“Túi rác” giá 47 triệu đồng: Nghệ thuật biến đồ bình dân thành hàng xa xỉ

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ diễn viên Trung Quốc Trương Tịnh Nghi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 15, diễn ra vào tháng 4/2025.

Trên thảm đỏ, người đẹp diện đầm dạ hội đen quyến rũ và gây chú ý khi cầm theo một chiếc túi nilon màu vàng. Sự tương phản giữa bộ trang phục sang trọng và món phụ kiện “bình dân” đã nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng, đồng thời cho thấy phong cách thời trang cá tính của nữ diễn viên trẻ.

Hình ảnh gây xôn xao của nữ diễn viên Trung Quốc Trương Tịnh Nghi (Ảnh: Sina).

Nhiều người cho rằng chiếc túi nilon màu vàng là mẫu Trash Bag Large Pouch của thương hiệu đình đám Balenciaga. Tuy nhiên, thực tế chiếc túi mà Trương Tịnh Nghi mang theo chỉ là một túi nilon thông thường, được sử dụng như đạo cụ liên quan đến bộ phim mà cô tham gia. Việc cầm chiếc túi này trên thảm đỏ được cho là cách nữ diễn viên thể hiện sự kết nối với nhân vật trong tác phẩm.

Dù vậy, sự nhầm lẫn này khiến cụm từ “Trash Pouch” bất ngờ trở nên “nóng” trên nhiều diễn đàn thời trang. Nhiều người từ đó nhắc lại xu hướng thiết kế độc đáo của Balenciaga - nơi những vật dụng quen thuộc trong đời sống, thậm chí như túi rác, cũng có thể trở thành cảm hứng cho các sản phẩm thời trang xa xỉ.

Chiến lược “túi rác nghìn USD” của Balenciaga

Trong làng thời trang, những chiếc túi xách có thiết kế tối giản nhưng lấy cảm hứng từ các vật dụng quen thuộc trong đời sống không phải hiếm.

Một trong những ví dụ gây chú ý là mẫu Trash Pouch của Balenciaga. Chiếc túi được làm từ da bê cao cấp nhưng lại mô phỏng gần như hoàn hảo hình dáng của túi đựng rác có dây rút, từng gây xôn xao khi được bán với mức giá niêm yết 1.790 USD (gần 47 triệu đồng).

Mẫu túi này được lấy cảm hứng từ những chiếc túi rác quen thuộc trong đời sống thường ngày và có nhiều màu sắc khác nhau. Trash Pouch lần đầu được giới thiệu tại show diễn Thu/Đông 2022 của Balenciaga.

Dòng túi Trash Pouch gây ấn tượng của Balenciaga (Ảnh: Balenciaga).

Khi kết hợp vẻ ngoài "bình dân" của túi rác với chất liệu da bê cao cấp, túi Trash Pouch tạo thành một sản phẩm cao cấp đầy ấn tượng. Dù mang hình dáng đơn giản và có phần "xuề xòa", chiếc túi lại dễ dàng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Điều này khiến nó trở thành một trong những biểu tượng mới của xu hướng thời trang hiện đại khi các nhà thiết kế sẵn sàng "vượt qua" các ranh giới của cái đẹp để tạo ra những sản phẩm gây sốc nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Theo Demna Gvasalia - Giám đốc sáng tạo của Balenciaga, việc tạo ra chiếc túi rác đắt nhất thế giới là cách thương hiệu thách thức những chuẩn mực truyền thống về sự sang trọng.

“Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tạo ra chiếc túi rác đắt nhất thế giới”, Demna chia sẻ khi ra mắt bộ sưu tập. Đúng như dự đoán, thiết kế này nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng cũng như các diễn đàn thời trang.

Khi những món đồ “bình thường” trở thành biểu tượng xa xỉ

Việc biến các vật dụng quen thuộc thành sản phẩm xa xỉ đã trở thành một phần trong chiến lược của Balenciaga. Thương hiệu không chỉ bán một chiếc túi, mà còn tạo ra câu chuyện văn hóa xoay quanh sản phẩm.

Một trong những người nổi tiếng tích cực lăng xê mẫu túi Trash Pouch (túi rác) của Balenciaga là Kim Kardashian. Ngôi sao truyền hình thực tế này từng nhận chiếc túi sau buổi trình diễn của Balenciaga tại Paris (Pháp) và hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô rất thích món phụ kiện độc đáo này. Sự xuất hiện của Kim Kardashian với chiếc túi gây tranh cãi đã góp phần giúp thiết kế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và giới mộ điệu.

Kim Kardashian là ngôi sao nổi tiếng yêu thích các thiết kế độc lạ của Balenciaga (Ảnh: Page Six).

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Alexa Demie cũng xuất hiện cùng mẫu túi trong các chiến dịch quảng bá của Balenciaga, giúp sản phẩm này trở thành một trong những thiết kế gây bàn tán nhất trong làng thời trang những năm gần đây.

Trong khi đó, Lauren Sánchez - hôn thê của tỷ phú Jeff Bezos - cũng từng thu hút mọi ánh nhìn khi dạo phố với chiếc túi cầm tay hình ly cà phê (Coffee Cup Clutch) trị giá hơn 5.750 USD (khoảng 151 triệu đồng) cũng đến từ nhà mốt Balenciaga.

Chiếc túi cầm tay hình ly cà phê giá hơn 5.750 USD của Balenciaga trên tay bà Lauren Sánchez (Ảnh: Page Six).

Chiếc túi “chip” của Balenciaga cũng là một trong những thiết kế gây chú ý của nhà mốt này khi lấy cảm hứng trực tiếp từ bao bì snack quen thuộc. Mẫu túi có tên Balenciaga Lay's Potato Chips Bag, được giới thiệu trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2023, là kết quả hợp tác giữa Balenciaga và thương hiệu snack Lay's.

Chiếc túi được thiết kế giống hệt một gói khoai tây chiên Lay’s với lớp vỏ nhăn đặc trưng. Tuy nhiên, thay vì là bao bì nhựa thông thường, sản phẩm được chế tác từ da bê cao cấp và hoàn thiện như một chiếc túi cầm tay. Bên trong túi có khóa kéo và lớp lót để sử dụng như một phụ kiện thời trang thực thụ. Thiết kế độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu và truyền thông khi được bán với mức giá khoảng 1.800 USD (hơn 47 triệu đồng).

Dòng túi Balenciaga Lay's Potato Chips Bag (Ảnh: Balenciaga).

Marché Packable Tote Bag lại là một thiết kế gây tranh cãi khác của Balenciaga khi lấy cảm hứng trực tiếp từ những chiếc túi nilon siêu thị quen thuộc. Mẫu túi được giới thiệu trong bộ sưu tập Đông 2025 của hãng và nhanh chóng thu hút sự chú ý vì vẻ ngoài nhàu nhĩ, trông gần như giống hệt một chiếc túi mua sắm thông thường. Phía sau vẻ ngoài “bình dân” này lại là một sản phẩm thời trang xa xỉ với mức giá khoảng 995 USD (hơn 26 triệu đồng).

Chiếc túi được chế tác từ polyamide và Dyneema - loại sợi tổng hợp nổi tiếng với độ bền và trọng lượng nhẹ, có khả năng chịu tải lên tới 10kg. Thiết kế gồm 2 quai xách, logo Balenciaga in ở mặt trước cùng địa chỉ các cửa hàng của hãng tại Paris. Balenciaga cố tình tạo các nếp gấp và bề mặt nhăn để chiếc túi trông giống như đã qua sử dụng.

Mẫu túi "Marché Packable Tote Bag" trong bộ sưu tập Đông 2025 của Balenciaga được bán với giá 995 USD (Ảnh: Balenciaga).

Xu hướng thời trang cá tính hay chiến lược marketing?

Việc giới thượng lưu và các ngôi sao sẵn sàng chi hàng nghìn USD cho những món đồ có vẻ ngoài đơn giản cho thấy một xu hướng mới trong ngành thời trang: Giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở thiết kế hay chất liệu, mà còn ở khả năng tạo ra sự chú ý.

Chia sẻ với tạp chí Women's Wear Daily, Demna Gvasalia - Giám đốc sáng tạo của Balenciaga - từng nói về những thiết kế “độc nhất vô nhị” của hãng: “Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tạo ra chiếc túi rác đắt nhất thế giới, bởi vì ai lại không thích một scandal thời trang?”. Phát biểu này cho thấy phía sau các thiết kế gây tranh cãi là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng, chứ không đơn thuần là ý tưởng ngẫu hứng.

Váy làm từ băng dính của Balenciaga (Ảnh: Balenciaga).

Balenciaga từ lâu nổi tiếng với những sản phẩm phá vỡ chuẩn mực truyền thống. Trước đó, thương hiệu từng gây bàn tán khi ra mắt đôi giày thể thao Paris với phong cách “rách nát”, áo khoác parka nhiều lớp hay những mẫu giày có thiết kế táo bạo.

Trong kỷ nguyên số, sự chú ý được xem như một loại tài sản giá trị. Balenciaga đã tận dụng hiệu quả chiến lược marketing dựa trên yếu tố gây bất ngờ và tranh cãi để thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mỗi khi một sản phẩm mới ra mắt, nó gần như ngay lập tức tạo thành làn sóng thảo luận trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Hàng nghìn bài viết, hình ảnh chế và bình luận được tạo ra, giúp tên tuổi Balenciaga được quảng bá rộng rãi mà không cần quá nhiều chi phí quảng cáo.

Đôi giày thể thao lấy cảm hứng từ "sự rách nát" của Balenciaga (Ảnh: Balenciaga).

Về bản chất, thương hiệu không chỉ bán một sản phẩm thời trang đơn thuần mà còn bán “quyền được tham gia” vào câu chuyện văn hóa đại chúng xoay quanh sản phẩm đó.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Tiến sĩ Gaby Harris, giảng viên tại Đại học Manchester Metropolitan, cho rằng việc mô phỏng những vật dụng bình dân với mức giá xa xỉ có thể làm nổi bật hơn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Dẫu vậy, Balenciaga vẫn cho thấy họ không chỉ bán các món đồ thời trang, mà còn trở thành bậc thầy trong “nền kinh tế của sự chú ý”. Trong ngành công nghiệp xa xỉ hiện đại, giá trị của một sản phẩm đôi khi không chỉ nằm ở vật liệu hay tay nghề, mà còn ở khả năng tạo ra một “hiện tượng lan truyền”.