cô không ngừng gặp phải những khó khăn tài chính:

"Tôi lớn lên bên một người mẹ đơn thân, mẹ tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực chỉ để các con mình được đủ ăn. Chúng tôi không bao giờ có dư tiền cả. Có những đêm, chúng tôi phải đi ngủ mà chưa được ăn gì.

Tuổi thơ của tôi là một chặng hành trình trưởng thành rất đỗi khó khăn. Vì hoàn cảnh khốn khổ của mình, tôi đã luôn cố hình dung xem cuộc sống của những người khác sẽ như thế nào, tôi không hứng thú với bản thân mình mà luôn hứng thú với những người khác, luôn muốn hình dung về cuộc sống của họ".

Thuở nhỏ, Chastain không phải bỏ học cũng là nhờ nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm (Ảnh: New York Post).

Về sau này, Chastain muốn theo đuổi diễn xuất vì sớm nhận ra niềm đam mê, nhưng cô không có đủ tiền để theo học, vì vậy, cô đã xin phép nhà trường để cô được làm các công việc làm thêm ngoài giờ học tại trường, coi như một cách trả học phí, bằng cách ấy, Chastain đã được nhận vào một trường đào tạo nghệ thuật diễn xuất, được học hành bài bản.

Thuở nhỏ, Chastain không phải bỏ học cũng là nhờ nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm: "Có những người thấy tôi đã phải vật lộn từ khi còn quá nhỏ, nên họ đã giúp đỡ tôi, đó là lý do tại sao tôi đạt được những điều tôi đang có ngày hôm nay".

Để không lặp lại sai lầm của mẹ, Chastain đã sớm tìm tới các tổ chức xã hội để nhận được sự hỗ trợ về sức khỏe giới tính, để cô có thể tự do sống cuộc sống của mình và theo đuổi ước mơ: "Tôi là người phụ nữ đầu tiên trong gia đình không mang thai khi còn ở lứa tuổi "teen".

Việc không lặp lại sai lầm của những người phụ nữ khác trong gia đình có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của tôi, bởi tôi được tự mình đưa ra những lựa chọn cho cuộc sống cá nhân, cho sự nghiệp của mình".

Chastain hiện tại đã là mẹ của hai người con, cô gắn bó với người bạn đời hiện tại kể từ năm 2017. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Chastain từng nhận được hai đề cử tại giải Oscar, gồm đề cử cho Nữ phụ xuất sắc với vai diễn trong phim "The Help" (2011) và đề cử cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong "Zero Dark Thirty" (2012).