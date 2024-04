Trấn Thành: "Tôi thấy mình vẫn còn đẹp"

Nhà sản xuất chương trình Anh trai "say hi" vừa chính thức công bố Trấn Thành đảm nhận vai trò MC, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Anh trai "say hi" là show ca nhạc thực tế có chủ đề, tiêu chí chơi hoàn toàn mới, dự kiến phát sóng vào tháng 6. Trấn Thành cho biết anh nhận lời dẫn dắt vì chương trình có nhiều khác biệt so với các gameshow trước đây.

Trấn Thành được công bố là MC của "Anh trai "say hi"" (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Điều khác biệt đầu tiên là trong chương trình này, dàn thí sinh toàn là nam. Có thể nói là lần đầu tiên tại Việt Nam có một chương trình gồm những bạn được tuyển chọn, tìm kiếm khắp mọi nơi, sau đó trải qua quá trình cùng tập luyện, sinh hoạt chung, được hoàn thiện bản thân để cuối cùng tạo ra một đội hoàn hảo, giống như "đội hình Avengers".

Đây còn là một show truyền hình thực tế về âm nhạc, vừa mang tính giải trí, vừa có tính chuyên môn", Trấn Thành nói.

Đạo diễn phim Mai cho biết thêm, dàn "anh trai" trong chương trình sẽ gồm những mỹ nam hát hay, nhảy giỏi, biết sáng tác. Ngoài ra, show còn có một giám đốc âm nhạc tài năng chưa công bố.

Trấn Thành nói thêm: "Những người tham gia đều trẻ tuổi. Tôi cũng vậy, năm nay tôi chỉ khoảng 18-19 tuổi thôi. Cái gì trẻ mà không mang đến sức sống, phải không ạ? Tất cả "anh trai" trong chương trình đều đẹp. Tôi cũng vậy, tôi thấy tôi còn đẹp mà. Mọi người đều có tài, tôi cũng có một chút", Trấn Thành nói.

Trấn Thành vừa có chuyến đi Mỹ quảng bá phim "Mai" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài ghi dấu trong lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành còn là MC, ghi dấu ấn qua các chương trình giải trí được yêu thích trên truyền hình như: Rap Việt, Người ấy là ai?, Siêu trí tuệ Việt Nam…

Mặc dù Trấn Thành cũng từng gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận anh có lối dẫn hóm hỉnh, thông minh, khả năng kể chuyện, quan sát tốt. Việc Trấn Thành làm MC cho Anh trai "say hi" hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.