Bộ Văn hoá tổ chức chuỗi chương trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Đây là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Thông qua các loại hình nghệ thuật đa dạng, giàu giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, chuỗi chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, cổ vũ toàn xã hội hướng về Đại hội XIV - sự kiện chính trị trọng đại, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các nghệ sĩ thuộc Bộ VH-TT&DL biểu diễn trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Chuỗi chương trình quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật như: Ca múa nhạc, giao hưởng, kịch nói, xiếc, múa rối, nghệ thuật đương đại… được đầu tư dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở đương đại.

Nội dung các tác phẩm phản ánh chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng, những thành tựu nổi bật của đất nước, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên, ý chí tự cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Các chương trình có sự tham gia của đông đảo NSND, NSƯT cùng nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), được phục vụ miễn phí, kỳ vọng thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo công chúng.

Cụ thể, Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn chương trình nghệ thuật Việt Nam tỏa sáng tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc (Thái Nguyên) vào tối 15/1. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật Khát vọng mùa xuân tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào tối 17/1.

Nhà hát Tuổi trẻ đưa đến công chúng vở diễn Trái tim người dẫn đường tại Rạp Tuổi trẻ (Hà Nội) vào 9h các ngày 6 và 7/1. Trong khi đó, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi niềm tin theo Đảng vào 20h ngày 10/1.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân lúc 20h ngày 11/1 và diễn vở Trần Nhân Tông vào ngày 18/1 tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội). Nhà hát Múa rối Việt Nam ra mắt chương trình nghệ thuật Cảm xúc Long Thành vào các ngày 27 và 28/12/2025 tại Hà Nội.

Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Bác Hồ - Một tình yêu bao la vào 9h ngày 25/12/2025 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và diễn vở Điều còn lại vào ngày 10 và 24/1, tại Hà Nội. Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam diễn vở Bắc Lệ đền thiêng vào ngày 17/1 và công diễn vở Mặt trời đêm thế kỷ vào tối 24/1 tại Rạp Kim Mã (Hà Nội).

Chuỗi chương trình được kỳ vọng tạo dấu ấn đậm nét trong đời sống văn hóa, góp phần lan tỏa niềm tin, niềm tự hào dân tộc và khí thế mới, cổ vũ đất nước tự tin, tự cường bước vào kỷ nguyên phát triển mới.