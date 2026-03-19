Trong một buổi trò chuyện gần đây, Cổ Kha xuất hiện với áo sơ mi trắng, đội ngược mũ bóng chày đỏ, để lộ phần đầu trọc và chia sẻ về mối tình trong quá khứ.

Theo lời anh, cuộc sống hiện tại gặp nhiều khó khăn khi chưa tìm được công việc ổn định. Cổ Kha cho biết từng rơi vào cảnh không đủ tiền thuê nhà, sự nghiệp bấp bênh và vẫn độc thân. Anh cho rằng mối quan hệ với Lưu Hiểu Khánh đã khiến cuộc đời mình rẽ sang hướng khác.

Nhiếp ảnh gia Cổ Kha tiết lộ từng hẹn hò trong bí mật gần 11 năm với Lưu Hiểu Khánh (Ảnh: Sina).

Cổ Kha lớn lên trong một gia đình đơn thân tại vùng nông thôn Quảng Đông (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp đại học, anh lên Bắc Kinh (Trung Quốc) lập nghiệp trong lĩnh vực nhiếp ảnh và quen biết Lưu Hiểu Khánh vào năm 2012 qua sự giới thiệu của bạn bè.

Thời điểm hai người gặp gỡ, Cổ Kha mới ở độ tuổi đôi mươi và làm trợ lý cho nữ diễn viên, hỗ trợ công việc hằng ngày. Trong quá trình hợp tác, tình cảm giữa hai người dần nảy sinh.

Trong thời gian làm việc cùng nữ diễn viên, anh đảm nhận nhiều vai trò như trợ lý nhiếp ảnh, chụp hình, chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ quản lý tài khoản mạng xã hội, với mức lương khoảng 10.000 NDT (tương đương 37 triệu đồng) mỗi tháng.

Mối quan hệ được cho là rạn nứt từ năm 2018 và chấm dứt hoàn toàn vào năm 2021. Theo Cổ Kha, nguyên nhân xuất phát từ việc anh muốn vay tiền để khởi nghiệp nhưng không được chấp nhận, sau đó hai người cắt đứt liên lạc.

Sau biến cố này, anh rơi vào giai đoạn khó khăn kéo dài, thậm chí bị trầm cảm và rụng tóc nghiêm trọng.

Cổ Kha oán trách Lưu Hiểu Khánh bạc tình và vô tâm khi chia tay (Ảnh: Sina).

Năm 2024, Cổ Kha tìm cách liên lạc lại với Lưu Hiểu Khánh và yêu cầu 5 triệu NDT (hơn 19 tỷ đồng) để bồi thường cho những tổn hại mà anh cho là đã trải qua trong mối quan hệ. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên từ chối. Cổ Kha chê trách bạn gái cũ bạc tình và vô tâm.

Sau khi bị từ chối, Cổ Kha rời Bắc Kinh về quê, làm nhiều công việc khác nhau để duy trì cuộc sống, từ đóng phim ngắn đến livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Tuy nhiên, thu nhập không ổn định khiến cuộc sống của anh ngày càng khó khăn.

Anh cũng cho biết gia đình từng mai mối nhưng các mối quan hệ đều không thành. Thậm chí, có gia đình phản đối con gái hẹn hò với anh vì quá khứ từng yêu Lưu Hiểu Khánh.

Trước những chia sẻ từ Cổ Kha, Lưu Hiểu Khánh chưa từng lên tiếng phản hồi và vẫn tập trung vào hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn năng nổ xuất hiện trên truyền thông và tham gia nhiều dự án.

Ở tuổi 71, Lưu Hiểu Khánh vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và giữ vẻ ngoài trẻ đẹp (Ảnh: Sina).

Ngày 10/3, nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện vinh danh các tác phẩm phim ngắn Micro-Drama Quality Gala 2026 ở Thượng Hải (Trung Quốc) và được trao danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc. “Cuộc đời tôi mới thực sự bắt đầu từ tuổi 60”, bà chia sẻ.

Dù xuất thân từ điện ảnh, sau đó chuyển sang truyền hình và hiện thử sức với phim ngắn, Lưu Hiểu Khánh cho biết bà luôn sẵn sàng bước vào những “đường đua mới”.

Chỉ trong một năm, bà đã tham gia 4 dự án phim ngắn, trong đó có tác phẩm Võ Tắc Thiên truyền kỳ sắp ra mắt, tiếp tục đảm nhận vai diễn từ thời trẻ đến lúc về già. Nữ diễn viên tiết lộ bà chỉ mất 5 ngày để học thuộc lời thoại của 80 tập phim và luôn đặt mục tiêu tạo ra những tác phẩm kinh điển.

Sinh năm 1955, Lưu Hiểu Khánh là một trong những diễn viên nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, được biết đến nhiều nhất qua vai Võ Tắc Thiên. Bà từng 3 lần đảm nhận vai diễn này và được đánh giá là hình tượng Võ Mỵ Nương thành công nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Lưu Hiểu Khánh chuyển hướng sang lĩnh vực phim ngắn và kết đôi với bạn diễn kém 30 tuổi trong dự án gần đây (Ảnh: Sina).

Truyền thông Trung Quốc gọi bà là “quốc bảo điện ảnh”. Sự nghiệp của Lưu Hiểu Khánh kéo dài hơn nửa thế kỷ với nhiều đóng góp nổi bật.

Ở thời kỳ đỉnh cao, bà lấn sân kinh doanh và từng lọt top 50 người giàu nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn năm 1999. Năm 2002, bà vướng bê bối trốn thuế và phải ngồi tù, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Sau khi ra tù, nữ diễn viên dần gây dựng lại vị thế trong làng giải trí.

Về đời tư, Lưu Hiểu Khánh trải qua 4 cuộc hôn nhân. Người chồng hiện tại là doanh nhân Vương Hiểu Ngọc, kết hôn từ năm 2013. Tuy nhiên, những năm gần đây xuất hiện tin đồn bà đã ly hôn bí mật nhưng nữ diễn viên không phản hồi.

Hiện ở độ tuổi 71, Lưu Hiểu Khánh vẫn xuất hiện dày đặc trong làng giải trí Trung Quốc, đồng thời liên tục trở thành tâm điểm tranh luận bởi những vấn đề liên quan đến tài sản, phát ngôn và đời sống cá nhân.