Tom Cruise buộc phải "dứt tình" vì chồng cũ của bạn gái quá... lắm lời

Theo nguồn tin mà tờ tin tức New York Post (Mỹ) có được, tài tử người Mỹ Tom Cruise (61 tuổi) chia tay với người đẹp Nga Elsina Khayrova (36 tuổi) để tránh những vấn đề phức tạp có thể gặp phải liên quan tới chồng cũ của cô - doanh nhân người Nga Dmitry Tsvetkov (43 tuổi).

Ngay khi biết vợ cũ hẹn hò tài tử Tom Cruise, Dmitry Tsvetkov đã nhận trả lời phỏng vấn của các tờ tin tức để chia sẻ nhiều điều bất ngờ. Anh còn nhiệt tình dành lời khuyên cho Tom Cruise, để nam tài tử có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, hẹn hò với Elsina.

Dmitry Tsvetkov không ngần ngại chia sẻ về cuộc hôn nhân đã qua của mình và vợ cũ. Nhiều thông tin gây sửng sốt được nam doanh nhân buôn bán kim cương chia sẻ rất chi tiết với các tờ tin tức.

Trong khi đó, Tom Cruise lại là người ưa chuộng sự kín tiếng, đặc biệt là về mặt đời tư. Động thái của Dmitry Tsvetkov khiến Tom Cruise và các cộng sự cảm thấy lo ngại, vì có thể gây ảnh hưởng tới tên tuổi và hình ảnh của nam tài tử về lâu dài.

Nguồn tin ẩn danh chia sẻ với tờ tin tức New York Post: "Tom Cruise đang ấp ủ rất nhiều dự án phim. Anh ấy không chấp nhận được việc có người cứ nói những điều riêng tư về anh ấy và về người phụ nữ mà anh ấy qua lại. Tom Cruise và các cộng sự không muốn gặp phải phiền phức không đáng có, anh ấy không thể kiểm soát được câu chuyện, nên cuộc tình buộc phải dừng lại".

Hồi tháng 12/2023, khi những thông tin đầu tiên về chuyện hẹn hò giữa Tom Cruise và Elsina Khayrova được báo chí đề cập, doanh nhân người Nga Dmitry Tsetkov đã nhanh chóng nhận trả lời phỏng vấn để nói về vợ cũ. Cuộc hôn nhân của Dmitry Tsetkov và Elsina Khayrova chính thức kết thúc trong năm 2023.

Dmitry hiện sống trong một biệt thự trị giá 34 triệu USD ở hạt Surrey, Anh. "Không cần biết cô ấy ở bên ai, là Tom Cruise hay là bất cứ ai khác, mọi người đàn ông ở bên Elsina cần biết rằng cô ấy chỉ thích đồ xa xỉ và dịch vụ thượng hạng. Nếu bảo tôi có lời nhắn nhủ nào tới Tom thì tôi khuyên anh ấy nên sẵn sàng mở ví, chi mạnh tay", Dmitry Tsetkov nói trong một cuộc phỏng vấn.

Doanh nhân Dmitry Tsetkov cho biết trong quãng thời gian 11 năm gắn bó trong hôn nhân, anh ước tính đã chi ra cho vợ hơn 12 triệu USD để mua trang phục đắt tiền và 2,5 triệu USD để mua túi xách hàng hiệu.

Cuộc hôn nhân của doanh nhân Dmitry Tsetkov và cựu người mẫu Elsina Khayrova kết thúc khá mệt mỏi. Họ có những bất đồng trong việc phân chia tài sản. Khi được hỏi rằng hai người có còn trò chuyện với nhau sau khi chia tay không, doanh nhân Dmitry Tsetkov cho biết đôi bên đều có sở thích đối thoại... thông qua luật sư.

"Cô ấy là một phụ nữ đẹp, độc lập về tài chính, yêu đời và rất biết cách hưởng thụ. Trong quá trình chung sống với cô ấy trước đây, tôi chưa từng thấy cô ấy hứng thú với bộ phim nào có Tom Cruise tham gia diễn xuất, nhưng con người không ngừng thay đổi, tôi nghĩ chắc là gu của cô ấy vừa mới thay đổi", Dmitry Tsetkov chia sẻ.

Về phần mình, Dmitry Tsetkov cho biết anh rất hâm mộ tài tử Tom Cruise: "Anh ấy là nam tài tử tôi yêu thích nhất và cũng là nam tài tử xuất sắc nhất trong mắt tôi. Tôi đã xem nhiều phim anh ấy đóng và đã hâm mộ anh ấy từ khi còn là một cậu thiếu niên".

Dmitry Tsetkov cho rằng anh và tài tử Tom Cruise có nhiều điểm chung, chẳng hạn hai người cùng có chiều cao không thật sự lý tưởng, nhưng cả hai luôn chú ý giữ gìn vóc dáng, thể trạng, cân nặng ở mức lý tưởng.

Dmitry Tsetkov cho biết để đi đến việc hoàn tất thủ tục ly hôn trong mùa hè năm 2023, anh và vợ cũ đã phải trải qua 3 năm dàn xếp, thỏa thuận. Dmitry Tsetkov ước tính anh đã mất đi gần 200 triệu USD trong khối tài sản của mình vì vụ ly hôn này. Để có tiền trang trải nhằm đưa quá trình ly hôn đi đến kết thúc, Dmitry Tsetkov cho biết anh đã phải bán đi một số hạng mục tài sản.

Theo Dmitry, trước khi ly hôn, anh có khối tài sản vào khoảng 260 triệu USD. Hiện tại, anh chỉ còn khoảng... 60 triệu USD.

Dmitry Tsetkov gặp Elsina Khayrova lần đầu tại một quán bar cao cấp ở London, Anh, hồi năm 2009. Họ nhanh chóng có một mối quan hệ tình cảm và quyết định kết hôn ngay trong năm đó. Hai người quay trở về Nga và tổ chức một hôn lễ xa hoa. Dmitry Tsetkov tin rằng mình đã đưa lại cho vợ một cuộc sống có chất lượng đẳng cấp trong những năm tháng hai người chung sống.

Dmitry Tsetkov và Elsina Khayrova có hai người con chung. Sau khi ly hôn, Dmitry Tsetkov cho biết anh vẫn chưa hẹn hò trở lại, anh chỉ dành thời gian để chơi thể thao. Anh cũng rất thích đi săn.

"Tôi trông trẻ ra. Tôi cũng cảm thấy tâm hồn mình trẻ trung hơn so với giai đoạn còn chưa xử lý xong việc ly hôn. Giai đoạn này, tôi thấy khá tuyệt vời. Ly hôn nhiều khi khiến cuộc sống dễ thở hơn, dù ly hôn như trong trường hợp của tôi quả thực tốn kém", Dmitry nói.

Elsina Khayrova được biết tới là một phụ nữ có nhan sắc ấn tượng, quảng giao, thường xuất hiện tại các cuộc giao tế của giới thượng lưu ở London, Anh. Thông tin về người đẹp Elsina Khayrova khá ít ỏi, cô từng là một người mẫu và hiện sống thường xuyên tại London, Anh.

Tom Cruise và Elsina Khayrova được cho là đã chia tay từ cuối tháng 2. Tom Cruise hiện bận rộn với hoạt động quay phim Nhiệm vụ bất khả thi 8. Elsina Khayrova cũng không quá buồn lòng vì chuyện chia tay nam tài tử. Cô vẫn tiếp tục đăng tải nhiều ảnh trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Mới đây nhất, Elsina tận hưởng kỳ nghỉ ở đảo quốc Cyprus. Trong một bài đăng, người đẹp có lời bình khá sâu sắc: "Năng lượng của một người phụ nữ được phản ánh qua việc hàng ngày cô ấy luôn biết cách yêu thương, trân trọng và đón nhận chính mình, cũng như nhận ra giá trị đích thực của bản thân mình".

Trong một đăng tải khác, người đẹp viết ngắn gọn: "Luôn luôn sống trong tình yêu thương".

Tom Cruise và Elsina Khayrova bắt đầu công khai xuất hiện bên nhau từ tháng 12/2023. Khi ấy, họ cùng tham dự một số buổi tiệc chào đón Giáng sinh của giới thượng lưu tại London (Anh).

Trước đó, hai người quen nhau thông qua một người bạn chung. Dù vậy, mối quan hệ này đã nhanh chóng khép lại chỉ sau 2 tháng. Kể từ năm 2022, Cruise đã thường xuyên lưu lại London, anh được cho là muốn tạm rời xa Hollywood (Mỹ) để tận hưởng cuộc sống tĩnh lặng và riêng tư hơn tại xứ sở sương mù.

Tài tử Tom Cruise (Ảnh: New York Post).

Tài tử kiêm nhà làm phim người Mỹ Tom Cruise (SN 1962) được xem là một biểu tượng của Hollywood. Anh từng nhận được rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực điện ảnh, trong đó có giải Cành Cọ Vàng danh dự, 4 đề cử tại giải Oscar.

Các phim do anh đóng chính đã thu về hơn 11,5 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Con số này giúp anh trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại. Cruise cũng là một trong những tài tử được trả thù lao cao nhất thế giới.

Tom Cruise đã bắt đầu diễn xuất từ đầu thập niên 1980 và tạo nên bước ngoặt qua vai diễn trong những phim như Risky Business (1983) và Top Gun (1986). Sự khen ngợi và ghi nhận của giới phê bình đến với Cruise sau khi anh xuất hiện trong những phim như The Color of Money (1986), Rain Man (1988) và Born on the Fourth of July (1989).

Là ngôi sao Hollywood đình đám nhất trong thập niên 1990, Cruise từng xuất hiện trong những phim ăn khách như A Few Good Men (1992), The Firm (1993), Interview with the Vampire (1994) và Jerry Maguire (1996).

Cruise đã xây dựng vị thế của bản thân là một ngôi sao phim hành động có sự nghiệp thành công hàng đầu thế giới. Cruise luôn tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm. Tài tử đã diễn xuất chính trong loạt phim Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) kể từ năm 1996.

Những phim hành động đáng chú ý khác mà Cruise từng tham gia diễn xuất có thể kể tới Vanilla Sky (2001), Minority Report (2002), The Last Samurai (2003), Collateral (2004), War of the Worlds (2005), Knight and Day (2010), Jack Reacher (2012), Oblivion (2013), Edge of Tomorrow (2014), Jack Reacher: Never Go Back (2016), The Mummy (2017) và Top Gun: Maverick (2022).

Cruise từng được tạp chí People (Mỹ) bình chọn là Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới năm 1990 và tiếp tục được People bình chọn là Người đẹp nhất trong năm 1997. Anh từng kết hôn với các diễn viên Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes. Anh nhận 2 con nuôi trong cuộc hôn nhân với Kidman và có 1 người con ruột trong cuộc hôn nhân với Holmes.