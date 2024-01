Trở thành bà chủ, Jennie tất bật với lịch làm việc dày đặc

Ngày 12/1, hình ảnh Jennie tại phim trường của chương trình truyền hình Apartment 404 đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong ảnh, thành viên nhóm Blackpink xuất hiện cùng các nghệ sĩ như Yoo Jae Suk, Cha Tae Hyun, Yang Se Chan, Oh Na Ra...

Jennie ghi hình cho chương trình "Apartment 404" (Ảnh: tvN).

Jennie được khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách trẻ trung. Nhiều khán giả thừa nhận, họ không tin nữ thần tượng đã bước vào tuổi U30. Một số ý kiến cho rằng, nữ thần tượng không thay đổi nhiều so với thời điểm mới gia nhập làng giải trí.

Trước khi ghi hình cho chương trình Apartment 404, Jennie cũng gây ấn tượng khi tham gia buổi trò chuyện trong chương trình The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet với đàn chị Lee Hyori.

Trước ống kính, mỹ nhân của Blackpink tỏa sáng nhờ vẻ ngoài cuốn hút, xinh đẹp và rạng rỡ. Cô cũng chia sẻ nhiều dự định sắp tới và lý do thành lập công ty giải trí riêng.

Jennie (SN 1996) là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng và đa tài của làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Cô mất 6 năm rèn luyện, đào tạo trước khi chính thức ra mắt công chúng với tư cách thành viên Blackpink vào năm 2016.

Jennie được khen trẻ trung và đáng yêu (Ảnh: tvN).

Sau 7 năm hoạt động, cô gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với Blackpink, đưa nhóm trở thành ban nhạc xứ Hàn nổi tiếng toàn cầu. Jennie hiện là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu cao cấp và từng góp mặt trong phim truyền hình The Idol.

Tháng 12 vừa rồi, tập đoàn giải trí YG Entertainment đưa ra tuyên bố chính thức, xác nhận các thành viên của nhóm nhạc đình đám Blackpink không gia hạn hợp đồng cá nhân với họ.

Theo đó, YG Entertainment chỉ chịu trách nhiệm quản lý, quảng bá các hoạt động của nhóm Blackpink, hoạt động cá nhân của từng thành viên sẽ không liên quan tới tập đoàn giải trí nổi tiếng xứ Hàn.

Jennie quyết định thành lập công ty riêng, chủ động quản lý các hoạt động nghệ thuật cá nhân. Quyết định của cô nhận được sự ủng hộ và cả những lo lắng từ khán giả hâm mộ.

Khi tham gia chương trình The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet, Jennie chia sẻ về quyết định được xem là táo bạo của mình.

Jennie tham gia chương trình "The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet" (Ảnh: Naver).

Cô nói: "Tôi vẫn tiếp tục hoạt động nhóm nhưng tôi cũng muốn được thực hiện những hoạt động cá nhân một cách tự do hơn, do đó tôi đã thành lập công ty riêng. Tôi có một đội ngũ những người đã ở bên cạnh tôi từ rất lâu ở công ty riêng. Tôi muốn tiếp tục tự do thực hiện các hoạt động và quảng bá".

Jennie nói thêm, cô đã học hỏi được nhiều điều ở YG Entertainment, nhưng trong quá trình đó, cô luôn suy nghĩ về việc bản thân có thể làm được gì nếu tự đứng trên đôi chân của mình.

"Tôi muốn thử thách bản thân, dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn để làm tốt những kế hoạch đặt ra. Hiện tại, tôi tập trung chăm sóc bản thân thật tốt", giọng ca trẻ nói thêm.

Jennie dự định phát hành một album cá nhân trong năm 2024, tích cực tham gia các chương trình giải trí. Năm 2023, ngoài chuyến lưu diễn toàn cầu thành công với Blackpink - Born Pink, Jennie cũng có những hoạt động nghệ thuật đáng chú ý như tham gia bộ phim The Idol và phát hành đĩa đơn You & Me.