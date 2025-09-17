Trà My "Vợ ba" sau cú sốc 15 tuổi: Nhiều người chỉ mời tôi đóng cảnh nóng

Phương Trà My sinh năm 2004, gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong Vợ ba (ra mắt năm 2019). Bộ phim từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, nhưng phải ngừng chiếu tại Việt Nam vì tranh cãi nữ diễn viên chính khi đó mới 15 tuổi và có nhiều cảnh nhạy cảm.

Suốt 6 năm qua, Trà My gần như vắng bóng màn ảnh. Gần đây, cô bất ngờ tái xuất trong phim điện ảnh Khế ước bán dâu.

Phương Trà My từng đảm nhận vai nữ chính phim "Vợ ba" (Ảnh: Chụp màn hình).

"Nhiều người mời đóng phim có cảnh nhạy cảm, nhưng tôi từ chối"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trà My cho biết 6 năm qua, cô tập trung vào việc học, nhưng chưa bao giờ quên đam mê diễn xuất. Hiện tại, cô là sinh viên ngành Xã hội học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM.

"Tôi không dự định học sân khấu điện ảnh vì nghĩ mình đã có nền tảng diễn xuất rồi. Diễn viên nếu chỉ biết diễn thì không thể nào hay được. Tôi cần kinh nghiệm sống, cần vốn hiểu biết để bồi đắp thêm cảm xúc, cái nhìn mới.

Thời gian qua, tôi cũng theo học thêm một số lớp diễn xuất ngắn hạn để nuôi dưỡng đam mê", Trà My nói.

Trà My trở lại màn ảnh sau 6 năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong 6 năm, nữ diễn viên trẻ nhận được không ít lời mời đóng phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tuy nhiên, cô từ chối hầu hết vì vai diễn thường gắn với hình ảnh nhạy cảm.

"Có lẽ vì tôi từng tham gia phim Vợ ba nên nhiều người nghĩ tôi thoải mái với cảnh nóng. Nhưng sự thật, khi đó tôi nhận vai là vì thấy xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Còn bây giờ, tôi không muốn lặp lại điều đó", cô khẳng định.

Nhắc lại ký ức năm 15 tuổi, Trà My nói lúc ấy cô khá vô tư, không cảm thấy quá áp lực hay nặng nề khi dư luận dậy sóng. Gia đình thậm chí đưa cô đi du lịch, hạn chế mạng xã hội để tránh tổn thương.

"Nhưng bây giờ, khi đã lớn, nhìn lại mọi việc, tôi mới thấy đó thực sự là một biến cố lớn với một cô gái tuổi 15. Tôi tự động viên mình, rằng trải qua chuyện ấy đã giúp tôi vững vàng hơn. Bây giờ, nếu có khó khăn nào xảy ra, tôi tin mình vẫn có thể vượt qua", Trà My chia sẻ.

Trà My ở tuổi 21, hiện theo học ngành Xã hội học (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù cái tên Trà My "Vợ ba" gắn chặt suốt nhiều năm, nữ diễn viên không xem đó là gánh nặng. Ngược lại, cô còn cảm thấy tự hào vì dự án năm đó.

"Nhưng lần trở lại này, tôi tin mình sẽ tạo dấu ấn mới, không chỉ ở mãi trong cái bóng của Vợ ba nữa", Trà My nói.

Ở tuổi 21, Trà My mang vẻ đẹp chín chắn, mặn mà, khó nhận ra so với cô gái trong phim Vợ ba ngày nào. Chính cô cũng thừa nhận, gương mặt hiện tại thon gọn và có nhiều khác biệt.

"Nhiều người nghĩ tôi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi khẳng định chưa từng can thiệp dao kéo. Tôi vốn kén ăn, lại dễ sụt cân mỗi khi đi quay nên ngoại hình thay đổi khá nhiều", cô giải thích.

Hiện Trà My hoạt động độc lập, mẹ cô giữ vai trò quản lý, đồng hành cùng cô tại phim trường. Nữ diễn viên tự nhận mình trầm tính, khép kín, nên việc quảng bá hình ảnh đôi khi hạn chế. Tuy vậy, cô ý thức nếu muốn theo nghề dài lâu, bản thân phải chủ động và cởi mở hơn.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp mặn mà hơn so với trước (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trở lại sau 6 năm, run khi đứng trước máy quay

Ban đầu, Trà My được mời đến casting (thử vai) nữ chính cho "Khế ước bán dâu". Nhưng sau đó, cô được đạo diễn chọn cho nhân vật Triều Châu. Dù chỉ là vai phụ, không có nhiều đất diễn, Trà My nói cô cảm thấy rất phù hợp và đủ để "hâm nóng" lại cảm giác với nghề.

"Sau 6 năm xa ống kính, tôi thật sự hồi hộp. Trước ngày quay, tôi thường lấy điện thoại ra để tập diễn, tìm lại cảm giác. May mắn, ê-kíp dành nhiều thời gian tiền kỳ để làm quen, nên tôi dần thoải mái hơn. Dù vậy, đến giờ, mỗi lần đứng trước máy quay tôi vẫn còn run", cô nói.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc run rẩy ấy, Trà My nhận ra "lửa nghề" trong mình bùng lên mạnh mẽ.

"Tôi xem lần này như bắt đầu lại từ đầu, không ỷ lại quá khứ. Tôi biết mình cần học hỏi nhiều hơn. Dù vai chưa đủ lớn để thể hiện hết khả năng, nhưng với tôi, quan trọng là tìm lại niềm tin và sự quyết tâm", nữ diễn viên chia sẻ.

Tạo hình của Trà My trong "Khế ước bán dâu" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trà My thừa nhận vẫn lo lắng không biết khán giả sẽ phản ứng ra sao với sự trở lại lần này của mình, nhưng cô tin rằng chỉ cần có thêm cơ hội, mình sẽ chứng minh bằng những vai diễn sau.

Nữ diễn viên nói: "Bố mẹ luôn nhắc tôi giữ tâm lý vững vàng, đừng mong gì ngoài việc làm nghề tử tế. Tôi cũng chỉ mong có nhiều vai diễn chất lượng, để khán giả nhớ đến Trà My bằng những bộ phim mới, chứ không chỉ là "cô gái của Vợ ba" nữa".