Câu chuyện đặc biệt về hoàn cảnh ra đời bài hát "Thưa Đảng" của Anh Tú

Mới đây, trong đêm nhạc Mãi mãi niềm tin theo Đảng, chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ca sĩ Anh Tú đã biểu diễn bài Thưa Đảng với nhiều cảm xúc đặc biệt.

Phần trình diễn của Anh Tú trên sân khấu chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" tối 16/1 ở Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía ca sĩ Anh Tú cho biết, chỉ trong 2 ngày, ca khúc đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, các video ghi lại phần biểu diễn của Anh Tú trên sân khấu thu hút hơn 8 triệu lượt xem trên Facebook và TikTok cùng hàng chục nghìn bình luận trên mạng xã hội.

Dưới các video bài hát, khán giả gửi nhiều lời khen cho ca khúc và giọng ca cảm xúc của ca sĩ Anh Tú. Nhiều khán giả còn mong muốn bài hát này nhanh có bản beat (nhạc nền) để có thể tự hát theo.

Ca sĩ Anh Tú hát ca khúc "Thưa Đảng" với nhiều cảm xúc (Video: VTV).

Anh Tú cho biết, ca khúc Thưa Đảng được anh viết với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của anh đối với lịch sử cách mạng Việt Nam dẫn dắt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nam ca sĩ đã viết bài hát từ đề nghị của Trung tá, nhạc sĩ Lê Trung Thuỷ - Giám đốc âm nhạc chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Trước khi đặt bút viết lời ca khúc, Anh Tú đã phải tìm tòi, đọc nhiều tài liệu liên quan đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam để chắt lọc những câu từ ý nghĩa, sang trọng.

Trong chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội, nam ca sĩ đã sáng tác và hoàn thành ca khúc với nhiều cảm xúc đặc biệt. Anh Tú ý thức rõ trách nhiệm của mình khi âm nhạc không chỉ để trình diễn trên sân khấu, mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước.

Ở phần mở đầu, bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930, thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng.

Những câu hát giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu lịch sử, gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng sự hiên ngang, anh dũng hi sinh và kiên cường bất khuất của nhiều thế hệ đi trước.

Phần điệp khúc là sự khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Trong bài hát, Anh Tú còn mượn câu thơ nổi tiếng trong bài Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu để kết bài: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim".

Với ca khúc Thưa Đảng, thay vì lựa chọn những tuyên ngôn lớn lao, nam ca sĩ chọn cách thể hiện mộc mạc, gần gũi, xem âm nhạc như một lời tri ân đối với lịch sử cách mạng Việt Nam và niềm tin vào con đường phát triển của dân tộc.

Trước bài hát Thưa Đảng, Anh Tú từng ra mắt nhiều ca khúc tự sáng tác hòa chung không khí các ngày lễ lớn của đất nước như: Người là Hồ Chí Minh, Giữa hòa bình…

Việc kiên trì theo đuổi dòng nhạc này cho thấy quan điểm làm nghề rõ ràng của nam ca sĩ: Sống tử tế, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội.

Anh Tú sáng tác "Thưa Đảng" với niềm tự hào của một người con đất Việt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với Anh Tú, niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng và Nhà nước được thể hiện qua từng hành động cụ thể, từ việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, đến việc tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội.