Trần Nghĩa "Cha tôi, người ở lại" nói gì trước thông tin hẹn hò Nàng Mơ?

Mới đây, hình ảnh Trần Nghĩa và Nàng Mơ thân thiết khi đi ăn được mạng xã hội chia sẻ. Trước đó, 2 người cũng thường xuyên tương tác, cùng xuất hiện ở một lễ trao giải và có cử chỉ thân mật khiến khán giả nghi vấn họ đang hẹn hò.

Trần Nghĩa và Nàng Mơ trong một dự án (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trần Nghĩa cho biết, anh và Nàng Mơ là đồng nghiệp thân thiết, không phải đang hẹn hò như nhiều người nghĩ. "Những tin đồn như này sẽ ảnh hưởng đến Nàng Mơ. Chúng tôi gặp gỡ, đi ăn sau khi kết thúc dự án, không phải hẹn hò", anh nói.

Trần Nghĩa (SN 1993) từng là sinh viên ngành Kinh tế, sau đó chuyển sang học Sân khấu Điện ảnh. Trần Nghĩa có lối diễn tự nhiên, cuốn hút. Anh gây ấn tượng khi vào vai thầy giáo Ngạn ở phim Mắt biếc.

Năm 2025, anh vào vai Nguyên trong phim Cha tôi, người ở lại trên VTV. Vai diễn của Trần Nghĩa là một người thông minh, ít thể hiện tình cảm nhưng thực chất là người dịu dàng, tinh tế.

Nam diễn viên được ghi nhận bởi lối diễn tự nhiên, đặc biệt là khả năng thể hiện những nhân vật có nội tâm sâu sắc, giàu cảm xúc.

Trần Nghĩa chia sẻ rằng, anh thấy mình may mắn khi được làm việc với những ê-kíp rất chuyên nghiệp. Trước mỗi cảnh quay, anh và bạn diễn đều có những buổi trao đổi kỹ lưỡng về kịch bản, nhân vật và cảm xúc cần thể hiện. Mọi thứ được chuẩn bị rất rõ ràng, rành mạch.

"Chính nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó mà tôi không để cảm xúc cá nhân lẫn vào công việc. Tôi luôn giữ sự nghiêm túc, ranh giới rõ ràng giữa đời thật và phim ảnh nên không có chuyện "cảm nắng" bạn diễn", anh bày tỏ.

Nói về chuyện tình cảm, Trần Nghĩa cho biết, theo thời gian anh đã chín chắn hơn, cả trong cách sống lẫn chuyện tình cảm. Trước đây, anh từng yêu theo cảm xúc, đôi khi mù quáng và thiếu tỉnh táo.

"Bây giờ tôi lý trí hơn, độc lập hơn và không còn để bản thân phụ thuộc vào ai. Tôi cũng đã ở độ tuổi phù hợp để lập gia đình, nhưng hiện tại chuyện tình cảm vẫn chưa có gì nên tôi chọn cách toàn tâm cho công việc. Tôi tin rằng, khi mình sống đúng và làm việc nghiêm túc, mọi điều tốt đẹp sẽ đến vào thời điểm thích hợp", Trần Nghĩa thành thật.

Nàng Mơ tên thật là Trà My (SN 2006), sở hữu kênh TikTok hơn 400.000 người theo dõi, được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, thường xuất hiện trong các video "nàng thơ" đậm chất cổ điển, cùng phong cách thời trang duyên dáng.

Nàng Mơ từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, tham gia Vietnam’s Next Top Model. Theo cô, lý do đến với Vietnam's Next Top Model 2025 là muốn khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời phá vỡ những định kiến trong mắt công chúng.