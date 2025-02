"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy chia tay chồng sau 9 năm chung sống

Trong thông báo ly hôn, cặp đôi viết: "Cảm ơn vì đã gặp gỡ. Từ nay về sau, mỗi người đều bình an. Tương lai vẫn là cha mẹ của con, cùng nhau nuôi con trưởng thành".

Năm 2024, truyền thông Trung Quốc từng rầm rộ trước thông tin Nghiên Hy và Trần Hiểu bí mật ly hôn. Song, cặp đôi lên tiếng phủ nhận. Thời gian qua, họ ít xuất hiện bên nhau, hạn chế tương tác trên mạng xã hội.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu công khai ly hôn sau 9 năm bên nhau (Ảnh: Sina).

Một nguồn tin tiết lộ, Trần Hiểu đệ đơn ly hôn Trần Nghiên Hy vào cuối năm 2023. Hai nghệ sĩ được cho là sống ly thân hơn 1 năm trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tháng 9/2024, khi cha của Trần Nghiên Hy qua đời, Trần Hiểu không công khai chia buồn. Một nguồn tin cho hay, Trần Hiểu đã chủ động dọn tất cả đồ đạc ra khỏi nhà và không trở về thăm con. Cặp đôi hiện chỉ liên lạc qua trợ lý.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bén duyên khi hợp tác trong dự án Thần điêu đại hiệp (năm 2013). Sau khi phim đóng máy, Trần Hiểu quyết tâm theo đuổi nữ diễn viên hơn 4 tuổi.

Anh ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, tính cách hòa đồng và sự chuyên nghiệp của Nghiên Hy. Một năm sau bộ phim, cặp đôi công khai hẹn hò và nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bén duyên từ dự án "Thần điêu đại hiệp" (Ảnh: Sina).

Tháng 7/2016, hai người chính thức trở thành vợ chồng và đón con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn, cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng, lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi sau khi kết hôn, Trần Hiểu từng khen vợ là người phụ nữ thông minh, tháo vát, là nguồn động lực lớn trong cuộc sống của anh.

Chuyện tình của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gây chú ý bởi trước khi bắt đầu mối quan hệ với Nghiên Hy, nam diễn viên họ Trần được cho là đang hẹn hò người đẹp Triệu Lệ Dĩnh.

Nghi vấn Trần Hiểu kết thúc chuyện tình với Triệu Lệ Dĩnh vì Nghiên Hy nhiều lần được đề cập. Trần Nghiên Hy hơn chồng 4 tuổi và cũng là mỹ nhân nổi tiếng đa tình của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) trước khi lập gia đình.

Từ năm 2018, cặp đôi liên tục đối mặt với tin đồn chia tay, nghi vấn ngoại tình. Trong khi Nghiên Hy và con trai sống tại Đài Loan, Trần Hiểu bận rộn đóng phim tại Trung Quốc đại lục.

Đầu năm 2023, cộng đồng mạng cũng phát hiện sự bất ổn trong quan hệ của cặp sao. Dịp sinh nhật của Nghiên Hy trong vài năm gần đây, Trần Hiểu không đăng bài chúc mừng như mọi khi. Trần Nghiên Hy cũng không chúc mừng sinh nhật chồng như trước.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu duy trì cuộc hôn nhân kín tiếng suốt 9 năm qua (Ảnh: Sohu).

Theo một số blogger, cuộc hôn nhân của Nghiên Hy và Trần Hiểu được cho là rạn nứt vì xa cách, một trong hai người có mối quan tâm mới.

Trần Nghiên Hy (SN 1983) nổi tiếng với vai chính trong bộ phim You are the apple of my eye vào năm 2011. Nhờ bộ phim, nữ diễn viên được mệnh danh là nữ thần học đường. Tuy nhiên, khi nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2014), Trần Nghiên Hy đối mặt với những phản ứng trái chiều.

Trần Hiểu (SN 1987) được biết đến nhờ vai diễn Dương Quá trong bộ phim Thần điêu đại hiệp, đóng cặp cùng Trần Nghiên Hy. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong một số tác phẩm đặc sắc như: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (đóng cùng Tôn Lệ), Mộng hoa lục (đóng cùng Lưu Diệc Phi) và Con đường nhân sinh (đóng cùng Lý Thấm).