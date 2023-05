Trương Mỹ Nhân lên tiếng về tin đồn rạn nứt với Phí Ngọc Hưng

Tối 16/5, Trương Mỹ Nhân đã có mặt tại buổi ra mắt phim Bác sĩ hạnh phúc diễn ra tại TPHCM. Nữ diễn viên gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, thần thái rạng rỡ.

Nói về lý do xuất hiện "lẻ bóng" tại sự kiện mà không có mặt bạn trai - diễn viên Phí Ngọc Hưng, người đẹp 9X nói: "Con gái Bona của tôi thì còn quá nhỏ, không thể vào rạp xem phim. Còn về Phí Ngọc Hưng thì anh ấy cũng có công việc riêng. Chúng tôi cũng phải tách nhau ra, chứ mãi "dính" nhau chắc khán giả cũng thấy nhàm chán".

Trương Mỹ nhân (thứ 2 từ trái sang) cùng các diễn viên tại buổi ra mắt (Ảnh: Mộc Khải).

Tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân gây chú ý khi bất ngờ công khai con gái Bona (thời điểm đó bé đã 2 tuổi) và sau đó xác nhận diễn viên Phí Ngọc Hưng là cha của em bé.

Phí Ngọc Hưng kém Trương Mỹ Nhân 1 tuổi, là diễn viên, người mẫu, được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Sở hữu ngoại hình điển trai, Phí Ngọc Hưng dần được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong phim ngắn, sitcom...

Theo chia sẻ của Trương Mỹ Nhân, tính đến hiện tại, cô và bạn trai đã có hơn 3 năm bên nhau. Dù chưa đăng ký kết hôn, song cặp đôi sống bên nhau hòa thuận, hạnh phúc, đồng lòng chăm sóc con gái.

Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng và con gái Bona (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cách đây không lâu, Trương Mỹ Nhân và bạn trai vướng tin đồn "rạn nứt". Về việc này, người đẹp bày tỏ: "Tôi tin tưởng Hưng rất nhiều ở sự chung thủy. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có niềm tin ở Hưng như vậy. Dù ở ngoài đời, đi chơi với bạn bè hay đi bất cứ đâu thì tôi cũng đề cập đến vấn đề này".

Trương Mỹ Nhân khẳng định cô có thể kiểm soát mọi thứ trong mối quan hệ tình cảm của mình. Tuy nhiên, người đẹp ít đề cập đến bởi việc này không liên quan đến sự nghiệp của cô và bạn trai.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về kế hoạch hoạt động nghệ thuật, Trương Mỹ Nhân cho biết cô có thể cân bằng giữa việc làm mẹ và việc theo đuổi đam mê.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 chia sẻ thêm, trong phim Bác sĩ hạnh phúc, cô vào vai cô gái có năng lực về kinh tế. Dù nhân vật của người đẹp 9X không xuất hiện quá nhiều, song cô khẳng định đây là nhân vật ấn tượng - điểm kết nối cho các vấn đề trong phim.

Tạo hình của Trương Mỹ Nhân trong phim "Bác sĩ hạnh phúc" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Vai diễn của tôi trong phim này khá khác biệt so với những vai diễn trước đây. Chính vì thế tôi cũng gặp chút áp lực. Dù đã hoạt động nghệ thuật lâu nhưng tôi vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Vậy nên tôi luôn ra sức học hỏi các đồng nghiệp để có thể phát triển hơn về kỹ năng. Trong phim này, tôi phải học cách thể hiện thần thái để khán giả cảm thấy mình là một người quyền lực, tin rằng tôi thật sự có tiếng nói", người đẹp giãi bày.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho hay, trong bộ phim lần này, cô có dịp làm việc với Khả Ngân - một diễn viên được yêu mến ở mảng phim truyền hình thời gian gần đây.

"Tôi nghĩ làm bất cứ việc gì cũng có sự so sánh. Tuy nhiên, vai diễn của tôi và Khả Ngân trong phim cũng không quá liên quan đến nhau. Vậy nên nếu có so sánh chắc khán giả sẽ so sánh về ngoại hình. Khả Ngân thì nhỏ nhắn trong khi tôi thì quá to", Trương Mỹ Nhân vui vẻ chia sẻ.