Tom Cruise 61 tuổi vẫn chạy tốt: Cả sự nghiệp dành để... miệt mài chạy

Đây là một cảnh rượt đuổi trong phần 8 của loạt phim điện ảnh Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi). Cảnh quay được thực hiện vào ngày chủ nhật vừa qua (24/3).

Tài tử nổi tiếng người Mỹ, dù đã ở tuổi lục tuần, vẫn thể hiện đẳng cấp của ngôi sao phim hành động hàng đầu của màn bạc quốc tế. Tom Cruise vẫn có nền tảng thể lực lý tưởng để thực hiện các cảnh phim đòi hỏi sức lực bền bỉ, dẻo dai.

Trong lúc nam tài tử thực hiện cảnh quay, lưu lượng giao thông ở những khu vực xung quanh cầu Westminster được điều tiết để giảm bớt, nhằm phục vụ cho hoạt động của đoàn phim.

Trước nay, tài tử Tom Cruise thường có cảnh chạy hết tốc lực trong các bộ phim mà anh tham gia. Kể từ khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh hồi năm 1981 đến nay, Tom Cruise vẫn miệt mài chạy trong các khuôn hình trên màn bạc suốt 43 năm qua.

Thực tế, trên tài khoản mạng xã hội X (trước đây được biết tới với tên gọi Twitter), Tom Cruise cũng tự giới thiệu về mình là "diễn viên, nhà làm phim, người đã chạy miệt mài trên phim kể từ năm 1981".

Chạy đã trở thành chi tiết mang tính "nhận dạng" đối với các vai diễn của Tom Cruise. Người xem có thể cho rằng cảnh chạy được thực hiện rất đơn giản, diễn viên chỉ cần chạy thục mạng và máy quay lia theo là xong, nhưng không phải vậy. Quay cảnh chạy thực ra rất khó.

Diễn viên chính, diễn viên phụ và các vật chuyển động lọt vào khuôn hình của cảnh chạy phải có sự đồng điệu về tốc độ, để không gây nên sự lệch pha trong diễn xuất.

Ngoài ra, khi diễn viên chuyển động quá nhanh, hình ảnh sẽ mất đi sự sắc nét và tính thẩm mỹ. Nếu cứ để diễn viên chạy như bình thường, sau đó, điều chỉnh tốc độ cho cảnh quay diễn ra chậm hơn, cảnh phim sẽ trở nên rất gượng gạo, buồn cười, mất hẳn tính hành động và cảm nhận về tốc độ.

Vì vậy, điều cần làm là Tom Cruise sẽ phải giảm tốc độ lại, để cảnh quay đẹp và sắc nét. Dù vậy, về mặt biểu cảm và động tác, Tom Cruise vẫn phải thể hiện được như thể anh đang chạy hết tốc lực, chạy "thừa sống thiếu chết". Anh phải làm thế nào đó "đánh lừa" được cảm nhận của người xem.

Đòi hỏi đặt ra đối với các cảnh chạy này chính là diễn viên phải tỏ ra như thể họ đang chạy rất nhanh, nhưng kỳ thực là chỉ đang chạy… "vừa vừa". Để thực hiện được cảnh chạy một cách hoàn hảo mà không cần quay đi quay lại quá nhiều lần, đòi hỏi một diễn viên thực sự có kinh nghiệm với các cảnh chạy.

Các bộ phim hành động thường không được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao về mặt nghệ thuật, một nguyên nhân lớn là bởi người ta cho rằng trong phim hành động, diễn viên chủ yếu chỉ rượt đuổi, đấm đá, gào thét… mà ít diễn xuất chiều sâu.

Nhưng thực tế, khi biết được bí mật đằng sau những cảnh rượt đuổi ngoạn mục trên màn bạc, người xem hiểu rằng ngay cả khi một diễn viên chỉ đơn thuần đang chạy "thục mạng" trên màn ảnh, kỳ thực họ vẫn đang phải diễn xuất rất tập trung để "đánh lừa thị giác" người xem.

Phần 8 của loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi được dự kiến ra rạp vào ngày 23/5/2025. Nhiều khả năng phần phim này sẽ có tên gọi Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two. Phần phim thứ 7 - Dead Reckoning Part One (Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo phần 1) - đã ra mắt hồi tháng 7/2023.

Hiện tại, bên cạnh việc thực hiện phần phim thứ 8 của Nhiệm vụ bất khả thi, Tom Cruise còn xúc tiến việc thực hiện phần phim thứ 3 của loạt phim Top Gun, nối tiếp thành công ngoạn mục của Top Gun: Maverick (2022). Phần 2 của Top Gun từng thu về doanh số gần 1,5 tỷ USD từ mức kinh phí thực hiện vào khoảng 170 triệu USD.

Tài tử kiêm nhà làm phim người Mỹ Tom Cruise (Ảnh: New York Post).

Tài tử kiêm nhà làm phim người Mỹ Tom Cruise (SN 1962) được xem là một biểu tượng của Hollywood. Anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực điện ảnh, trong đó có giải Cành Cọ Vàng danh dự. Cruise từng nhận được 4 đề cử tại giải Oscar.

Các phim do anh đóng chính đã thu về hơn 11,5 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Con số này giúp anh trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại. Cruise cũng là một trong những tài tử được trả thù lao cao nhất thế giới.

Tom Cruise đã bắt đầu diễn xuất từ đầu thập niên 1980 và tạo nên bước ngoặt qua vai diễn trong những phim như Risky Business (1983) và Top Gun (1986). Sự khen ngợi và ghi nhận của giới phê bình đến với Cruise sau khi anh xuất hiện trong những phim như The Color of Money (1986), Rain Man (1988) và Born on the Fourth of July (1989).

Là ngôi sao Hollywood đình đám nhất trong thập niên 1990, Cruise từng xuất hiện trong những phim ăn khách như A Few Good Men (1992), The Firm (1993), Interview with the Vampire (1994) và Jerry Maguire (1996).

Cruise đã xây dựng vị thế của bản thân là một ngôi sao phim hành động có sự nghiệp thành công hàng đầu thế giới. Cruise luôn tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm. Tài tử đã diễn xuất chính trong loạt phim Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) kể từ năm 1996.

Những phim hành động đáng chú ý khác mà Cruise từng tham gia diễn xuất có thể kể tới Vanilla Sky (2001), Minority Report (2002), The Last Samurai (2003), Collateral (2004), War of the Worlds (2005), Knight and Day (2010), Jack Reacher (2012), Oblivion (2013), Edge of Tomorrow (2014), Jack Reacher: Never Go Back (2016), The Mummy (2017) và Top Gun: Maverick (2022).

Cruise từng được tạp chí People (Mỹ) bình chọn là Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới hồi năm 1990. Cruise tiếp tục được People bình chọn là Người đẹp nhất trong năm 1997. Cruise từng kết hôn với các diễn viên Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes. Anh nhận 2 con nuôi trong cuộc hôn nhân với Kidman. Cruise có một người con ruột trong cuộc hôn nhân với Holmes.