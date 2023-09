Tìm giây phút "An" giữa vô vàn áp lực cuộc sống

Mỗi người sẽ có hành trình tìm thấy "An" khác nhau cho mình

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người mắc trầm cảm, lo âu tại Việt Nam chiếm tỷ lệ cao, lên tới 5,4% dân số, các vấn đề về rối loạn tâm thần khác cũng ngày càng phổ biến. Vì những nguyên nhân trên, những năm gần đây, vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được nhiều người quan tâm.

Hầu hết mỗi người đều từng nhận lời khuyên hãy lắng nghe bản thân, tìm bình yên trong nội tại tâm hồn mình khi đối mặt với những khó khăn về tâm lý. Nhưng chúng ta cần làm sao để có thể tìm thấy cảm giác "An" đúng nhất cho mình, bởi mỗi người đều có bản ngã khác nhau, "An" với người này chưa chắc đã áp dụng được với người khác.

Trong thế giới đầy màu sắc và đa dạng trải nghiệm, mỗi người sẽ có được một định nghĩa "An" khác nhau, nhưng chung quy lại, ở khoảnh khắc đó, phải do chính chúng ta tìm thấy bằng đa giác quan của mình để có thể cảm nhận được cuộc sống và cảm thấy bình yên.

Trong thế giới đầy màu sắc và đa dạng trải nghiệm, mỗi người sẽ có được một định nghĩa "An" khác nhau (Ảnh: Prudential).

"An" đôi khi là lặng yên lắng nghe âm thanh từ thiên nhiên, nhìn thấy được nụ cười rạng ngời của ai đó, được thưởng một tách trà ngon, nhận một cái ôm hay mùi thơm ngon lành từ món ngon mẹ nấu.

"An" cũng là khi chúng ta luôn hướng đến những điều tích cực, thực hành lòng trắc ẩn khi cho đi nhiều hơn và biết hạnh phúc khi thấy những điều dù nhỏ bé vẫn có thể lan tỏa và tạo được tác động tích cực đến nhiều người.

"An" là mỗi ngày bình an trở về nhà, biết mình và những người yêu thương vẫn luôn khỏe mạnh (Ảnh: Prudential).

"An" là mỗi ngày bình an trở về nhà, biết mình và những người yêu thương vẫn luôn khỏe mạnh hay "An" là cảm giác an toàn được quay về với những thứ thân thuộc, là an nhiên ngắm nhìn những thứ xung quanh mình, để rồi mỗi ngày đều có thêm động lực cố gắng tiến xa hơn.

Hành trình tìm "An" sẽ không có công thức chung, nhưng đích đến cuối cùng mà mỗi người mong mỏi đều là bình an trong chính mình (Ảnh: Prudential).

Âm nhạc dẫn dắt chúng ta tìm thấy "An" bằng đa giác quan

Vì sao một bài hát lại có thể mang đến cho chúng ta những miền cảm xúc khác nhau? Âm nhạc không chỉ giúp chúng ta giải trí mà còn kích hoạt lại những cảm xúc nguyên sơ mà nhiều người đã quên giữa bộn bề cuộc sống.

"Sống lại cảm giác An" - đêm nhạc chủ đề kết hợp giữa âm nhạc đầy thăng hoa, sân khấu ánh sáng cùng tuyệt cảnh thiên nhiên - sẽ là cánh cửa dẫn người tham gia khám phá miền ký ức và trải nghiệm cảm giác "An".

Đêm nhạc "Sống lại cảm giác An" sẽ là cánh cửa dẫn người tham gia khám phá miền ký ức và trải nghiệm cảm giác "An" (Ảnh: Prudential).

Được xây dựng với không gian thác nước chân thực giữa lòng thành phố, hòa cùng âm nhạc đánh thức mọi giác quan, đêm nhạc "An" sẽ giúp người nghe tìm về những cảm xúc chân phương.

Bên cạnh không gian tái hiện thiên nhiên chân thực, những thanh âm sẽ được nhạc sĩ Huy Tuấn - giữ vai trò giám đốc âm nhạc - dẫn dắt để mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ.

Dẫn dắt câu chuyện "An" của chương trình sẽ là những giọng ca hàng đầu Việt Nam như ca sĩ Mỹ Tâm, rapper Đen Vâu cùng 3 gương mặt ca sĩ quen thuộc mang những màu sắc âm nhạc riêng Song Luân, Ái Phương và Lâm Bảo Ngọc sẽ đưa câu chuyện "Sống lại cảm giác An" tới khán thính giả một cách sống động.

Đêm nhạc hội "An" là tâm huyết được Prudential đầu tư tỉ mỉ, với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tận hưởng cuộc sống từ những điều nhỏ bé nhất để tìm thấy sự an yên.

Thông qua đêm nhạc, Prudential cũng muốn truyền cảm hứng và chung tay cùng khách hàng lan tỏa rộng hơn những điều tích cực hướng đến sự phát triển bền vững cho cộng đồng.

"An concert by Prudential" sẽ sử dụng 100% vé điện tử thay vì vé mời bằng giấy, tận dụng công nghệ để đóng góp vào sự bền vững cho môi trường. Bên cạnh việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, với mỗi tấm vé điện tử, Prudential sẽ cùng khách hàng tham gia đêm nhạc đóng góp số tiền với tổng trị giá 500 triệu đồng vào dự án "Đến trường an toàn" nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng xung quanh trường học cho trẻ em, đảm bảo sự an toàn cho thế hệ tương lai.

Đêm nhạc "An" dự kiến diễn ra vào ngày 8/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 10, TPHCM và ngày 22/10 tại Cung thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình, Hà Nội.

