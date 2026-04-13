Lương Thế Thành thân mật với bạn diễn kém tuổi, thái độ Thúy Diễm gây chú ý

Gần đây, vai diễn mới của Lương Thế Thành trong phim Bóng ma hạnh phúc thu hút sự chú ý từ khán giả. Trên màn ảnh, anh sánh đôi cùng Lê Phương, hóa thân thành người chồng thành đạt. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài chỉn chu lại là người đàn ông sa ngã trước cám dỗ, phản bội vợ con.

Nhân vật của Lương Thế Thành gây tranh cãi khi có nhiều phân đoạn thân mật với diễn viên trẻ Ngân Hòa. Chính những chi tiết này khiến vai diễn của anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Không ít người còn vào trang cá nhân của Lương Thế Thành bày tỏ sự bức xúc, thậm chí nhắn tin trách móc anh.

Lương Thế Thành có nhiều cảnh ngọt ngào bên Lê Phương, Ngân Hòa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước vai diễn gây tranh cãi của chồng, diễn viên Thúy Diễm có những chia sẻ thu hút sự chú ý. Cô cho biết vai diễn mới của Lương Thế Thành nhận được nhiều lời khen về diễn xuất, nhưng anh lại không dám nhắc đến vì… sợ vợ mắng.

Theo Thúy Diễm, nhiều khán giả “ghen thay” cho cô khi liên tục nhắn tin, để lại bình luận, thậm chí quay clip gửi để "mách" cô. Tuy nhiên, ngoài đời, nam diễn viên lại là người chồng chu đáo, thường xuyên đưa đón vợ đi quay, tìm cách chọc vợ cười và chăm lo từng bữa ăn.

Nói về ranh giới giữa phim và đời, Thúy Diễm bày tỏ sự thấu hiểu với nghề diễn. Cô nhắn nhủ chồng: “Anh cứ yên tâm, sau 10 năm đồng hành, chúng ta đều hiểu công việc của diễn viên là hóa thân và làm theo yêu cầu của đạo diễn. Em cũng có thua anh đâu, bao nhiêu vai diễn đều cân hết. Điều quan trọng là phải làm tròn vai, tập trung để mang đến một tác phẩm tử tế. Có em bênh vực anh rồi”.

Thúy Diễm ủng hộ ông xã với vai diễn mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên cho rằng chính sự giận dữ của khán giả lại là minh chứng cho thành công của vai diễn. "Quan trọng ngoài đời anh thật ngoan, là ông chồng chu đáo hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm, như cách anh đã luôn luôn ủng hộ cho em trên hành trình làm nghề. Đừng ngại ngần chi", nữ diễn viên viết.

Thúy Diễm cũng khéo léo nhắn nhủ, nhân dịp sắp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, ông xã có thể chuẩn bị một món quà “nặng ký” để chiều lòng vợ.

Không chỉ Lương Thế Thành vấp phải phản ứng từ khán giả vì vai diễn trên màn ảnh, Thúy Diễm cũng từng trở thành tâm điểm tranh luận. Tháng 9/2025, đoạn clip ghi lại cảnh cô hôn bạn diễn Ma Ran Đô trong vở kịch Chạy đến ngày hôm qua lan truyền trên mạng xã hội, khiến một bộ phận khán giả xôn xao.

Khoảnh khắc “khóa môi” của Thúy Diễm và Ma Ran Đô trên sân khấu thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trước những bàn tán, nữ diễn viên cho rằng sự việc đã bị đẩy đi xa hơn mức cần thiết.

“Tôi làm nghề đã nhiều năm, đóng với nhiều bạn diễn nam chứ không chỉ riêng Ma Ran Đô. Đây không phải sự cố hay vấn đề quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, thời điểm đó cũng khá căng thẳng vì hơn chục năm làm nghề, tôi chưa từng rơi vào tình huống tương tự”, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Thúy Diễm cho biết, chính trong giai đoạn này, cô cảm nhận rõ sự bảo vệ và đồng hành từ chồng. “Nếu một người đàn ông không thật sự yêu và hiểu nghề của vợ, có lẽ mọi chuyện đã trở nên phức tạp. Nhưng anh luôn đứng ra bảo vệ tôi, thẳng thắn phản bác những thông tin sai lệch, khiến tôi cảm thấy được an ủi và che chở”, cô nói.

Tổ ấm của Lương Thế Thành và Thúy Diễm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thúy Diễm và Lương Thế Thành quen nhau từ một dự án phim năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2016. Sau gần một thập kỷ gắn bó, họ hiện có một con trai là bé Bảo Bảo. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây, Thúy Diễm cho biết cô may mắn khi có bạn đời luôn thấu hiểu và sẻ chia.

“Anh Lương Thế Thành đóng góp khoảng 60-70% cho sự nghiệp của tôi. Có những dự án tôi phải đi quay dài ngày, anh sẵn sàng gác lại công việc để chăm con, giúp tôi toàn tâm theo đuổi nghề. Với nhiều người, những cảnh thân mật trên màn ảnh có thể gây khó chịu, nhưng anh luôn tôn trọng và thấu hiểu công việc của tôi”, nữ diễn viên chia sẻ.