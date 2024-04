Thùy Tiên, Phương Anh Đào khoe sắc vóc tại thảm đỏ bế mạc LHP Quốc tế TPHCM

Lễ bế mạc HIFF 2024 bắt đầu từ 19h, do NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn dàn dựng Trần Vi Mỹ và giám đốc âm nhạc - Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM…

Đêm bế mạc còn có sự tham gia của các cơ quan ngoại giao, đại diện các sở, ban, ngành thành phố và các tỉnh thành...

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH&TT TPHCM - cho biết LHP đã đạt được những thành công đáng khích lệ.

Chuỗi hoạt động 8 ngày của LHP cho thấy sự sáng tạo, năng động, linh hoạt trong điều hành; sự hợp tác đa dạng và hiệu quả giữa nhà nước với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực điện ảnh trong và ngoài nước.

HIFF 2024 có 44 phim tranh giải, với 3 hạng mục chính.

Kết quả, giải thưởng cao nhất của LHP - Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất hạng mục Phim Đông Nam Á (Giải thưởng Ngôi sao vàng) thuộc về The gospel of the beast (đại diện đến từ Philippines).

Tác phẩm Leila (Thụy Điển) nhận giải Phim ngắn xuất sắc nhất.

Hạng mục Phim đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất có 2 giải thưởng. Ban giám khảo cho biết các bộ phim tranh giải đều có chất lượng tốt, số điểm không chênh lệch nhiều nên đồng thuận trao 2 giải Nhất đồng hạng cho: Night courier (Saudi Arabia), City of wind (Pháp, Mông Cổ, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đức hợp tác sản xuất).