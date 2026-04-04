Tóc Tiên “đụng hàng” áo da báo khoét ngực gợi cảm với Vũ Thảo My

Ca sĩ Tóc Tiên và ca sĩ Vũ Thảo My trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai cùng lựa chọn một mẫu áo họa tiết da báo với thiết kế cắt xẻ sâu, tôn vòng một. Chính vì vậy, giới mộ điệu thời trang không khỏi so sánh giữa hai nghệ sĩ, ai là người mặc đẹp hơn.

Tóc Tiên lựa chọn phối chiếc áo ôm sát cùng quần short ngắn, tạo tổng thể gọn gàng, tôn dáng nhưng không rườm rà. Điểm nhấn màu sắc được tiết chế, chỉ xuất hiện qua chiếc túi xách tông vàng nổi bật, đủ để tạo hiệu ứng thị giác mà không phá vỡ sự cân bằng chung.

Kiểu tóc búi cao kết hợp lối trang điểm đậm giúp hoàn thiện hình ảnh mang tinh thần hiện đại, sang trọng - phong cách đã gắn liền với Tóc Tiên trong nhiều năm qua.

Tóc Tiên, sinh năm 1989, là gương mặt đã định hình rõ nét phong cách gợi cảm, hiện đại trong Vpop, với sự nhất quán từ sự nghiệp đến thời trang. Ở Tóc Tiên, khán giả dễ nhận ra sự tự tin và kiểm soát hình ảnh tốt - yếu tố đã trở thành “thương hiệu” của cô trong nhiều năm hoạt động.

Tóc Tiên thông báo ly hôn vào tháng 1. Cô cho biết, quyết định ly hôn đã được cô và nhà sản xuất âm nhạc Touliver suy nghĩ kỹ lưỡng dựa trên sự văn minh, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Hiện tại, 2 người trở về mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, giọng ca 8X cho biết, những trải nghiệm trong tình yêu khiến cô trở thành phiên bản "đậm đà, trưởng thành hơn".

Vũ Thảo My - quán quân Giọng hát Việt 2013 - đang trong giai đoạn chuyển mình, từng bước định vị hình ảnh cá tính và quyến rũ hơn so với trước đây. Cùng một thiết kế áo da báo khoét ngực giống với Tóc Tiên, Vũ Thảo My có cách phối khác biệt.

Vẫn là áo da báo gợi cảm và kiểu tóc búi cao, nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1997 chủ động tạo khác biệt bằng hệ thống phụ kiện. Kính retro và khuyên tai hoop bản lớn mang đến hơi thở Y2K rõ nét, đồng thời giúp tổng thể trở nên cá tính, phóng khoáng. Lối trang điểm với sắc son hồng ánh nâu, hiệu ứng căng bóng tiếp tục củng cố hình ảnh trẻ trung, gần với xu hướng thẩm mỹ quốc tế.

Màn "đụng hàng" này cho thấy cùng một thiết kế, nhưng cách lựa chọn ngôn ngữ thời trang và phối đồ sẽ quyết định hình ảnh cuối cùng. Nếu Tóc Tiên đại diện cho vẻ đẹp trưởng thành, tinh gọn và có phần tiết chế, thì Vũ Thảo My lại thể hiện tinh thần tự do, phá cách và giàu năng lượng thị giác.

Có vẻ như với màn "đụng hàng" này, giữa hai nữ nghệ sĩ không tạo thành khúc mắc. Ca sĩ Vũ Thảo My còn vui vẻ so sánh ảnh chụp chung của cô và Tóc Tiên giống như hình ảnh của 2 con báo.

Ảnh: Instagram nhân vật