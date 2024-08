Tom Cruise đu dây ngoạn mục trong lễ bế mạc Olympic Paris 2024

Lễ bế mạc Olympic Paris 2024 diễn ra vào tối 11/8 (giờ Pháp). Trong đó, sự xuất hiện của tài tử Tom Cruise được xem là điểm nhấn. Anh thực hiện pha đu dây mạo hiểm từ trên đỉnh sân vận động Stade de France (Pháp) ở độ cao 46m và đáp xuống mặt đất để khép lại Olympic Paris 2024 và chuyển giao quyền đăng cai Thế vận hội 2028 cho Los Angeles (Mỹ).

Tom Cruise thực hiện pha nhảy từ độ cao 46m trong lễ bế mạc Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao 62 tuổi chạy qua đám đông vận động viên, trong tiếng đàn guitar. Tom Cruise được trang bị thiết bị bảo hộ khi nhảy từ nóc sân vận động Stade de Paris. Màn hình còn chiếu những hình ảnh được ghi hình trước đó. Tom Cruise lái motor trên đường phố Paris và đi thẳng vào một chiếc máy bay và nói: "Tôi đang tới rồi".

Sau đó, Tom xuất hiện ở ngọn đồi Hollywood (Mỹ) và trao lá cờ cho vận động viên xe đạp thể thao Kate Courtney. Kate Courtney tiếp tục đưa cờ cho vận động viên chạy Michael Johnson và vận động viên trượt ván Jagger Eaton.

Sân khấu chuyển đến màn trình diễn của nhóm nhạc Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg và Dr Dre, trực tiếp từ bãi biển và được truyền đến Sân vận động Stade de France (Pháp).

Hình ảnh ấn tượng của Tom Cruise trong lễ bế mạc Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty Images).

Ở tuổi 62, ngôi sao Hollywood không "ngán" những pha mạo hiểm (Ảnh: Getty Images).

Trên mạng xã hội X, màn biểu diễn của Tom Cruise nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều ý kiến cho rằng, sự xuất hiện của Tom giống những pha mạo hiểm anh hay thực hiện trong các bộ phim nổi tiếng. Đặc biệt, ngôi sao 62 tuổi không dùng diễn viên đóng thế.

Trong lễ bế mạc kéo dài 3 tiếng, ngoài màn đu dây của Tom Cruise còn có phần trình diễn của một số nghệ sĩ người Pháp. So với lễ khai mạc, sự kiện bế mạc được đánh giá diễn ra thuận lợi và không có những phần biểu diễn gây tranh cãi.

Tom Cruise (SN 1962) được xem là một biểu tượng của Hollywood. Anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực điện ảnh, trong đó có giải Cành Cọ Vàng danh dự. Anh từng nhận được 4 đề cử tại giải Oscar.

Các phim do anh đóng chính đã thu về hơn 11,5 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Con số này giúp anh trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại. Ngôi sao người Mỹ cũng là một trong những nghệ sĩ được trả lương cao nhất thế giới.

Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của Tom Cruise phải kể tới Risky Business (1983), Top Gun (1986), Rain Man (1988), Born on the Fourth of July (1989), Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi)…

Tài tử 62 tuổi từng được tạp chí People (Mỹ) bình chọn là Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới hồi năm 1990 và liên tiếp xuất hiện trong danh sách này. Về đời tư, anh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân, có 3 người con, 2 con nuôi và 1 con ruột.