Trấn Thành có thêm biệt danh mới ở Rap Việt mùa 2

Sau mùa một nhiều lần rơi nước mắt trên sân khấu, sang đến Rap Việt - Mùa 2, nam MC Trấn Thành tự đặt biệt danh mới "Thành Nước Mắt". Nam MC mắt đẫm lệ trên sóng truyền hình.

Rap Việt - Mùa 2 phát sóng tập mở đầu đã gây nhiều bất ngờ từ MC, chiếc ghế Giám khảo, Huấn luyện viên đến dàn thí sinh.

Gây tranh cãi nhiều nhất có lẽ là việc Trấn Thành tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC mùa 2. Nam MC hiện đang vướng vào lùm xùm từ thiện.

Trấn Thành là MC Rap Việt - Mùa 2 với mái tóc vuốt ngược và nuôi râu.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, vào ngày 7/9, nam diễn viên phim Bố già đăng tải hàng loạt trang sao kê từ thiện giữa ồn ào bị cho rằng đã khuất tất trong công việc này.

Anh công khai 1.000 trang sao kê có dấu mộc đỏ của ngân hàng nhằm làm sáng tỏ số tiền hơn 9 tỷ đồng. Khoản tiền đó, anh nhận được trong đợt kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung vào tháng 10/2020. Sau động thái này của Trấn Thành, câu chuyện ồn ào đến nay vẫn chưa khép lại.

Trở lại Rap Việt - Mùa 2, Trấn Thành bất ngờ có nhiều thay đổi về mặt ngoại hình. Anh để tóc vuốt ngược, nuôi râu.

Trấn Thành, thí sinh Mai Ngô cùng rơi nước mắt trên sân khấu

Chàng rapper trẻ Mai Ngô xuất thân từ gia đình nhà giáo đã khiến cả sân khấu phải nghẹn ngào cảm xúc với bản rap Không phải tại nó.

Mai Ngô đã dẫn dắt cảm xúc người nghe với câu chuyện xúc động mình kể trong bài hát. Mai Ngô đã nhận về 2 chọn từ HLV Rhymatic và Binz.

Dẫu nhân vật trong bài hát không phải là câu chuyện của bản thân mà được Mai Ngô xây dựng dựa trên nhân vật cậu bé mồ côi bán vé mà mình từng tiếp xúc, nhưng Mai Ngô đã chạm đến trái tim khán giả.

JustaTee đã phải thốt lên: "Da gà anh nổi hết cả lên khi anh nghe từng ca từ em đặt vào, thật sự nó chảy thẳng vào tim anh".

MC Trấn Thành ấn tượng với tiết mục của Mai Ngô.

LK cũng xúc động tiếp lời: "Hôm nay ở trên sân khấu này, anh không nghiêng về mặt kỹ năng để anh nghe nữa mà nó cứ như dẫn dắt anh vào câu chuyện mà em kể. Tất cả những cảm xúc em dồn nén vào đó được bùng nổ trên sân khấu".

Dù không chọn thí sinh nhưng Karik cũng cho biết: "Đối với em, bài vừa rồi nó không có một lỗi gì hết, từ đầu chương trình đây là bài hát em muốn cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Em không muốn phá bất cứ khoảnh khắc nào của nó và em đã thật sự chết lặng khi em nghe đến cái giai điệu cuối cùng của bài hát này".

Bên cạnh đó, nam HLV cũng không thể lý giải được vì sao mình không chọn Mai Ngô.

Là chủ nhân của bài hát gốc Lạc, Rhymastic đã có những cảm xúc vô cùng đặc biệt: "Hôm nay rất vinh dự khi được em sử dụng beat bài Lạc để khắc họa nên câu chuyện của riêng em, nó rất là đẹp và chạm đến trái tim của anh…

Anh và em, 2 tâm hồn có sự đồng điệu và anh biết chắc là anh có thể làm được cho em rất nhiều điều nếu em về với đội của anh". Và kết quả cuối cùng, JustaTee cùng LK quyết chọn team Rhymastic cho Mai Ngô.

Nam rapper Mai Ngô chia sẻ, khi nói sâu thêm về chủ đề người cha được anh khai thác trong tập mở đầu: "Năm lớp 10, tôi làm được bài nhạc tặng ba, đó là lần duy nhất trong đời tôi thấy ba khóc. Đó là ngày sinh nhật ba, tôi đã chuẩn bị bài nhạc trong một tháng.

Hôm đó, tôi ghi một dòng trên máy tính lời chúc mừng sinh nhật ba và để bài nhạc đó chạy. Ba nghe khoảng 10 phút, bài nhạc được khoảng 3 lần thì ba xuống nhà ôm tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc".

Cả Mai Ngô và MC Trấn Thành đều rơi nước mắt khi nhắc về những người cha.

Nghe tới đây, MC Trấn Thành có sự đồng cảm. Nam MC đã nhiều lần rơi nước mắt trong mùa một lại khóc vì xúc động.

Anh nói: "Tôi không biết rằng, từ bao giờ những người đàn ông châu Á rất khó diễn đạt cảm xúc của họ ra ngoài. Bởi vì khi họ yêu thương họ thường giấu vào trong. Bố của chúng ta cũng là những người như thế.

Tôi cũng đồng cảm với bạn vì tôi cũng lần đầu tiên tôi thấy bố mình khóc nức nở như một đứa trẻ là sau khi bố xem phim Bố già. Từ hàng ghế khán giả, bố tôi lao ra và ôm chặt lấy tôi khóc. Tôi tin bố tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa ".

"Mai Âm Nhạc" khiến bộ 6 và Trấn Thành có thêm biệt danh mới tại Rap Việt

Sở hữu lượng theo dõi "khủng" trên các nền tảng mạng xã hội, cái tên Mai Âm Nhạc được nhớ đến bởi tính cách hài hước và cá tính âm nhạc.

Mai Âm Nhạc khiến ai cũng phải tò mò về việc cô nàng sẽ làm được gì tại sàn đấu Rap Việt - Mùa 2. Vừa bước lên sân khấu, cô đã mang đến không khí vô cùng vui tươi tích cực. Cô nàng đã khoác lên ca khúc gốc Think of you lớp áo mới phá cách.

Với giai điệu thời thượng, hiện đại cùng sự tự tin của Mai Âm Nhạc trên sân khấu, tiết mục Vòng suy nghĩ của cô đã nhận về 2 chọn từ Karik và Rhymastic.

Là người luôn ưu ái các thí sinh nữ nhưng lại quyết không chọn Mai Âm Nhạc lần này, Binz đưa ra lí do: "Thể loại nhạc em đang theo đuổi nó rất mới, rất biết bắt xu hướng, nó rất ít chất thơ trong đó nhưng có rất nhiều chất liệu hiện đại… Điểm hạn chế là có những lúc nó quá nhanh, anh nghĩ em sẽ không truyền đạt được hết tất cả những gì em muốn nói".

Mai Âm Nhạc - một giọng ca hiện tượng trên mạng xã hội.

Điều thú vị là chính do sự xuất hiện của cô nàng mà cả MC Trấn Thành và bộ 6 đều có thêm tên gọi mới. Trong khi trò chuyện với các HLV, Mai Âm Nhạc đặt biệt danh mới cho Rhymastic là Thiện Âm Thanh.

Hưởng ứng theo, giám khảo Justatee tự gọi mình là Tuấn Giai Điệu. Còn MC Trấn Thành tự nhận mình là Thành Nước Mắt...

Và cuối cùng, sau một hồi cân đo đong đếm, 2 giám khảo JustaTee và LK đã chọn để Mai Âm Nhạc về với team Karik.

