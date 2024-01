Timothée Chalamet đeo đồng hồ méo mó, giá 7 tỷ đồng đến Quả Cầu Vàng 2024

Diễn viên hài Will Ferrell tiến đến thảm đỏ với chiếc Omega rất phong cách. Chiếc Seamaster Diver 300M của anh giống hệt với chiếc đồng hồ của James Bond trong "No Time To Die". Thiết kế chắc chắn nhưng nhẹ kết hợp vỏ titan 42mm với viền và mặt số bằng nhôm màu nâu, có giá 16.650 USD (hơn 405 triệu đồng) (Ảnh: Robb Report).