Tùng Dương đu dây treo trên không, hiếm hoi hát nhạc remix

Giữ vai trò mở màn trong đêm nhạc Her concert, Tùng Dương khiến khán giả ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên khi xuất hiện trên cao, đu dây xuống sân khấu trong hai ca khúc Mang thai và Cánh chim phượng hoàng.

Màn trình diễn thị giác kết hợp giọng hát mạnh mẽ của nam ca sĩ lập tức khuấy động không khí nhà thi đấu.

Tùng Dương đu dây trên không, trình diễn tại "Her concert" (Ảnh: Cao Thiên Sinh).

Khi khán giả chưa hết ngỡ ngàng, anh tiếp tục gây bất ngờ với Tái sinh. Ca khúc của Tăng Duy Tân được làm mới bằng bản phối dồn dập, trẻ trung hơn so với phiên bản quen thuộc. Hàng nghìn khán giả, chủ yếu là các bạn trẻ, đứng dậy cổ vũ và đồng thanh hát theo nam ca sĩ.

Tái sinh được Tăng Duy Tân viết riêng cho Tùng Dương, lấy cảm hứng từ chuyện tình của anh với bà xã. Ca khúc nhanh chóng trở thành “hit” sau khi phát hành, lan tỏa mạnh trên mạng xã hội và giúp giọng ca sinh năm 1983 tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Không dừng lại ở những ca khúc quen thuộc, Tùng Dương còn mang đến nhiều bất ngờ khi cover loạt bản hit nhạc trẻ đang viral. E là không thể - ca khúc của Đông Thiên Đức từng gắn với giọng hát Anh Quân Idol - được nam ca sĩ thể hiện với cách luyến láy giàu cảm xúc, khiến bản ballad trở nên sâu lắng nhưng vẫn giữ được tinh thần trẻ trung.

Một điểm nhấn khác trong chương trình là tiết mục Thiệp hồng sai tên. Tùng Dương thể hiện ca khúc theo phong cách da diết, tiết chế cảm xúc, không sa vào sự ủy mị. Tiếng violin vang lên giữa không gian rộng lớn của nhà thi đấu càng làm phần trình diễn thêm lãng mạn.

Bất ngờ lớn nhất trong đêm diễn là màn trình diễn Ngày chưa giông bão với bản phối remix sôi động. Khi tiếng nhạc vang lên, nam ca sĩ hướng về khán giả và nói: “Ai bảo Tùng Dương không thể hát nhạc remix”. Sau đó, anh vừa hát vừa nhảy trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Đây là lần hiếm hoi “divo nhạc Việt” thể hiện ca khúc theo phong cách bùng nổ như vậy.

Tùng Dương song ca cùng Quốc Thiên ca khúc You raise me up (Ảnh: Cao Thiên Sinh).

Bên cạnh các màn solo, Tùng Dương cũng tạo dấu ấn khi kết hợp với những đàn em trong chương trình. Anh song ca cùng Quốc Thiên ca khúc You raise me up, mang đến khoảnh khắc lãng mạn với hai giọng hát nội lực hòa quyện.

Sau đó, họ tiếp tục kết hợp trong liên khúc Giấc mơ của mẹ - Mẹ yêu con, cùng sự góp mặt của Bùi Công Nam và Quốc Thiên. Sự giao thoa giữa nhạc trẻ và những giai điệu quen thuộc khiến khán giả phấn khích, nhiều người đồng thanh hát theo.

Bùi Công Nam cho biết cảm thấy rất vinh dự khi được hát cùng Tùng Dương. Anh chia sẻ rằng, ban đầu anh khá áp lực khi đứng chung sân khấu với hai giọng ca nội lực như Tùng Dương và Quốc Thiên. Đáp lại, Tùng Dương cho biết anh luôn ngưỡng mộ tài năng của Bùi Công Nam, đặc biệt sau khi nghe ca khúc Tiến hay lùi. Nam ca sĩ thậm chí còn tự nhận mình là người hâm mộ của đàn em.

Trong phần giao lưu, Tùng Dương liên tục khuấy động không khí bằng những câu nói hài hước. Anh tếu táo gọi mình là “ca sĩ trẻ nhất chương trình”, cho rằng ngay cả Quân A.P, Bùi Trường Linh hay Bùi Công Nam cũng không thể trẻ bằng mình.

Bùi Công Nam, Tùng Dương, Quốc Thiên (từ trái sang) trình diễn liên khúc "Giấc mơ của mẹ - Mẹ yêu con" (Ảnh: Cao Thiên Sinh).

Sau màn trình diễn bùng nổ, Tùng Dương cũng hé lộ kế hoạch tổ chức một liveshow tại sân vận động vào cuối năm nay nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả trẻ. Chia sẻ này khiến nhiều người phấn khích và vỗ tay không ngừng.

Bên cạnh Tùng Dương, đêm nhạc Her concert còn có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ như Quân A.P, Bùi Trường Linh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Quang Hùng MasterD, Dương Domic... Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng, trẻ trung và giàu năng lượng.