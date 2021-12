Thùy Tiên gặp sự cố trong lúc diễn quốc phục tại Hoa hậu Hòa bình

Dân trí Thùy Tiên thể hiện sự chuyên nghiệp khi hoàn thành xuất sắc phần thi mặc sự cố nhỏ xảy ra với bộ cánh thiên thần phía sau của trang phục.

Tối qua (30/11), Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đại diện Việt Nam mang quốc phục của mình đến trình diễn tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2021.

Phần thi quốc phục luôn là một trong những phần thi thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhan sắc. Năm nay, người đẹp sinh năm 1998 quyết định chọn bộ trang phục "Thiên thần áo xanh" được lấy cảm hứng từ màu áo bảo hộ của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thùy Tiên trình diễn phần thi trang phục dân tộc

Phần thi quốc phục của Miss Grand International năm nay sở hữu dàn thí sinh năng động cùng những phần trình diễn cực kì độc đáo. Xuyên suốt phần thi, khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chứng kiến những màn catwalk ấn tượng cũng như những trang phục sáng tạo của đại diện nhan sắc đến từ các nước.

Xuất hiện ở vị trí cuối cùng, Thùy Tiên chiếm trọn spotlight cùng "Thiên thần áo xanh". Người đẹp nở nụ cười rạng rỡ, tự tin sải bước cùng phần cánh cực bắt mắt đính sau trang phục.

Đôi bốt cao gần 20cm tưởng chừng như sẽ cản trở những bước catwalk của Thùy Tiên nhưng theo dõi phần trình diễn của Tiên, người hâm mộ không khỏi tự hào khi chứng kiến đại diện Việt Nam sải bước đầy uyển chuyển.

Đôi rắn mạ vàng quấn quanh ống tiêm phía sau cánh cũng là biểu tượng của ngành y đã thành công tạo hiệu ứng "mãn nhãn", giúp Thùy Tiên ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả, truyền tải được thông điệp ý nghĩa của trang phục.

Khi cô tiến đến giữa sân khấu, chương trình đã tinh tế tắt một phần đèn sân khấu giúp đôi cánh của "Thiên thần áo xanh" trở nên nổi bật. Thêm vào đó, chi tiết trái tim đính giữa ngực cũng thu hút ánh nhìn không kém khi đây là màu cờ đỏ sao vàng của Việt Nam.

Thùy Tiên bất ngờ gặp sự cố chiếc cánh một bên sụp xuống nhưng cô đã nhanh chóng xử lý sự cố, gương mặt vẫn giữ sự tự nhiên.

Giữa phần trình diễn, Thùy Tiên thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi hoàn thành xuất sắc phần thi mặc sự cố nhỏ xảy ra với bộ cánh thiên thần phía sau của trang phục.

Chia sẻ về sự cố này, cô cho biết, bản thân cảm thấy rất tiếc, mong khán giả có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ Thùy Tiên trong những phần thi quan trọng sắp tới của Miss Grand International 2021.

Thần thái hút hồn của Thùy Tiên.

Từ khi công bố hình ảnh chính thức của quốc phục, Thùy Tiên cũng như NTK nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ bởi trang phục bám sát bản phác thảo ban đầu.

Kèm với thông điệp ý nghĩa, Thùy Tiên không chỉ mang niềm kiêu hãnh khi trình diễn trong bộ trang phục đậm bản sắc Việt Nam mà còn gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến ngành y thế giới.

Trước giờ diễn, fanpage chính thức của Miss Grand International 2021 chính thức công bố Miss Grand Vietnam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Best in Swimsuit do người hâm mộ bình chọn. Nhờ đó, Thùy Tiên đã có cơ hội được thực hiện bộ ảnh riêng, tiếp tục tạo được dấu ấn đặc biệt cho "màu cờ sắc áo" của Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Phương Nhung