Thúy Diễm mang bầu tuổi 40: Không ngại mặc gợi cảm, chồng thức đêm chăm sóc

Sau khi công bố tin vui mang thai con thứ hai, Thúy Diễm nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và khán giả. Hiện nữ diễn viên đã bước sang tháng thứ 6 của thai kỳ. Sau giai đoạn ốm nghén kéo dài, cô tăng khoảng 8kg, sức khỏe ổn định hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Thúy Diễm cho biết vợ chồng cô đã mong chờ em bé thứ hai từ khá lâu. Tuy nhiên, việc con đến vào đúng thời điểm kỷ niệm 10 năm ngày cưới khiến niềm vui càng trở nên trọn vẹn. "Đó là món quà rất ý nghĩa với cả hai vợ chồng", nữ diễn viên chia sẻ.

Để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ lần hai, Thúy Diễm quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Với cô, gia đình và em bé hiện là ưu tiên hàng đầu. Dù từng trải qua cảm giác mang thai và sinh con, nữ diễn viên thừa nhận lần mang thai thứ hai vẫn mang đến nhiều bỡ ngỡ. Khoảng cách 8 năm kể từ khi sinh con trai đầu lòng khiến cô gần như phải học lại mọi thứ từ đầu.

"Tôi mang thai bé đầu tiên cách đây đã 8 năm nên cảm thấy lần mang thai này cũng bỡ ngỡ như lần đầu. Nhiều thứ đã quên nên phải tìm hiểu, học hỏi lại cách chăm sóc mẹ bầu và em bé", cô nói.

So với lần đầu làm mẹ, sức khỏe của Thúy Diễm cũng có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên bị nghén nặng hơn, thường xuyên mệt mỏi và nôn ói trong suốt 5 tháng đầu thai kỳ. Chính vì vậy, cô nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn từ gia đình và đặc biệt là ông xã Lương Thế Thành.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thúy Diễm trong lần mang thai này diễn ra vào thời điểm cô vẫn đang tham gia ghi hình một bộ phim truyền hình trước Tết. Nữ diễn viên phát hiện có thai khi dự án chưa hoàn thành, trong khi kịch bản lại có khá nhiều cảnh hành động.

"Thật sự lúc đó rất lúng túng. May mắn là ê-kíp đoàn phim đã thông cảm, hỗ trợ tôi giảm bớt những cảnh quay khó và tạo điều kiện để nghỉ ngơi nhiều hơn", cô kể.

Trong giai đoạn đó, Lương Thế Thành gần như dành toàn bộ thời gian để đồng hành cùng vợ. Nam diễn viên đưa đón vợ đi quay và thường xuyên túc trực tại phim trường để chăm sóc. Đối với Thúy Diễm, đó là một trong những ký ức đáng nhớ nhất của hai vợ chồng trong hành trình đón thêm thành viên mới.

Dù trải qua những tháng đầu thai kỳ khá vất vả, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ. Theo cô, bí quyết lớn nhất đến từ tinh thần thoải mái và sự quan tâm của những người thân trong gia đình.

"Vì có em bé thứ hai như mong đợi nên tôi luôn cảm thấy phấn chấn. Những lúc khỏe hơn, tôi cố gắng ra ngoài hít thở không khí trong lành, ăn uống đầy đủ để bổ sung dinh dưỡng và kết hợp tập yoga dành cho bà bầu", cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Niềm vui mang thai cũng khiến Thúy Diễm chấp nhận gác lại nhiều kế hoạch nghề nghiệp. Nữ diễn viên tiết lộ trong năm 2026, cô đã nhận được khá nhiều lời mời tham gia các dự án nghệ thuật, trong đó có cả những bộ phim điện ảnh quan trọng. Tuy nhiên, khi biết tin mang thai, cô quyết định từ chối tất cả để tập trung dưỡng thai.

"Tôi quan niệm con cái là điều thiêng liêng và quan trọng nhất. Vì vậy, ở thời điểm này tôi muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình và em bé", cô bày tỏ.

Trong suốt thai kỳ, người được Thúy Diễm nhắc đến nhiều nhất chính là Lương Thế Thành. Nữ diễn viên cho rằng chồng mới là người vất vả nhất kể từ khi cô mang thai lần hai. Theo cô, những thay đổi nội tiết khiến bản thân trở nên nhạy cảm hơn, dễ mệt và đôi khi cáu gắt. Trong mọi hoàn cảnh, Lương Thế Thành luôn là người ở bên cạnh, âm thầm chăm sóc và nhường nhịn vợ.

"Có những lúc tôi nghén mệt, tâm trạng thất thường nhưng anh luôn ở bên cạnh. Tôi nghĩ hành trình mang thai không chỉ người mẹ vất vả mà người cha cũng phải hy sinh rất nhiều", cô tâm sự.

Nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ, Thúy Diễm không giấu được sự xúc động khi kể về những lần thèm ăn lúc nửa đêm. Có những hôm 2-3h sáng, cô đánh thức chồng dậy chỉ vì muốn ăn một món nào đó. Dù đang buồn ngủ, Lương Thế Thành vẫn lập tức đi tìm đồ ăn cho vợ.

Hay mỗi khi bị chuột rút giữa đêm, nam diễn viên lại trở thành "chuyên viên chăm sóc" bất đắc dĩ, vội vàng xoa bóp giúp vợ giảm đau. "Những điều đó nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu không đủ yêu thương thì rất khó để làm được", Thúy Diễm chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết ông xã luôn là người chủ động làm hòa mỗi khi hai vợ chồng có những bất đồng nhỏ. Trong thời gian mang thai, mọi cảm xúc của cô gần như được ưu tiên tuyệt đối.

"Mỗi khi tôi buồn hay mệt, anh đều tìm cách dỗ dành, đưa đi ăn món ngon hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh chăm sóc. Những lúc như vậy tôi thấy mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng hơn", cô nói với phóng viên.

Bước sang tháng thứ 6 thai kỳ, Thúy Diễm cho biết cô đang tận hưởng quãng thời gian bình yên bên gia đình, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho ngày đón thành viên mới. Với nữ diễn viên, món quà lớn nhất sau 10 năm hôn nhân không phải là điều gì xa xôi mà chính là tiếng cười và sự trọn vẹn của tổ ấm nhỏ mà cô và Lương Thế Thành đã cùng nhau vun đắp.

Ảnh: Facebook nhân vật