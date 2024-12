Thu Minh vượt qua Thanh Lam, đăng quang "Bài hát của chúng ta"

Tối 1/12, tập 14 (đêm gala chung kết và công bố trao giải) của chương trình Our song Vietnam (Bài hát của chúng ta) lên sóng.

Kết quả, Thu Minh và Vũ Thảo My đoạt giải quán quân với 479/500 điểm cho tiết mục Xinh - Bay, vượt qua Thanh Lam - Orange (tiết mục Tự sự) và Lương Bích Hữu - Ogenus (tiết mục Đi giữa trời rực rỡ - Gặp nhau giữa rừng mơ).

Thu Minh và Vũ Thảo My đăng quang "Bài hát của chúng ta" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong màn trình diễn Xinh - Bay (lên sóng ở tập 13), Thu Minh và Vũ Thảo My ghi điểm bởi giọng hát nội lực, vũ đạo gợi cảm, khả năng "đốt cháy" sân khấu khiến người xem ấn tượng. MC Trấn Thành thậm chí còn khen ngợi "đi diễn quốc tế cũng chỉ làm cỡ này thôi".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tiết mục Xinh - Bay được phối khá ồn ào, các ca sĩ "ôm đồm nhiều thứ" trong một sân khấu nên giống như show tạp kỹ thay vì thuần âm nhạc.

Chia sẻ về hành trình tại Our song Vietnam, Vũ Thảo My bật khóc cho biết cô trân trọng cơ hội và những bài học, kinh nghiệm khi bước qua vùng an toàn của bản thân. Có lúc, Vũ Thảo My muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhìn sự cố gắng của Thu Minh, cô được tiếp thêm sức mạnh và tiếp tục "chiến đấu".

Trong khi đó, Thu Minh gửi lời cảm ơn đến chương trình và khẳng định: "Tất cả đều là người chiến thắng, các anh chị em đều tài năng, điều đó đã được chứng nhận bằng sự yêu thương của quý khán giả suốt thời gian qua".

Thu Minh cũng thú nhận cô không mong muốn giây phút công bố kết quả vì các nghệ sĩ vốn rất thân thiết, tình cảm trong quá trình tham gia show.

Hai cặp đôi Thanh Lam - Orange và Lương Bích Hữu - OgeNus có số phiếu cách vị trí quán quân rất sát sao. Mặc dù thua cuộc trước Thu Minh, diva Thanh Lam vẫn vui vẻ và đùa với đàn em: "Có giải quán quân, chị em chúng mình tự nhiên "ghét ghét" nhau".

Thanh Lam đoạt giải Ca sĩ kỳ cựu ấn tượng nhất (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh giải thưởng cao nhất cho cặp đôi quán quân, chương trình cũng trao một số giải phụ như: giải Ca sĩ kỳ cựu ấn tượng thuộc về diva Thanh Lam, giải Gen Z đột phá thuộc về OgeNus.

Giải Bài hát được yêu thích nhất thuộc về tiết mục Bật tình yêu lên của Quang Linh và Phạm Anh Duy. Giải Tiết mục trình diễn ấn tượng nhất thuộc về sân khấu Lời tỏ tình dễ thương 1&2 của bộ tứ: Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng, LyLy, Lâm Bảo Ngọc. Giải thưởng Màn kết hợp ấn tượng thuộc về tiết mục Đại minh tinh cùng màn thể hiện của Ngọc Anh và Hoàng Hải.

Hồ Ngọc Hà là khách mời biểu diễn tại đêm gala trao giải (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm gala trao giải cũng có sự tham gia biểu diễn của nhiều khách mời được khán giả yêu thích.

Hồ Ngọc Hà "đốt cháy" chương trình với ca khúc mới Cây đèn thần, nhận nhiều lời khen từ đàn chị Thanh Lam, Thu Minh. Thanh Lam cho biết cô mê nhan sắc của Hồ Ngọc Hà, còn Thu Minh khen đàn em có lý trí, sự kỷ luật để tạo nên thành công.

Dàn nghệ sĩ Anh trai say hi Song Luân, HIEUTHUHAI, Dương Domic, Jsol biểu diễn tiết mục Sao hạng A. Trong khi đó, Văn Mai Hương và Vương Bình thể hiện ca khúc Mưa tháng 6 - Cho phép tôi mời anh một ly.