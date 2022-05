Thu Minh giãi bày khi bị nói "chảnh", bắt người khác phải phục vụ

Tối 13/5, ca sĩ Thu Minh kết hợp cùng ban nhạc Hoài Sa tổ chức đêm nhạc "The comeback" tại TP.HCM, đánh dấu sự trở lại của cô sau hơn 2 năm vắng bóng.

Trong không gian sang trọng, nữ ca sĩ "Đường cong" diện chiếc váy đen giản dị nhưng giọng hát thì... không hề đơn giản. Cùng với phần biên tập âm nhạc của Hoài Sa, Thu Minh đã làm sống lại loạt hit đã theo cô hơn một thập kỷ như: "Đường cong", "Nhớ anh", "Đừng yêu", "Yêu mình anh", "Bóng mây qua thềm"...

Các ca khúc được phối nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp nữ ca sĩ thể hiện giọng hát nội lực và những quãng cao đặc trưng. Hàng trăm khán giả trong đó có nhiều sao Việt như: Vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Ali Hoàng Dương, Trang Pháp… nhiệt tình reo hò, cổ vũ cho cô ngày trở lại.

Thu Minh trở lại với hình ảnh dịu dàng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đặc biệt, khi trình diễn bài hát "I will always love you", Thu Minh không kìm được xúc động, bật khóc trên sân khấu. Nhớ lại khoảng thời gian phải lui về lo cho tổ ấm, cô bồi hồi: "Hai năm rưỡi, Thu Minh không được hát. Có khoảng 8 tháng, Minh không cất lên một nốt nào. Không biết mọi người có tin không nhưng đó là sự thật. Minh không hiểu tại sao nhưng chắc bởi vì Minh chỉ hát và cảm thấy muốn hát khi có người lắng nghe. Giọng hát của mình trở nên giá trị khi có khán giả, có những người bạn lắng nghe mình".

Không gian sang trọng của đêm nhạc "The Comeback" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thu Minh thăng hoa trong từng tiết mục (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nữ ca sĩ bật khóc trước sự cổ vũ của khán giả (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nữ ca sĩ thổ lộ trước khi quyết định đi hát trở lại, cô đã phải tâm sự với con trai để con thấu hiểu: "Có như thế mẹ mới giữ được con người của mẹ, giữ được năng lượng và đam mê. Mẹ muốn con coi mẹ như một tấm gương để khi con có đam mê thì đừng bao giờ sợ hãi mà hãy theo đuổi đam mê của mình".

Giọng ca "Taxi" cho biết thời điểm dịch Covid-19, cô chỉ tập trung làm mẹ, làm vợ nên dường như "nanh vuốt đã bị mài hết", biết tiết chế giọng hát, năng lượng của mình hơn.

Trong đêm nhạc "The comeback", Thu Minh còn giãi bày chuyện thường xuyên bị nói chảnh, khó gần, bắt người khác phải phục vụ mọi thứ. Cô chia sẻ: "Đôi khi, các bạn trợ lý nâng niu, yêu quý nên giúp đỡ nhưng người ngoài không hiểu, nhìn một tấm hình là nói tôi chảnh, để người khác hầu".

Thu Minh hạnh phúc bên chồng Tây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hơn 2 năm qua, Thu Minh quyết định tạm dừng sự nghiệp, theo chồng sang Singapore. Vì dịch Covid-19 và bận bịu chuyện gia đình, nữ ca sĩ không có nhiều cơ hội tham gia nghệ thuật. Thi thoảng, cô nhận lời hát trong những livestream gây quỹ chống dịch. Tuy nhiên, việc Thu Minh ca hát tại nhà khiến chồng cô có lần lên tiếng phản đối vì sợ... ảnh hưởng hàng xóm. Câu chuyện "dở khóc, dở cười" này khiến nhiều người càng thêm cảm thông cho niềm đam mê cháy bỏng của nữ ca sĩ.