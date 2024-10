"Truyền nhân ban nhạc ABBA" diện áo dài, thưởng thức ẩm thực Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Điển, nhóm nhạc Arrival From Sweden tổ chức chuyến lưu diễn The music of ABBA (Âm nhạc ABBA - Thời thanh xuân rực rỡ) tại TPHCM, Ninh Bình, Đà Nẵng và Hà Nội.

Nhóm Arrival From Sweden được mệnh danh là "truyền nhân của ban nhạc ABBA". Chuyến lưu diễn còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Drumset Åke Sundqvist - nhạc công của ban nhạc gốc ABBA.

Nhóm nhạc Arrival From Sweden trong chuyến lưu diễn ở Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Các đêm nhạc không chỉ là cầu nối văn hóa giữa 2 quốc gia mà còn giúp khán giả đắm chìm trong những ca khúc ABBA bất hủ.

Trong chuyến lưu diễn, hàng chục ca khúc huyền thoại của ban nhạc ABBA như Voulez-vous, Mamma mia, Gimme! gimme! gimme!, Money, money, money; Fernando... được thể hiện trong không khí sôi động, được khán giả từ Nam ra Bắc nhiệt tình hưởng ứng.

Nhóm Arrival From Sweden cũng chia sẻ cảm xúc hào hứng khi đặt chân đến những vùng đất xinh đẹp tại Việt Nam, thưởng thức các món ăn phong phú. Nhóm cũng thoải mái diện áo dài truyền thống, đội nón lá trên sân khấu khiến khán giả vô cùng thích thú.

Nhóm nhạc Thụy Điển thích thú khi mặc áo dài trình diễn trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Trang Lê, đại diện MultiMedia JSC (đơn vị truyền thông cho chuyến lưu diễn), cho biết, chương trình là dịp để Việt Nam quảng bá thời trang, văn hóa và ẩm thực đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, việc lan tỏa hình ảnh áo dài có ý nghĩa lớn bởi áo dài là biểu tượng, tinh hoa văn hóa vật thể truyền thống của người Việt Nam.

"Nếu người Thụy Điển tự hào khi có âm nhạc ABBA, thì người Việt cũng vô cùng tự hào khi có áo dài. Nếu chúng ta có thể kết hợp tinh hoa văn hóa của 2 quốc gia trên cùng một sân khấu trình diễn ngay tại Việt Nam, đó sẽ là dấu ấn thật sự tuyệt vời.

Khi gặp gỡ các thành viên ban nhạc Arrival From Sweden, tôi đã đề xuất với họ ý tưởng mặc áo dài trong chuyến lưu diễn. Những bộ trang phục truyền thống Việt Nam do nhà mốt Yaly Couture và NTK Vũ Việt Hà thực hiện góp phần mang lại hình ảnh đẹp trên sân khấu, đồng thời quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế", bà Trang Lê nói.

Nhóm Arrival From Sweden thưởng thức món Việt tại nhà hàng của siêu mẫu Vũ Thu Phương (Ảnh: Ban tổ chức).

Khép lại hành trình chuyến lưu diễn The music of ABBA, nhóm Arrival From Sweden hy vọng trong tương lai gần, khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục được thưởng thức những chương trình giao lưu âm nhạc, văn hóa ý nghĩa.