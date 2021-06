Tùng Dương, Thu Minh, Phạm Thu Hà hát hòa nhạc "Chia sẻ để gần nhau hơn"

Các nghệ sĩ hào hứng tham gia Hòa nhạc "Chia sẻ để gần nhau hơn" với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đặt niềm tin Việt Nam sẽ vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Hòa nhạc gây Quỹ Vắc - xin phòng, chống Covid-19 Chia sẻ để gần nhau hơn diễn ra vào tối 27/6 sắp tới tại Đài THVN. Đơn vị tổ chức hòa nhạc gồm: VTV, VietNamNet, Unesco Việt Nam.

Ê-kíp quyết định thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thay vì đợi tình hình ổn định hơn vì đây là "thời điểm vàng" để ủng hộ Quỹ Vắc - xin phòng, chống Covid-19. Việc tiêm vaccine cho toàn dân là điều kiện tiên quyết để cuộc chiến chống Covid-19 đi đến thắng lợi toàn diện càng khó thực hiện.

Đêm nhạc kết nối người Việt Nam trong và ngoài nước, động viên tinh thần con người luôn lạc quan, càng thêm tương thân tương ái, chung sức đồng lòng với Chính phủ để có vaccine sớm nhất tiêm cho nhân dân, cùng nhau đưa đất nước vượt qua dịch bệnh và phát triển.

Các nghệ sĩ đồng lòng, hăng hái tham gia chương trình.

Tại sự kiện hòa nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục Trở về đất mẹ, Hello Vietnam, Bài ca người chiến sĩ áo trắng, Come back to Sorrento, 'O Sole Mio... đến những ca khúc mới toanh như Thân thương dòng máu Việt qua giọng hát các nghệ sĩ như NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Phạm Trang, nhóm Oplus...

Chương trình còn có sự tham gia của Dàn nhạc Nhà hát giao hưởng vũ kịch TP.HCM, được đạo diễn bởi MC, đạo diễn Vũ Anh Tuấn. Nhạc trưởng Lê Phi Phi và NSƯT Trần Vương Thạch đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc:

Điều đặc biệt, nhiều nghệ sĩ góp mặt đêm hòa nhạc từ những nơi khác nhau tại Việt Nam và trên thế giới. Như H'Hen Niê kết nối với chương trình từ quê nhà, Lê Phi Phi chỉ huy từ Macedonia, Thu Minh hát từ Singapore,... Sự góp mặt của nhạc trưởng Lê Phi Phi cũng nhiều ý nghĩa khi chính anh từng điều trị Covid-19.

Hòa nhạc gây Quỹ Vắc - xin phòng, chống Covid-19 Chia sẻ để gần nhau hơn sẽ diễn ra vào tối Chủ Nhật, ngày 27/6 trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4, sẽ được tiếp sóng trực tiếp trên VietNamNet, Cổng thông tin của Quỹ Vắc -xin phòng Covid-19 tại địa chỉ: http://quyvacxincovid19.gov.vn và livestream fanpage VietNamNet.

Cẩm Lê