Taylor Swift mặc đồ Gucci khoe vòng một, Selena Gomez diện váy đỏ độc lạ

Selena Gomez là một trong những người nổi tiếng được mong đợi nhất trong danh sách và kể từ khi ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ bước lên thảm đỏ. Nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý với bộ váy được đặt làm riêng của Giorgio Armani Privé. Đường viền bất đối xứng của chiếc váy đã tạo thêm nét ấn tượng cho diện mạo và trở thành điểm nhấn hoàn chỉnh. Tại "Quả Cầu Vàng 2024", cô được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập - ca nhạc hoặc hài kịch" cho "Only Murders in the Buildings" (Ảnh: Harper's BAZAAR).