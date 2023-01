Tranh cãi bùng nổ sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Hoa hậu Hoàn vũ 2022 được tổ chức tại Mỹ vào tháng 1/2023 sau thời gian dài trì hoãn. Cuộc thi năm nay cũng là năm đầu tiên Hoa hậu Hoàn vũ thuộc về tay tỷ phú người Thái Lan - Anne Jakrajutatip với một số thay đổi trong cách tổ chức, công bố giải thưởng.

Từ Top 16, Ban Giám khảo lựa chọn luôn Top 5 để bước vào phần thi ứng xử rồi sau đó rút xuống Top 3. Phương thức này không được nhiều khán giả ủng hộ. Nhiều ý kiến cho rằng, Hoa hậu Hoàn vũ nên đưa về format cũ là Top 16, Top 10, Top 5 quen thuộc.

Hình ảnh chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Missosology).

Bên cạnh đó, danh sách Top 16 cũng là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội suốt những ngày qua. Một số đại diện mạnh và được các chuyên trang đánh giá cao như Thái Lan, Philippines, Mexico, Việt Nam đều vắng mặt trong Top 16. Thay vào đó là sự hiện diện của một số nhân tố bất ngờ như người đẹp Ấn Độ, Canada, Lào…

Giải thưởng thí sinh được khán giả bình chọn không được công bố

Theo thông báo trước đó, ban tổ chức chọn Top 16 thí sinh trong đêm chung kết. Trong đó, một thí sinh là người thắng giải thưởng bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, MC không công bố ai là người giành chiến thắng của giải thưởng bình chọn khiến khán giả thắc mắc.

Sau đêm chung kết, có thông tin cho rằng người đẹp Colombia - María Fernanda Aristizábal giành chiến thắng giải bình chọn. María Fernanda Aristizábal là ứng viên sáng giá, được đánh giá có khả năng giành vương miện trước chung kết.

Một số thông tin cho rằng, người đẹp Colombia - María Fernanda Aristizábal vào Top 16 nhờ thắng bình chọn từ khán giả (Ảnh: Missosology).

Nhiều ý kiến cho rằng María Fernanda Aristizábal là ứng viên mạnh, nên không cần đến giải bình chọn, cô vẫn đủ khả năng vào Top 16.

Một số diễn đàn sắc đẹp cho rằng, người thắng giải bình chọn mà là người đẹp Lào - Payengxa Lor. Thông tin này được ủng hộ bởi việc người đẹp Lào vào Top 16 là một bất ngờ của mùa giải năm nay.

Nhiều diễn đàn sắc đẹp sau đó đăng tải thông tin tỷ phú chuyển giới Thái Lan - Anne Jakrajutati (chủ mới của Hoa hậu Hoàn vũ) đã xác nhận trên livestream, người đẹp Lào chính là thí sinh thắng giải bình chọn.

Trước nhiều đồn đoán, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vẫn chưa lên tiếng chính thức về giải thưởng này. Điều này khiến khán giả bức xúc và đánh giá công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

Trong đêm chung kết, giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất cũng không được công bố.

Một số nguồn tin lại tiết lộ, người đẹp Lào có mặt trong Top 16 nhờ thắng giải bình chọn từ khán giả (Ảnh: Getty Images).

Ban Tổ chức lên tiếng trước nghi vấn gian lận kết quả

Đăng quang trên sân nhà, người đẹp Mỹ R'Bonney Gabriel đón nhận những luồng phản ứng trái chiều từ cộng đồng fan sắc đẹp. Một số ý kiến cho rằng JKN Global Group (thuộc sở hữu của Anne Jakrajutatip) nắm quyền làm chủ cả Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Mỹ, nên nghi vấn người đẹp Mỹ được ưu ái.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: MU).

Theo bà Amy Emmerich - CEO của Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp R'bonney xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 bởi cô là ứng viên mạnh, chăm chỉ và nỗ lực.

Ngày 17/1, Anne Jakrajutatip - chủ mới của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Các quy tắc và hội đồng giám khảo cuộc thi đều đảm bảo công bằng, bình đẳng. Mỗi thí sinh được đánh giá dựa trên thành tích của cô ấy trong cuộc thi. Không phải ai cũng có khả năng đăng quang, nhưng cơ hội chiến thắng bằng nhau".

Anne Jakrajutatip đồng thời trích dẫn những phần thi ứng xử của tân Hoa hậu R'Bonney Gabriel và khẳng định đây là những màn hùng biện tuyệt vời. Bên dưới bài đăng của Anne Jakrajutatip, cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận.

Khán giả đồng tình với việc lựa chọn người đẹp R'Bonney Gabriel là Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Missosology).

Trong phần thi ứng xử, đương kim Hoa hậu nói: "Tôi sẽ trở thành nhà lãnh đạo chuyển đổi. Trong suốt 13 năm qua, tôi đã làm nhà tạo mẫu và tận dụng các mẫu thời trang của mình cho mục đích ý nghĩa. Tôi đã tổ chức lớp dạy may cho phụ nữ bị bạo hành gia đình, nạn nhân của nạn buôn người. Chúng ta hãy sử dụng tài năng để tạo sự khác biệt và tận dụng nó để tạo ra sự thay đổi".

Trong buổi gặp mặt và trò chuyện cùng dàn thí sinh khi đến Mỹ, tỷ phú Anne Jakapong Jakrajutatip nhấn mạnh Hoa hậu Hoàn vũ tìm kiếm người đẹp cá tính, mạnh mẽ, có mục đích sống rõ ràng và khả năng lãnh đạo. "Không chỉ là vẻ ngoài và những bước catwalk trên sân khấu, điều quan trọng hơn là cách bạn nói chuyện, thể hiện quan điểm cá nhân và bộ não", bà nói.

Trên sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, tỷ phú Thái Lan một lần nữa phát biểu: "Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ được đàn ông điều hành đã 70 năm và đây là lúc để phụ nữ lãnh đạo. Vì phụ nữ khắp nơi trên thế giới, đấu tranh vì điều tốt đẹp, tôn trọng sự đa dạng văn hóa, bình đẳng giới tính".

Tân Hoa hậu R'Bonney Gabriel luôn gửi gắm được thông điệp về nữ quyền trong mọi hoạt động và phần thi của mình (Ảnh: Missosology).

Quan sát đêm chung kết, khán giả có thể nhận thấy, hồ sơ đẹp cùng quá trình phỏng vấn kín với các giám khảo đóng vai trò quyết định kết quả chấm điểm của Hoa hậu Hoàn vũ. Nếu chỉ có ngoại hình sáng, trình diễn đẹp, nụ cười rạng rỡ, thí sinh chưa chắc có cơ hội tiến xa trong cuộc thi năm nay.

Từ đầu cuộc thi, Amanda Dudamel (người đẹp Venezuela) luôn nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Trong đêm chung kết, cô trở thành Á hậu 1. Xét về sắc vóc, Amanda Dudamel rực rỡ, cuốn hút hơn tân Hoa hậu R'Bonney Gabriel. Cô cũng tạo được hiệu ứng truyền thông tốt hơn.

Song, người đẹp Mỹ ghi điểm nhờ những phần thi ứng xử thuyết phục. Cô chứng minh bản thân là người mạnh mẽ, tự tin, có chính kiến và có thông điệp rõ ràng. Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều ý kiến đồng tình khả năng ứng xử thông minh giúp thí sinh chủ nhà giành vương miện ở chung kết.

Ở phần thi của Top 5, khi được hỏi về việc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thay đổi, cho phép mẹ đơn thân và người đã có gia đình tham gia từ năm 2023, đương kim Hoa hậu R'Bonney Gabriel mạnh dạn nêu quan điểm cần gia tăng độ tuổi cho thí sinh.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ phủ nhận cáo buộc gian lận hay thiên vị người đẹp Mỹ tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Missosology).

Ngoài ra, cô khéo léo lồng ghép thông điệp bản thân yêu thích vào phần trả lời. Đó là câu nói "If Not Now, Then When?" (Nếu không phải bây giờ thì khi nào?). Đây cũng là khẩu hiệu của công ty thời trang do cô đang nắm quyền sở hữu.

"If Not Now, Then When?" còn là thông điệp mà R'Bonney Gabriel sử dụng để thiết kế áo choàng cho vòng thi bikini. Người đẹp giới thiệu tấm áo choàng được lấy cảm hứng từ câu chuyện về phượng hoàng trỗi dậy, vượt qua nghịch cảnh để trở nên mạnh mẽ, thông minh và quyền lực.

Gabriel tiết lộ tự nhuộm vải, may, dùng các chất liệu bền vững. R'Bonney Gabriel cho biết, cô có thương hiệu thời trang riêng và giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ kém may mắn.

Trả lời phỏng vấn TMZ, ngày 17/1, Amy Emmerich - CEO của Hoa hậu Hoàn vũ phủ nhận cáo buộc gian lận của cuộc thi. Theo bà Emmerich, Hoa hậu Hoàn vũ làm việc cùng một đơn vị kiểm toán để xử lý kết quả nên không có chuyện thiên vị.

"Một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu ở Mỹ đã xử lý kết quả và xác minh quy trình. Những cáo buộc về việc gian lận tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là sai sự thật", Amy Emmerich nói.