"Thiên thần nội y" Adriana Lima mang thai ở tuổi 41

"Thiên thần" của hãng Victoria's Secret Adriana Lima, 41 tuổi vừa lộ bụng bầu lần ba khi tham dự buổi trình diễn thời trang của nhãn hiệu Balmain trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris (Pháp) ngày 2/3.

Adriana Lima tỏa sáng trên thảm đỏ (Video: Storm Shadow Crew).

"Bà bầu" Adriana Lima diện bộ váy đen thanh lịch sánh đôi bạn trai bạn trai Andre Lemmers tham dự buổi trình diễn thời trang hoành tráng này. Mang thai lần ba ở tuổi 41 nhưng siêu mẫu Brazil vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung và năng động.

Cách đây ít ngày, Adriana Lima thông báo trên mạng xã hội rằng cô đang mang thai đứa con thứ ba và cũng là đứa con chung đầu tiên của cô và bạn trai Andre Lemmers. Thông tin này khiến người hâm mộ siêu mẫu cao 1,78 m cảm thấy bất ngờ vì cô và bạn trai chỉ mới hò hẹn được ít tháng.

Adriana Lima đang mang thai đứa con thứ ba (Ảnh: Getty Images).

Vào tháng 9 năm ngoái, cựu "thiên thần nội y" Adriana Lima là khách VIP của liên hoan phim Venice (Italy). Tham dự ngày khai mạc LHP uy tín này, siêu mẫu Brazil lần đầu tiên giới thiệu bạn trai mới Andre Lemmers. Siêu mẫu xinh đẹp và bạn trai Andre Lemmers còn công khai trao nhau nụ hôn tình tứ trước ống kính của phóng viên ảnh.

Andre Lemmers bằng tuổi bạn gái Adriana Lima. Anh hiện sống và làm việc tại Los Angeles, California, Mỹ. Andre Lemmers là giám đốc sáng tạo và nhà sản xuất cho một số bộ phim Hollywood.

Adriana Lima nhiều năm là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới (Ảnh: Getty Images).

"Thiên thần Victoria's Secret" Adriana Lima từng có quan hệ tình cảm với ca sĩ người Mỹ Lenny Kravitz từ năm 2001 đến năm 2003. Cặp đôi từng đính hôn và Lima đã xuất hiện trong MV năm 2002 của Kravitz mang tên Yesterday Is Gone (My Dear Kay).

Vào năm 2009, siêu mẫu áo tắm kết hôn với cầu thủ bóng rổ người Serbia Marko Jaric vào ngày lễ tình nhân ở Jackson Hole, Wyoming, Mỹ. Jaric và Lima có với nhau hai cô con gái và cặp đôi ly thân vào năm 2014. Vụ ly hôn của họ được hoàn tất vào tháng 3 năm 2016.

Adriana Lima là một trong những siêu mẫu 8X nổi tiếng nhất thế giới. Khối tài sản của cô lên tới gần 100 triệu USD và hiện tại, cô sống cùng hai con gái trong biệt thự sang trọng ở Mỹ.

Mới đây, Lima đã bán biệt thự của cô ở Florida, Mỹ với giá 40 triệu USD. Siêu mẫu nội y đã kiếm được lợi nhuận đáng kể sau khi mua ngôi nhà này chỉ với giá 9 triệu USD vào năm 2010.

Ngôi nhà sang trọng của Adriana Lima nằm ở vịnh Biscayne và gần với nhà của Ivanka Trump - con gái cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng trong khu vực này còn có nhà của siêu mẫu Gisele Bundchen và chồng Tom Brady.

Năm 2010, Lima đứng thứ 46 trong Top 50 phụ nữ nổi tiếng nhất trên Internet theo kết quả tìm kiếm của Google. Năm 2012, tạp chí Complex xếp cô ở vị trí thứ 4 trong danh sách 100 siêu mẫu nóng bỏng nhất mọi thời đại.

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2015, Adriana được dựng tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds ở New York (Mỹ). Cô là "thiên thần" Victoria's Secret đầu tiên được dựng tượng sáp tại bảo tàng nổi tiếng này.

Adriana Lima dự LHP Cannes (Video: Access Video TV).

Adriana Lima trở thành siêu mẫu đình đám sau khi làm việc với Victoria's Secret từ năm 18 tuổi. Adriana trình diễn liên tục cho hãng Victoria's Secret từ năm 1999 và năm duy nhất cô vắng mặt là buổi diễn năm 2009 của Victoria's Secret, khi đó người đẹp đang mang thai đứa con đầu lòng.

Cuối năm 2018, siêu mẫu Brazil đã nói lời chia tay thương hiệu Victoria's Secret sau 19 năm gắn bó. Trên trang cá nhân, Adriana viết: "Gửi Victoria, cảm ơn vì đã cho tôi thấy thế giới này và chia sẻ bí mật của bạn. Quan trọng nhất, bạn không chỉ trao cho tôi đôi cánh mà còn dạy tôi biết bay. Cảm ơn tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới, tôi yêu các bạn".

Trong thời gian làm mẫu "cưng" của Victoria's Secret, người đẹp cao 1,78 m này đã ba lần được mặc áo lót "triệu đô" trình diễn trong các buổi diễn của Victoria's Secret. Lần đầu tiên là vào năm 2008, khi đó Adriana diện chiếc áo lót trị giá 5 triệu USD gắn kim cương đen cùng 34 viên hồng ngọc, đá quý. Hai năm sau, Adriana lại được chọn mặc chiếc áo lót trị giá 2 triệu USD và lần thứ ba, cô mặc một chiếc áo lót trị giá 2 triệu USD trong buổi diễn năm 2014.